Bez obzira koliko opis pacijenta upućuje na manje ozbiljnu dijagnozu, kad god liječnici čuju riječi 'bol u prsima' ili 'stezanje u prsima', smatraju da je najbolje temeljito pregledati sve vjerojatne uzroke. Simptom nelagode u prsima dijeli se u više medicinskih stanja.

- Važno je da se procijeni bilo kakva bol u prsima kako bi se doista isključila najozbiljnija pitanja, a zatim možemo konkretno otkriti što se događa i što učiniti - kaže Carolyn Kaloostian, specijalistica obiteljske medicine na Sveučilištu južne Kalifornije za Huffington Post.

Nijednu vrstu bolova u prsima ne treba jednostavno otkloniti. Evo zbog čega biste se apsolutno trebali obratiti liječniku:

Bol koji se pojačava kroz određeno vrijeme ili boli čak i kad se odmarate

Prema Nicholasu Leeperu, kardiologu iz Stanfordske vaskularne i endovaskularne skrbi, liječnici su zabrinuti kad pacijent izvijesti o bolovima ili stezanju u prsima koji su se pogoršali posljednjih dana ili tjedana. Također biste trebali prijaviti bilo kakvu 'bol u mirovanju', a to je kada imate simptome pritiska u prsima, čak i ako se ne naprežete. To bi mogao biti znak problema sa srcem.

Bol koja ukazuje na stanje srca može se pogoršati i kad se bavite nekom aktivnošću, a zatim brzo nestane kad zaustavite aktivnost.

Osjećaj kao da vam netko sjedi na prsima

Nelagoda u prsima može biti posljedica blokade protoka krvi u srce, što može rezultirati anginom ili ishemijom miokarda - zvanom srčani udar. To se može osjećati poput napetosti ili težine, gotovo kao da vam netko sjedi na prsima, rekao je Leeper, ili se ponekad može pojaviti kao oštra ili tupa bol ili nelagoda.

U nekim slučajevima mogu se pojaviti i drugi simptomi, poput nelagode koja se širi na čeljust ili dolje na lijevu ruku, dah, netolerancija na vježbanje, lupanje srca ili vrtoglavica. Kaloostian je naglasila da se srčani napadi mogu dogoditi čak i bez neugode u prsima.

Oštra bol kad udahnete ili legnete na bok

Ako se nelagoda pogorša kad duboko udahnete ili legnete na lijevu stranu, to može ukazivati ​​na perikarditis (upala vrećice koja 'drži srce'), rekla je Ethel Frese, klinička specijalistica.

Oštru bol ili pritisak mogu uzrokovati i perikarditis, miokarditis (upala srčanog mišića), kardiomiopatija (slabljenje srčanog mišića) i druga ozbiljna srčana stanja.

Konačno, bolovi u prsima na različite su načine prisutni kod kardiovaskularnih problema, zato što prije dogovorite sastanak sa svojim liječnikom kako biste utvrdili uzrok.

Boli ako pritisnete područje

Bolovi u prsima također mogu biti uzrokovani oštećenjem ili upalom mišića, zglobova, kostiju ili vezivnog tkiva, rekao je Frese. To može ukazivati ​​na to da imate posla s napregnutim ili potrganim mišićem, frakturom rebra ili kostohondritisom, a to je upala hrskavice na mjestu na kojem su vam pričvršćena rebra.

Obično ćete se moći prisjetiti kada ste se pretjerali i potencijalno ozlijedili određeno područje - na primjer, povećavajući težinu u treningu.

Uz to, Frese je rekao: 'Ako imate mišićno-koštani uzrok boli, gotovo uvijek ćete moći pritisnuti to područje i reproducirati bol. Dakle, ako imam slomljeno rebro, moći ću to pritisnuti i to će boljeti.'

Ova vrsta nelagode u prsima pogoršat će se kada koristite ozlijeđeno područje, ali ne i ako koristite drugi dio tijela. Ako prestanete pomicati bolno područje, bol će vjerojatno nestati.

Jednom kada liječnik isključi uzroke nelagode povezane sa srcem, takvim se bolom može upravljati protuupalnim lijekovima i odmorom. Fizički terapeut također vam može pomoći da ojačate mišiće ili poboljšate držanje i fleksibilnost kako biste spriječili buduća naprezanja ili ozljede.

Intenzivna bol pri dubokom udisaju ili u ramenu

Problemi s plućima mogu uzrokovati pritisak u prsima ili bol, a ti su znakovi obično povezani i s vašim disanjem.

Nelagoda koja se pogoršava dubokim udisajima može ukazivati ​​na upalu plućne maramice, poznatu kao pleuritis, rekao je Frese. Kada se to dogodi, također možete osjetiti bol u ramenu. Trebat će vam ciljani lijekovi i tretmani liječnika kako biste ublažili simptome i potaknuli oporavak.

Prema dr. Kaloostian, bol u prsima ili pritisak mogu se slično pojaviti prije napada astme, kada imate upalu pluća ili kada vam ugrušak začepi krvne žile u plućima.

Žarenje u prsima ili u blizini

Problemi s probavnim sustavom mogu stvoriti bolove u prsima koji se obično osjećaju kao peckanje ili stezanje. Upale jednjaka (cijev koja spaja usta sa želucem), refluks kiseline ili peptični ulkus (čir koji se razvija na želucu ili tankom crijevu) mogu uzrokovati tu nelagodu.

Ako se ispostavi da je problem u vašem probavnom sustavu, liječnik će vjerojatno propisati ciljane lijekove. Liječnik vam također može savjetovati da izbjegavate teška i začinjena jela prije spavanja i podižete glavu dok ležite.

Iznenadno stezanje uz otežano disanje i lupanje srca

Bolovi u prsima mogu biti svakodnevni simptom anksioznosti ili se mogu javiti u kontekstu napada panike, gdje mogu biti povezani s otežanim disanjem, lupanjem i znojenjem. Mnogi ljudi koji to prije nisu doživjeli mogu pomisliti da imaju srčani udar jer simptomi mogu biti slični.

Stezanjem u prsima može se upravljati radeći s terapeutom i koristeći tehnike opuštanja kako biste odvratili um od napetosti mišića u prsima.

Najvažnija stvar koju morate zapamtiti: Obavijestite svog liječnika o bilo kakvim bolovima u prsima koje imate.

- Kad god postoji problem, posebno s prsima, za svaki slučaj biste htjeli napraviti projekciju jer se to može događati u više stvari. Ne bismo željeli reći samo da je to sigurno anksioznost i da ne trebate dobiti dodatnu medicinsku pomoć - kaže Kahina Louis, licencirana psihologinja.

Također postoji šansa da se istodobno mogu javiti dva osnovna stanja, jedno ozbiljnije od drugog.