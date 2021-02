Istraživači žele da britanska vlada doda umor, glavobolju, upalu grla i proljev na popis uz postojeće simptome koji se uzimaju kao razlog obavljanja testiranja na novi koronavirus.

Trenutno se za testiranje kvalificira svatko s kašljem, groznicom ili gubitkom mirisa ili okusa, piše BBC.

Testiranje na ove dodatne simptome moglo bi otkriti čak 40 posto više slučajeva, sugeriraju King's College London i aplikacija Zoe Symptom Study. Međutim, to bi značilo mnogo više ljudi koji nemaju virus na testiranju.

Glasnogovornik Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Velikoj Britaniji je rekao: 'Stručna znanstvena skupina kontrolira simptome Covid-19. Glavni su simptomi pažljivo odabrani kako bi se uhvatili oni za koje je vjerojatnije da imaju Covid-19, a pritom nisu zarazili velik broj ljudi'.

Tim Zoe bio je skupina koja je prva identificirala gubitak mirisa i okusa kao simptom Covida, što je dovelo do toga da je dodan na službeni popis simptoma. To su uočili gledajući simptome koje su prijavili ljudi koji koriste mobilnu aplikaciju Covid Symptom Study, a imali su pozitivan test.

Analizirajući podatke više od 120.000 odraslih koji bilježe potencijalne simptome u aplikaciji, od kojih je 1200 prijavilo pozitivan test, tim je identificirao sedam uobičajenih simptoma.

Klasična tri, od kojih bilo koji već kvalificiraju ljude za osjetljiviji PCR test koji se obrađuje u laboratoriju, su:

Svatko tko je prijavio jedan od ove šire skupine simptoma, Zoe poziva na PCR test.

Iako su sedam simptoma koje sugerira aplikacija Zoe možda značajke Covid-a u ranoj fazi, oni su također izuzetno česti i mogu imati mnoge druge uzroke. Zabrinjava to što bi, ako svi s glavoboljom krenu na Covidov test, moglo preopteretiti zdravstveni sustav.

Liječnica opće prakse dr. Margaret McCartney rekla je za program BBC Radio 4 Inside Health da je potreban 'pragmatičan' pristup, s tim da oni koji žive u područjima s visokom razinom virusa tretiraju te šire simptome s više sumnje nego oni u područjima s niskom zaraženosti Covidom.

Tim Zoe priznaje da bi strategija povećala broj ljudi bez virusa koji se testira - porast sa 46 negativnih testova za svaki pozitivan na 95 negativnih za svaki identificirani slučaj ako se koristi sedam simptoma.

Ali dr. Claire Steves, vodeća znanstvenica u aplikaciji, rekla je: 'Kad je PCR testiranje bilo jedva dostupno, imalo je smisla ograničiti ga. Sada imamo na raspolaganju dosta testova, zahvaljujući tolikim naporima laboratorija, a svaka otkrivena pozitivna osoba mogla bi spasiti živote'.

- Od početka znamo da samo fokusiranje testiranja na klasičnu trijadu kašlja, vrućice i anosmije [gubitak mirisa] propušta značajan dio slučajeva - rekao je profesor Tim Spector, koji vodi projekt.

- Za nas je poruka za javnost jasna: Ako se osjećate drugačije i loše vam je, to bi mogao biti Covid i trebali biste napraviti test' - kaže on i dodaje da je to 'posebno važno', jer nove inačice mogu uzrokovati različite simptome.

Studija britanskog Ureda za nacionalnu statistiku otkrila je da kašalj, umor, grlobolja i bolovi u mišićima mogu biti češći kod ljudi koji su pozitivno testirani na britansku verziju koronavirusa.

Glasnogovornik DHSC-a rekao je: 'Svatko tko ima glavne simptome - visoku temperaturu, novi kontinuirani kašalj ili gubitak ili promjenu osjeta mirisa ili okusa - trebao bi što prije obaviti test i odmah se samoizolirati zajedno sa svojim kućanstvom'.

Oni koji nemaju simptome ili simptome izvan ta tri, možda će moći pristupiti brzom testiranju.