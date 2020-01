Liječnici: Ovo je znak da nešto nije u redu s vašim zdravljem!

Iako je mnogi smatraju tabu temom, probava je kao takva od iznimne važnosti za zdravlje organizma te je jedno od prvih liječničkih pitanja na svakom pregledu upravo vezana za nju. To nije bez razloga - izbacivanje viška štetnih tvari iz organizma funkcija je bez koje je nemoguće živjeti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što znači broj odlazaka na WC?

Ritam probave je individualna stvar, a stručnjaci naglašavaju kako se normalnim smatra od stolice tri puta na dan sve do jednom u svaka tri dana. Sve više od toga znak je ubrzanog metabolizma te akutne bolesti poput virusne infekcije, bolesti probavnog trakta poput ulceroznog kolitisa, Chrona ili celijakije ili pak hormonalnog poremećaja poput hipertireoze (pretjeranog rada štitne žlijezde).

S druge strane, probava koja je neredovita te usporena najčešće je znak usporenosti metabolizma u stanjima poput hipotireoze (smanjenog rada štitne žlijezde), neadekvatne prehrane, dijabetesa te može biti posljedica brojnih lijekova (za tlak, žgaravicu, antidepresiva, prečeste upotrebe laksativa koji su "ulijenili crijeva").

Prosječan čovjek obavlja veliku nuždu jednom na dan - a općeniti izračun iznosi oko 1 gram stolice na svakih 12 kilograma tjelesne mase.

Zatvor

Konstipacija se definira kao rijetko (manje od 3 stolice tjedno) i neredovito pražnjenje debelog crijeva. Dijagnoza se postavlja ne samo na temelju smanjenog motiliteta (gibanja) stijenke debelog crijeva, što rezultira neredovitom defekacijom, već i subjektivnim simptomima tvrdih stolica ili pojačanog naprezanja (napor tijekom više od 25 posto vremena izbacivanja stolice) i osjećaja nedovoljnog pražnjenja crijeva.

Ne smije se zaboraviti da, kao naizgled benigno stanje, zatvor može biti simptom ozbiljnijih medicinskih problema, kao što su karcinom debelog crijeva, zapletaj crijeva ili upalna bolest crijeva te se treba uzeti u obradu u slučaju naglog nastanka, pojave izrazite bolnosti ili duljeg trajanja tegoba bez poboljšanja uz poduzete mjere liječenja.

Najbolje vrijeme za WC

Većina ljudi bi se složila da je najbolje vrijeme za ići na WC u onom trenutku kad za to osjete probavu. Ipak, postoji idealni vremenski okvir za to, tvrdi dr. Kenneth Koch. On je otkrio kako je jutarnja stolica indikator zdravlja organizma - preciznije, odmah nakon ustajanja. To ima veze s time da tanko i debelo crijevo rade "prekovremeno" dok spavamo, a ujutro bi trebali imati prirodni podražaj za odlazak na WC.

Boja je znak upozorenja

Boja stolice varira i o prehrani, a normalnom se bojom smatra smeđa zbog sastava stolice. Ako stolica na jedan dan promijeni boju, to najčešće nije zabrinjavajuće, no traje li to dulje - obratite se liječniku. Zabrinjavajuća je crvena stolica, jer ona otkriva krvarenje u donjem dijelu probavnog sustava (hemeroidi, rak crijeva), dok crna boja može otkrivati krvarenje u gornjem (čir, rak želuca).

Zelena stolica može nastati kada je žuč prebrzo prošla kroz probavni trakt i nije stigla promijeniti boju u smeđu. Žuta stolica može biti posljedica poremećaja žučnog mjehura, zbog čega nepravilno obrađuje žuč. Bijela stolica može biti znak loše apsorpcije nutrijenata, pankreatitisa i raka gušterače.

Bijela stolica može biti i posljedica sluzi u stolici, koja joj daje bjelkasti izgled, ali i znak da su crijeva iritirana zbog nečega.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: