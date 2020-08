Lego kockica ispala dječaku iz nosnice nakon čak dvije godine

Lego kockica koja je zapela u nosnici sedmogodišnjeg dječaka s Novog Zelanda, napokon je ispala odande nakon dvije godine, piše New Zealand Herald

<p>Sameer Anwar (7) igrao se svojim 'legićima' 2018. godine i tada je jednu sitnu kockicu stavio u nosnicu. Dječakov otac Mudassir Anwar je, kako pišu novozelandski mediji, ispripovijedao da mu je sin jednog dana kazao da je izgubio jednu kockicu i da mu je ona zapela u nosnici.</p><p>- U jednom mu je trenutku iz nosnice uistinu provirio sitan komadić Lego kockice. Sve smo pokušali da je odande izvučemo, no bezuspješno - rekao je Sameerov otac. </p><p>Ispripovijedao je da su potom sina odveli liječniku koji nije uspio ništa pronaći. Kazao im je da je kockica vjerojatno već ispala ili će nekako stići do probavnih organa i iz organizma nestati prirodnim putem. Od tada se Sameer više nije žalio, a obitelj je na problem zaboravila. </p><p>No tijekom proteklog vikenda Sameer je pomirisao šećerni prah na kolaču, što ga je potaknulo da kihne i mali crni djelić je izletio iz nosa. Roditelji kažu da se dječak iznenadio i preplašio kad je vidio što mu je izletjelo iz nosnice.</p><p>Američki mediji koji su prenijeli priču pišu da su Lego kockice predmet brojnih istraživanja.</p><p>Jedno je pokazalo da bi za razgradnju plastičnih kockica u oceanima bilo potrebno 1300 godina, a sada se 'zna' i to da im za 'ispadanje' iz nosnice trebaju dvije godine.</p>