Nikako do sreće u ljubavi? Ovih pet osobina dokazano odbijaju

Bilo da previše požurujete i temeljite odnos na svojim očekivanjima, namećete svoja pravila igre ili spominjete bivše - time odbijate potencijalne partnere od sebe

<p>I dok neke stvari definitivno mogu djelovati privlačno te buditi zanimanje potencijalnih partnera, poput dobrog smisla za humor, pristojnog ponašanja ili lijepog osmijeha - jednako tako postoje i one koje univerzalno odbijaju. Možda se baš u njima skriva razlog za to što je netko sam, premda tvrdi da aktivno traži, izlazi, upoznaje se i daje ljubavi šansu...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Previše pričate</h2><p>Čak i da ste "najbolja prilika", ovakvim ponašanjem ćete uspješno odbiti ljude od sebe. Ljudi koji previše pričaju ostavljaju dojam onih koji se boje tišine, očajnički žele djelovati zabavno te nisu nimalo spontani. Naravno, ne trebate se ograničavati i stalno šutjeti, no dopustite da vas druga strana postupno upoznaje, tako da ostavite dozu zanimljivosti i ne stavite sve "karte" odmah na stol.</p><h2>2. Žurite...</h2><p>Upoznali ste nekog tko vam se sviđa, otišli na nekoliko kava i poljubili se, a vi odjednom sanjarite o braku, djeci i kući u cvijeću? Forsiranje odnosa je pogubno jer prvenstveno djeluje očajnički, pa čak i onaj kome se zaista sviđate može uplašeno pobjeći. Time ostavljate dojam da imate svoje ciljeve koje želite ispuniti te da uopće nije bitno tko je i kakav partner pokraj vas. Smanjite očekivanja i ostanite realni te "čitajte" signale druge strane.</p><h2>3. Pričate o bivšima</h2><p>Većina ljudi ima neku svoju ljubavnu prošlost, probleme i "prtljagu" koju možda vuku iz tog vremena. Da bi uopće ušli u neki odnos treba razriješiti s prošlošću, jer je nemoguće biti zaljubljen u bivšeg ili bivšu te ući u novu vezu čista srca. Ako pritom još stalno pričate o bivšem partneru, novom ćete "kandidatu" jasno dati do znanja da ste previše opterećeni s prošlošću da bi imali budućnost s njim.</p><h2>4. Ne treba vam nitko</h2><p>S druge strane medalje previše "potrebitog" ponašanja je ono u kojem je vaš život toliko ispunjen i savršen da gotovo i da nemate vremena za spoj. Ističete li stalno kako je vaš život zabavan i pretrpan obavezama te se potpuno zadovoljni sami, obeshrabrit ćete one koji bi možda poželjeli nešto više sa vama.</p><h2>5. Pretjerano ste osjetljivi</h2><p>Ako ste dulje vrijeme bili sami ili ste izašli iz veze gdje vam je samopouzdanje bilo ozbiljno narušeno, kao posljedica se često javlja pretjerana osjetljivost. Durenje na svaku sitnicu, nemogućnost da se našalite na vlastiti račun, pasivna agresija i pretjerano hvalisanje odraz su takvog obrambenog mehanizma koji djeluje nezrelo i potpuno neprivlačno.</p>