Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Liječniku je bubreg darovala sestra i tako mu spasila život

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Liječniku je bubreg darovala sestra i tako mu spasila život
Foto: profimedia

Za uspjeh je zaslužna ekipa stručnjaka kojima je baza bio Centar za tipizaciju tkiva, koji je tada ponosno bio najsuvremeniji takav centar u Jugoslaviji

"Kako vidite, osjećam se dobro. Bubreg normalno radi. Još ne mogu vjerovati da je to sve tako uspješno", prenosio je Večernji list 27. listopada 1973. riječi jednog poznatog zagrebačkog 40-godišnjeg liječnika kojem je na Urološkoj klinici Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu presađen bubreg. I to bez ikakvih komplikacija. Dala mu ga je 29-godišnja sestra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025