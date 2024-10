Liječnik iz Rijeke: Keith Richards ima moju ribicu od lišća palme

Nije to, naravno, bila odluka. To je bio proces, odgovara na pitanje kako se jedan medicinar odlučio baviti skulpturama. Točnije ribama od palminih grana, koje bura pomete, a on ih pobire i onda čisti oštro lišće, pa nožićem lagano guli, priprema, oblikuje... Pa pitura, s temeljnom bijelom, jer ona, kaže, najbolje podnosi sve ostale žarke i vedre boje. Oči su uglavnom od pluta, one, kaže, daju karakter, ali ga i mijenjaju...

