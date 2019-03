Pilula za abortus čuva ženu od infekcija i probijanja maternice

Davanje ovih pilula, Mifegyne 200, nije baš tako jednostavno i mora se obavljati u strogo kontroliranim bolničkim uvjetima. Mnogo je brige oko pacijentice kod primjene abortivnih pilula, pa vjerojatno zato većina državnih bolnica nikada to nije uvela u svoju praksu, govori nam prof.dr. Mario Podobnik, vlasnik zagrebačkog Rodilišta Poliklinike Podobnik koja već neko vrijeme omogućava ženama da kod njih dođu na pobačaj abortivnim pilulama.

Iako neki misle da se radi o antibebi pilulama ili tabletama za dan poslije (one se piju nakon odnosa u roku 24 sata kako bi se spriječila neželjena trudnoća), treba naglasiti da se radi o pilulama za abortus koje se mogu iskoristiti do 10. tjedna trudnoće.

Kako nam je pojasnio prof.dr. Podobnik, pacijenticama se nakon podrobnog pregleda najprije daje pilula Mifegyne. Žene nakon toga odlaze kući, i nakon 36 sati ponovno dolaze u bolnicu kako bi primile pilulu Mispregnol koja izaziva kontrakcije i pobačaj. Tada moraju barem nekoliko sati ležati u bolnici pod strogom kontrolom, a ponekad je potrebna i infuzija. Za korištenje obje vrste pilula, kaže prof.dr. Podobnik, do sada je trebalo posebno odobrenje Ministarstva zdravstva.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Dr. Podobnik

Da je papirologija bila prilično komplicirana, potvrđuje i prof.dr. Herman Haller, predstojnik Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, bolnice koja je prva uvela u praksu medikamentozne pobačaje. Od javnih bolnica ova se metoda, osim u KBC-u Rijeka, primjenjuje i u OB Pula.

- Radimo to od 2015. godine, a ovu smo metodu uveli jer smo uvijek bili ispred uobičajenih priča i nudili nešto novo. U Europi su ove pilule prisutne desetljećima, a otvorila se potreba i kod nas da na suvremeniji način počnemo rješavati problematiku pobačaja. Kod nas se metoda medikamentima ne koristi samo kod neželjenih trudnoća, nego i kod onih patoloških - tumači prof.dr. Haller dodajući da pacijentice same odabiru žele li pobačaj obaviti pilulama ili kirurški.

Iznimka su pacijentice kod kojih postoje određene kontraindikacije zbog kojih ne smiju dobiti abortivnu pilulu, poput problema sa zgrušavanjem krvi ili bolesti jetre. Kao i svaki medicinski postupak, kaže prof.dr. Haller, pobačaj uz pomoć medikamenata ima svoje prednosti i nedostatke. Kao nedostatak mogla bi se istaknuti bol koja je cijelo vrijeme prisutna, kao i to što pacijentica cijelo vrijeme trajanja postupka ima veće emocionalno opterećenje. No za razliku od kiretaže koja je brže gotova, kod pobačaja lijekovima ne može se dogoditi komplikacija koje se svi liječnici boje, a to je perforacija maternice zbog koje žena može potpuno ostati bez maternice. Također, kod pobačaja pilulama mogućnost infekcije je smanjena na minimum.

Papirologija za nabavku Mifegynea i Mispregnola, kaže prof.dr. Haller, sada više neće biti toliko zahtjevna, bolnica više neće morati tražiti posebna odobrenja, a bolnička ljekarna moći će lijekove direktno nabavljati od veledrogerija. No bitno je naglasiti da pilula neće biti u ljekarnama u slobodnoj prodaji niti će se moći dobiti na recept.

Pravo na nabavku imat će isključivo bolničke ljekarne, a pacijentice će do pilula moći doći samo u zdravstvenim ustanovama koje su registrirane za djelatnost ginekologije i porodništva.

To ističu i u Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) naglašavajući da su, neovisno o zakonskoj osnovi temeljem koje se lijek stavlja u promet (suglasnost HALMED-a za izvanredni unos ili odobrenje HALMED-a za stavljanje u promet), abortivne pilule odobrene isključivo za primjenu uz liječnički nadzor. Do sada se mifepriston (generičko ime Mifegynea), kažu u HALMED-u, za potrebe zdravstvenih ustanova nabavljao iz drugih država Europske Unije, uz suglasnot HALMED-a. U siječnju ove godine lijek Mifegyne dobio je odobrenje HALMED-a za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.