Za uspjeh je zaslužna ekipa stručnjaka kojima je baza bio Centar za tipizaciju tkiva, koji je tada ponosno bio najsuvremeniji takav centar u Jugoslaviji
Liječniku je bubreg darovala sestra i tako mu spasila život
"Kako vidite, osjećam se dobro. Bubreg normalno radi. Još ne mogu vjerovati da je to sve tako uspješno", prenosio je Večernji list 27. listopada 1973. riječi jednog poznatog zagrebačkog 40-godišnjeg liječnika kojem je na Urološkoj klinici Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu presađen bubreg. I to bez ikakvih komplikacija. Dala mu ga je 29-godišnja sestra.
