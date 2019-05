Lekcije slomljenog srca: Evo što nas je bol naučila o životu

Svi smo doživjeli barem jedan prekid veze u životu i preživjeli smo, iako se u trenutku prekida čini da se nikad nećemo oporaviti. Važno je imati na umu da vrijeme čini svoje, ne samo kad je u pitanju slomljeno srce, nego i kad su u pitanju - pouke. Naime, iz svakog prekida ponešto možemo naučiti, prije svega o sebi. Evo nekih od najboljih odgovora iz ankete na tu temu na stranici Reddit:

1. Naučila sam da moram prestati stavljati sebe na zadnje mjesto, u nadi da će me netko drugi postaviti na prvo.

2. Bolje je biti sam nego s krivom osobom.

3. Ne ulazite u odnos s nekim tko bi vam 'mogao biti' partner, nego s nekim tko to jest.

4. Ne ignorirajte crvene zastavice. Imala sam više crvenih zastavica koje su se podizale tijekom veze s bivšim partnerom, kad bi pokazao da bi izabrao bilo što drugo umjesto mene, na primjer slanje poruka prijateljicama dok bismo bili zajedno, iako sam mu rekla da mi je to neugodno, ali bih mu svaki puta odlučila vjerovati, jer sam ga voljela, a ljubav pobjeđuje sve, zar ne?

No kad ti netko pokaže kakav je, vjeruj tome. Prava osoba neće te dovesti u tu situaciju - piše Lindsyeg.

Foto: Dreamstime

5. Ako netko želi biti s vama, jednostavno će biti. Istina, kada kažu da su zauzeti zbog posla, ili obaveza na sveučilištu, vjerojatno ne lažu baš svaki put, ali ako doista žele provesti vrijeme s vama, naći će ga. Zato nemojte sjediti i nadati se da će biti drugačije kad završi taj projekt, ili kad diplomiraju, jer u 99 posto situacija neće, kaže x_aceofspades

6. Odlazak ponekad ne znači i odustajanje. Nekad sam vjerovala da odlazak znači odustajanje, te da se sve može riješiti razgovorom i time da se boriš da uspije. No vrijedi naučiti prepoznati razliku između onoga što je mrtvo i ne zaslužuje da ulažete energiju u to i onoga za što se vrijedi boriti, piše MuffinBottomTop.

7. Prije svega, naučite voljeti sebe, ljubav druge osobe bilo kad se može ugasiti, iz tisuću različitih razloga. Zbog toga, ako još niste, krenite na put ljubavi prema sebi. Vi ste i doslovno jedina konstanta u vašem životu i to kako volite sebe odražava se na kvalitetu vaših veza i vašu sreću, piše SammyJC22

Foto: Dreamstime

8. Ne vraćajte se na potopljeni brod. To što ste proveli neke godine zajedno ne znači da možete obnoviti odnos i da će funkcionirati. Ako ste zaključili da je vrijeme da krenete dalje, a još razmišljate o nekim situacijama iz bivše veze, dajte si vremena da raščistite stvari, ali radije krenite naprijed umjesto da smišljate razloge zbog kojih biste trebali ostati, potpisuje Salthyhoth

9. Nemojte izgubiti sebe ako vas povrijede. Nemojte postati loša osoba zato što su vas povrijedili, ostanite iznad toga. Budite dobri, volite ljude oko sebe i imajte na umu tko ste. Ne dozvolite da vas unište, kaže Pugblep.

10. Možete voljeti nekoga svim srcem, kao i on vas, no to ne znači da vam je suđeno da ostanete zajedno. Vaši planovi i ciljevi moraju se uskladiti da biste mogli raditi na vezi, u protivnom, samo ljubav neće biti dovoljna, tvrdi MajesticLilFruitcake.

Foto: Dreamstime

11. Ako morate uvjeravati nekoga da bude s vama, nemojte to raditi.

12. Ne dopustite da vas netko tjera na to da morate 'zaraditi' pažnju i ljubav od njega. Ako vas netko voli, to će vam pokazivati stalno, a ne samo kad dobije to što želi, kaže HeadlessVictory.

13. Jača sam nego što mislim da jesam. Čak i kad sam se gušila zbog napada anksioznosti uslijed osjećaja usamljenosti, preživjela sam i iskoristila to za osobni rast, piše Ethel12.

Foto: Dreamstime

14. Nije točno da imamo samo jednu srodnu dušu. Postoji obilje prilika oko nas, tvrdi The BergerBaron.

15. Njihove greške nisu i vaše greške. Ma koliko vas pokušavali uvjeriti u to, vi niste krivi za njihovu bol, niti ju možete ispraviti, kaže Kms5549.

16. Ponekad se ne možete približiti osobi i nikad nećete znati zašto je završilo.

17. Preživio sam sva svoja najgora iskustva i nastavljam dalje, piše jedan od sudionika ankete na stranici Reddit.