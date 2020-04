Limun se brzo kvari: Zamrznite ga cijelog, u kriškama, kao sok

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Namirnice koje ne treba čuvati u hladnjaku: Čokolada, med...

Limunov sok koristi se kao dodatak čaju, vodi, u voćnim salatama, dok se u kolačima uz sok koristi i naribana korica. Svakako je preporučljivo koristiti ih u prehrani, jer podižu razinu C vitamina u organizmu. No, uz to, limun djeluje antivirusno i antimikrobno, pomaže probavu, te djeluje protiv visokog tlaka, prenosi portal StethNews.

Na žalost, relativno se brzo kvare, no postoji jednostavno rješenje: limune je dobro zamrznuti. To možete učiniti s cijelim limunom, kao i sa sokom, ili limunom narezanim na kriške, ili naribati njegovu koricu, što ćete onda koristiti prema potrebi.

Na taj način ćete i lakše iskoristiti limun. Imajte na umu da koru ne biste trebali bacati, jer sadrži i do deset puta veću količinu vitamina C od mesa.

Koricu od limuna možete dodati u juhe, na sladoled, u umake za meso, ili špagete, bitno je samo dodatno ju usitniti - recimo nasjeckati nožem.

No da biste ga mogli zamrznuti, birajte plodove bez oštećenja, koji nisu mekani. Prije zamrzavanja ih operite, ili držite u vodi kojoj ste dodali alkoholnog octa, koji pomaže ukloniti pesticide. Osušite ih i pohranite u vrećice koje se mogu dobro zatvoriti.

