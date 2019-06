Liječnici joj 10 puta predlagali abortus, danas ima zdravu kći

Nakon skeniranja ploda u 22 tjednu trudnoće, liječnici u bolnici St Mary's u Manchesteru u više navrata upozoravali su buduću mamu Natalie Halson (29) da njezina nerođena beba neće imati kvalitetan život, zbog čega su joj nekoliko puta predložili abortus. Naime, nakon što su na pregledu u 22 tjednu trudnoće posumnjali da dijete ima spina bifidu, poremećaj zbog kojega se bebina kralježnica i kičmena moždina ne razvijaju pravilno u maternici, te nakon što je specijalistički pregled to potvrdio, odmah su joj predložili abortus, uvjeravajući je da će dijete od rođenja biti vezano za aparate i invalidska kolica.

Spina bifida podrazumijeva defekt neuralne cijevi zbog kojega se djetetova kičmena moždina i mozak kasnije ne razvijaju pravilno, odnosno dolazi do prekida u razvoju kralježnice. Ne zna se točan uzrok, ali liječnici to povezuju s nedostatkom folne kiseline u ranim fazama trudnoće.

S vremenom, razvija se paraliza nogu, inkontinencija mokraćnog mjehura i crijeva, gubitak osjeta na koži (zbog čega dijete neće osjetiti ako se opeče, na primjer), kao i Hydrocephalus (nakupljanje tekućine koja može uzrokovati oštećenje mozga). Posljedica svega su i teškoće u učenju, iako će većina pacijenata imati normalno razvijenu inteligenciju.

Natalie kaže kako je bila slomljena i nije mogla prestati plakati, a liječnici su se ponašali kao da nema drugog rješenja osim abortusa. No nešto iznutra govorilo joj je da ne bi trebala odustati od svog djeteta. Zato se posvetila istraživanju i ostala iznenađena, jer je shvatila da se kod takvog problema izvode čak i fetalne operacije tijekom kojih se kralježnica djeteta spaja.

- Proučila sam sve što sam mogla i shvatila da postoje opcije za moju bebu, pa sam odbila abortus. No liječnici kao da nisu prihvaćali ne kao odgovor. Bili su toliko uporni čak i nakon što sam više puta rekla da ne želim abortus, do te mjere da su mi ga ponudili samo nekoliko tjedana prije poroda, što me jako uznemirilo - prisjetila se. Sveukupno, abortus su joj predložili deset puta.

Borbena majka odlučila je vjerovati svom instinktu i ne prekidati trudnoću, već pronaći način da svojoj djevojčici pruži priliku za kvalitetan razvoj. Izborila za premještaj u bolnicu Great Ormond Street u Londonu, gdje radi vodeći svjetski stručnjak za spina bifidu, dr. Jan Deprest. Ponovo je podvrgnuta skeniranju ploda. Pokazalo se da za dijete fetalna kirurgija nije rješenje, jer je prekid kralježnice bio takav da liječnici ne bi mogli doći do njega.

- No postojala je mogućnost operacije koja bi povezala živce kad se dijete rodi. To nije bilo rješenje koje jamči da će s njom biti sve u redu, ali je to bila naša najbolja opcija - kaže mama, inače i sama medicinski radnik. Tako je samoj sebi potvrdila da ne smije odustati od djeteta i 12. prosinca prošle godine rodila lijepu curicu, Mirabelle.

- Drago mi je što sam to odbila. Mirabelle je doista čudo. Naime, odlično se oporavlja nakon operacije i danas već uživa u plivanju i drugim vježbama - priča Natalia No, nije bilo lako. Naime, nakon što je rodila carskim rezom, djevojčicu praktično nije ni vidjela jer je odmah prebačena u bolnicu u kojoj je trebala biti operirana. Samo 10 sati nakon carskog reza, mama je otišla za njom.

Mirabelle je operirana dan nakon rođenja, operacija je trajala oko 12 sati i Natalie je jedva podnijela čekanje, no sve je bilo lakše kad su joj liječnici rekli da su zadovoljni bebinim napretkom.

- Rekli su mi da su živce na njenim leđima pričvrstili poput zatvarača. Nisam mogla prestati plakati od uzbuđenja, a ne mogu ni opisati sreću kad smo mjesec dana nakon njene operacije napokon otpuštene kući - priča mama koja je uvjerena da će njezina kći živjeti normalan život, kao i sva zdrava djeca.

- Vodim je na plivanje dva puta tjedno, ima fizioterapije i dobro odgovara na dodire po nožicama, tako da sve izgleda jako dobro. Nije mi važno koliko će trajati vježbanje i terapije. Borim se za to da ima što kvalitetniji život iz dana u dan, priča Natalie. Dodaje kako je inače jaka osoba, ali nije uvijek bilo lako - ispričala je za The Sun.

- Ipak, preporučila bih svim roditeljima kojima se savjetuje da prekinu trudnoću da budu svjesni toga da to nije uvijek jedina mogućnost, bez obzira na to što im liječnici kažu te da uvijek slijede svoj instinkt. Meni je nešto iznutra govorilo da će moje dijete biti dobro i evo, ona je danas savršena - kaže Natalie.