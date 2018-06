‘Liječnica mi je rekla da imam melanom. Plakala sam satima’

Naša poznata voditeljica Irina Čulinović (42) još i danas se jasno sjeća trenutka kad je saznala svoju dijagnozu - melanom kože.

- Bila sam prestravljena. Imala sam 34 godine, a mom sinu tada je bilo četiri. Nisu to godine u kojima očekujete lošu vijest koja se tiče zdravlja, posebno zbog toga što nikada nisam imala zdravstvenih poteškoća. U trenutku kad se nalaz biopsije pokazao pozitivnim, sjećam se kako je nestao zvuk u sobi, nisam više čula što je liječnica govorila. Kroz glavu mi je prolazilo; “Melanom? Čekaj, melanom? U kolikom sam točno problemu?” - govori nam Irina, voditeljica emisije Ženim sina na Novoj TV.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Pokušavala se sjetiti svega što o melanomu zna, ali ništa racionalno tih prvih minuta nije dopiralo do nje. Osim košmara.

- Očiju punih suza, uzela sam mobitel, ugasila ga i sjela u auto. Pojačala sam glazbu na najjače, trebala sam je kako bi utišala misli i stavila ih u red. Vozila sam se sve dok se nisam sastala sa sobom i konačno prihvatila informaciju koja mi je rečena u ordinaciji. Imam melanom. Ok. Što ću s tim? Pa, pobijedit ću ga, naravno - nastavlja ova hrabra voditeljica.

Ispalo je da je to bio dobar početak. Prva dobra vijest na koju je naišla bila je da je melanom - “in situ”, odnosno u početnoj, rješivoj fazi. Slijedile su potom daljnje pretrage i operacija kojom je melanom zauvijek otišao iz njenog života. “Game, set, match”, kaže. Tijekom godina naučila je štošta o melanomu, između ostalih i to kako sunce nije jedini faktor za njegov razvoj, iako je jako važan. Ima tu i genetike, razine imuniteta...

- Ipak, neodgovorno ponašanje na suncu svakako spada u sam vrh rizičnih faktora. Kao klinka obožavala sam sunce, pekla se satima na plaži. Važno mi je bilo imati osunčan ten. Nisam gledala na sat, nije mi bilo važno koliko sam dugo na suncu. Kreme nisam koristila jer mi nisu bile ‘fancy’, a ulja za sunčanje birala sam prema mirisu i brandu, ne prema zaštitnom faktoru jer je on za mene bio samo neki broj na bočici. Ne znam u kojoj mjeri sam ja doprinijela melanomu pretjeranim izlaganjem na suncu, ali da sam bila neodgovorna, jesam. A, koža pamti - priča Irina. Bolest ju je začudila i jer nikad nije imala zdravstvenih problema niti alergija.

- Zapravo, alergija na lijek mi je pomogla da otkrijem melanom. Dermatologinja mi je prepisala lijek za akne, i kad sam došla na ponovni pregled upozorila me kako ga ne smijem piti ako se izlažem na suncu jer može izazvati alergijske reakcije. Kako sam vikend prije bila na moru, a to nisam znala, rekla sam joj kako mi se pojavila alergija na nozi. Poželjela je to vidjeti. Srećom, alergija je bila na nozi na kojoj je bio i melanom - priča Irina. Ono što je promijenila od tog trenutka je to što više nikad nije bila preplanula.

- Uvela sam strogi režim ponašanja na suncu, izlaganje od 9-11 i od 17 sati nadalje. Kreme s faktorom 50, šeširi, kape, duge bijele hlače i košulje. Sve navedeno, osim na sebe, primijenila sam prije svega i na sina i ne prestajem upozoravati sve koje znam na štetnost izlaganja suncu u kritičnim dijelovima dana. Jedan od razloga zašto i s vama razgovaram je potreba da me što više ljudi čuje i zaštiti svoju djecu, ne samo na plaži, već i u proljeće u parku. Ne zaboravite na šeširiće i kreme - savjetuje.