- Vjerujem da popularnost oblaka kruha ima veze s njegovom blistavom, pahuljastom teksturom. Kad ga se razdvoji, on podsje\u0107a na oblak, a odli\u010dno je to da vam trebaju samo \u010detiri osnovna sastojka da biste napravili savr\u0161enu poslasticu - ka\u017ee Mussi.

Samson predla\u017ee da isku\u0161ate recept koji \u0107e vam donijeti savr\u0161en oblak u duginim bojama. Ona je koristila odvojene male zdjele \u0161to joj je olak\u0161alo mije\u0161anje oblaka svake boje.

Njezin recept:

Zagrijala je pe\u0107nicu na 180 Celzijusa, te odvojila bjelanjak koji je tukla sve dok se nije po\u010deo pjeniti. Dodala je arome, \u0161e\u0107er i kukuruzni \u0161krob te\u00a0polako tukla dok se nisu pojavili '\u010dvrsti vrhovi'. U tom trenutku ih je razdvojila u odvojene zdjele kako bi dodala boje i formirala dugu.

- \u017dlicom ili \u0161patulom izlijte smjesu na lim za pe\u010denje oblo\u017een papirom za pe\u010denje, oblikujte u oblak i pecite 20 minuta. Izvadite i u\u017eivajte! - savjetuje Samson.

Mussi ka\u017ee da je do sada omiljena verzija oblaka kruha naran\u010dasta napravljena s ekstraktom naran\u010de umjesto ekstrakta vanilije.

Napravite sami apsolutni hit - kruh oblak u duginim bojama

Zovu ga još i keto ili proteinski kruh jer ne sadrži ugljiikohidrate, a recept je poprilično jednostavan. Okušajte se u pripremi najnovijeg viralnog hita koji ne samo da je ukusan, već i super izgleda u duginim bojama

<p>Neki oblak kruh uspoređuju sa šećernom vatom, a ostali za njega kažu da je 'hrana za anđele'. Krug oblak posljednjih je tjedana postao viralni hit na društvenim mrežama s velikim brojem amaterskih kuhara koji dijele svoje recepte i kako im je ispao.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ako na TikTok utipkate #cloudbread, vidjet ćete preko 2,4 milijarde pregleda, dok se na Instagramu on pojavljuje u preko 35 tisuća postova.</p><p>Slavne slastičarke Rachel Samson iz Fork in Me i Valentina Mussi iz Sweet Portfolio za <a href="https://us.cnn.com/2020/08/26/cnn-underscored/cloud-bread-keto-recipe/index.html">CNN</a> su podijelile svoje najbolje trikove za njegovu izradu.</p><h2>Što je oblak kruh?</h2><p>On se zapravo tehnički i teško može klasificirati kao kruh, jer su mu jedini sastojci bjelanjak, kukuruzni škrob i šećer, premda sam vidjela varijacije s grčkim jogurtom, krem sirom i cijelim jajima, kaže Samson.</p><p>Mussi se slaže s opisom torte kao anđeoskom hranom - napomenuvši da to pahuljasto tijesto sliči i na tzv. okruglu kruh.</p><p>- Vjerujem da popularnost oblaka kruha ima veze s njegovom blistavom, pahuljastom teksturom. Kad ga se razdvoji, on podsjeća na oblak, a odlično je to da vam trebaju samo četiri osnovna sastojka da biste napravili savršenu poslasticu - kaže Mussi.</p><h2>Kako napraviti oblak kruh</h2><p>Samson predlaže da iskušate recept koji će vam donijeti savršen oblak u duginim bojama. Ona je koristila odvojene male zdjele što joj je olakšalo miješanje oblaka svake boje.</p><p><strong>Njezin recept:</strong></p><p>Zagrijala je pećnicu na 180 Celzijusa, te odvojila bjelanjak koji je tukla sve dok se nije počeo pjeniti. Dodala je arome, šećer i kukuruzni škrob te polako tukla dok se nisu pojavili 'čvrsti vrhovi'. U tom trenutku ih je razdvojila u odvojene zdjele kako bi dodala boje i formirala dugu.</p><p>- Žlicom ili špatulom izlijte smjesu na lim za pečenje obložen papirom za pečenje, oblikujte u oblak i pecite 20 minuta. Izvadite i uživajte! - savjetuje Samson.</p><p>Mussi kaže da je do sada omiljena verzija oblaka kruha narančasta napravljena s ekstraktom naranče umjesto ekstrakta vanilije.</p>