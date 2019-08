Liječnica sasvim iskreno: Ovo je razlog zašto pišemo nečitko

Koliko puta vam se dogodilo da odlazite od liječnika s receptom ili dijagnozom i nikako ne možete pročitati što je napisao jer imaju vrlo nečitak, neuredan rukopis? Neki liječnici čak priznaju kako su tijekom školskih dana imali lijep rukopis, ali nešto se u međuvremenu promijenilo.

- Znam da drugi ljudi imaju problema s dešifriranjem mojih bilješki. U školi sam osvojila nagradu za lijepo pisanje, a sad mi je rukopis potpuno nečitak - priznala je liječnica Ruth Brocato.

Razlog tome je, tvrde stručnjaci, previše posla koji liječnici obavljaju. Puno je pacijenata, dugi su radni sati, puno je pisanja...

- Rukopis liječnika se pogoršava tijekom dana jer se mali mišići u rukama umore - objašnjava liječnik Asher Goldstein i dodaje da je lijep rukopis zadnje o čemu vode brigu pored svega što prođu u svome poslu.

Foto: Dreamstime

Liječnici su stalno u nekoj žurbi. Kada bi mogli odvojiti sat vremena za svakog pacijenta, umjesto 15-ak minuta i malo usporiti radni ritam, tada bi se to pozitivno odrazilo i na njihovom rukopisu. Osim toga, žargon kojim se liječnici koriste te stručni nazivi često su pacijentima potpuno nerazumljivi pa kada se to spoji s neurednim rukopisom, nije čudno što se zapitamo "Pa kako to itko može dešifrirati?".

Bilo je i žrtava zbog lošeg rukopisa

Zabilježeni su slučajevi kada su pacijenti izgubili živote zbog nečitkog rukopisa liječnika. Prema jednom izvješću iz 2006. godine, godišnje umre više od 7000 ljudi zbog medicinskih pogrešaka uzrokovanih nečitljivim rukopisom.

To je jedan od razloga zašto se sve više liječnika okreće elektroničkim medicinskim dokumentima, jer je to način da se takve tragedije izbjegnu, otkriva Reader's digest.