Lice će brže starjeti ako jedete slatkiše i spavate sa šminkom

Starenje je dio života i nešto što je neizbježno. Ipak, većina žena pokušava usporiti taj proces tretmanima i raznim proizvodima. Međutim postoje neke greške koje žene rade, a čine ih starijima

<p>Važno je imati na umu da postoje i unutarnji i izvanjski uzroci starenja. Unutarnji su oni koje ne možete kontrolirati, a to su vrijeme i vaša genetika. Vanjskima možete upravljati jer oni imaju izravan utjecaj na vašu kožu. Vjerojatno ste čuli neke najčešćih priča da je izlaganje suncu štetno. No, postoji mnogo drugih, naizgled bezazlenih, svakodnevnih navika i aktivnosti za koje možda niste svjesni da vašu kožu čine starijom. Zato su stručnjaci za njegu kože otkrili sedam iznenađujućih krivaca za starenje kože.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako će domaći celebrityji izgledati 30 godina kasnije?</p><h2>1. Spavanje sa šminkom</h2><p>Nije iznenađenje da je nečišćenje lica prije spavanja recept za začepljenje pora i izbijanje akni, no jeste li znali da to također može završiti starenjem vaše kože? Prištići uzrokuju upalu na koži, što pogoršava starenje, objašnjava stručnjakinja za njegu kože i kirurginja dr.<strong> Jessica Wright</strong>. Ako kožu temeljito ne čistite, bilo koji serum protiv starenja koji se koristi noću ne može učinkovito prodrijeti u nju. Zaključak je da noćno pranje lica ne smijete izbjegavati.</p><h2>2. Pretjerano korištenje sredstava za uklanjanje šminke</h2><p>Kako perete lice i skidate šminku je također važno.</p><p>- Vaša koža, a posebno ona oko očiju je nježno tkivo. Nemojte je vući ili povlačiti - upozorava dr. Wright, jer to u konačnici može poboljšati razvoj linija i bora. Kako bi ublažili potrebu za 'ribanjem' kože, ona predlaže da umijete lice pod tušem, nakon što dobro navlažite vašu kožu oko pet minuta. Zatim slijedite postupak u dva koraka. Prvo upotrijebite nježnu micelarnu vodu za uklanjanje šminke, a zatim nježno sredstvo za čišćenje kako biste isprali ostatke nečistoća ili ulja.</p><h2>3. Previše šećera</h2><p>Šećer izaziva velike upale u cijelom tijelu, uključujući i kožu.</p><p>- Ove upale dovode do rane razgradnje kolagena, te u konačnici i do pojave bora i ostarjele kože - objašnjava Devika Icecreamwala, certificirana dermatologinja iz Berkeleyja. Taj proces pokreće glikacija i proizvodnja naprednih proizvoda glikacije, prikladno nazvanih AGE.</p><p>- Oni nastaju kada su proteini ili lipidi izloženi visokoj razini šećera u krvi. Vaš imunološki sustav ne prepoznaje ove molekule, a slijedi upala koja ima učinak starenja na sve vaše stanice - dodaje dr. Wright. Jednostavnije je reći nego učiniti, ali pokušajte što više ograničiti unos šećera, odlučite se za voće bogato antioksidantima (ili, u najmanju ruku, odaberite crnu čokoladu umjesto mliječne).</p><h2>4. Brzi odlasci u trgovinu</h2><p>Vjerojatno znate da izlaganje suncu postaruje. Ali, jeste li znali koliko brzo sunce može utjecati na vašu kožu i da za starenje kože nisu krivci samo nezaštićeni dani na plaži?</p><p>- Razmislite o tom brzom odlasku do trgovine - govore<strong> Brooke Moss </strong>i <strong>Lauren Sundick</strong>, pomoćnici liječnika dermatologije i osnivači 'The Skin Sisters': 'To su možda dvije do tri minute izlaganja suncu, dvije do tri dok izlazite iz automobila, a da ne spominjemo utjecaj UVA zraka koje idu ravno kroz staklo prozora vašeg automobila'. Najbolje je suzbiti sve slučajne, neočekivane izloženosti suncu i naviknuti se na primjenu ​​kreme za sunčanje svako jutro, čak i ako ne planirate napuštati kuću. Također, bilo bi dobro kada biste držali zaštitnu kremu s faktorom u automobilu, za svaki slučaj.</p><h2>5. Stiskanje usana</h2><p>- Otprilike 90 posto mojih pacijenata ima male okomite crte oko usana, linije koje imaju pušači, iako nikada nisu pušili - kaže dr. Wright. Uzrok tome je neprestano napuhivanje usana, često i bez da ste svjesni toga. Zato izbjegavajte pića iz slamke, jer to također dovodi do ovih linija. A budući da je napuhavanje usana mnogima toliko nehotično, možda biste trebali razmotriti o opciji odlaska na injekciju neuromodulatorom, poput Botoxa da biste opustili taj mišić, tako da taj pokret ne bude toliko izražen.</p><h2>6. Stalno ste za ekranom</h2><p>Svi smo danas povezani s tehnološkim uređajima. No, postoji mnoštvo problema vezanih uz kožu koji bi se mogli pojaviti kao rezultat stalno sjedenja pred ekranom. Prvo, tu je stvar visokoenergetske vidljive plave svjetlosti koja se emitira preko elektroničkih zaslona.</p><p>- Ta plava svjetlost može prodrijeti još dublje u kožu nego sunčeve UV zraka, što dovodi do propadanja kolagena ili čak promjene boje - objašnjavaju Moss i Sundick. Uz ograničavanje vremena upotrebe zaslona, ​​te korištenja zaštitnog antioksidativnog seruma, svi proizvodi za njegu kože formulirani za zaštitu od plavog svjetla te podešavanje telefona na noćni način mogu biti korisni. Stalno treptanje prema uređaju također može biti problematično jer povećava stvaranje bora oko očiju, dodaje dr. Icecreamwala. A povrh toga, 'pogled na vaš uređaj može dovesti do 'tehnološkog vrata', pojavu kada koža oko vrata i čeljusti postane opuštena i urezana vodoravnim linijama. Da biste se izborili s tim problemima, obavezno provjerite vid, tako da ne morate stalno treptati, te koristite proizvode protiv starenja jednako kao i na licu.</p><h2>7. Ne obazirete se na svoje ruke</h2><p>Jeste li ikada pogledali nekoga i pomislili kako mladenački izgleda - a zatim ste pogledali kako izgledaju njihove ruke i potpuno se šokirali?</p><p>- Ruke se često zaboravljaju, a mogu pokazivati ​​slične znakove starenja kao i lice (bore, suhoću i smeđe mrlje) - kažu Moss i Sundick. Rješenje je jednostavno: Nanesite bilo koji proizvod za njegu kože koji koristite na prednji dio ruku. Ne trebate ni raditi posebne korake za to; Jednostavno višak proizvoda koji vam ostane na rukama nakon što dovršite rutinu lica utrljajte na ruke, piše <a href="https://www.realsimple.com/beauty-fashion/skincare/anti-aging/tips-youthful-skin" target="_blank">Real Simple</a>.</p>