Linija srca otkriva s kim imate posla: Romantičar ili netko koga zanima samo dobar seks

Ako na prvom spoju s novim partnerom ne uspijevate procijeniti što vam može ponuditi u krevetu, potražite priliku za pogled u dlan. Analizom linije srca, koja je jedna od tri glavne linije na dlanu, mogli biste vrlo lako 'iščitati' potencijale. To je linija koja započinje od ruba dlana, ispod malog prsta, prelazi preko cijelog dlana i završava ispod srednjeg prsta ili kažiprsta, ili negdje u blizini. Ta linija pokazuje čovjekov stav prema ljubavi i onome na što je spreman zbog ljubavi, prenosi portal Your Chinese Astrology.

Općenito, ako je ta linija duboka, bistra, neprekinuta i nije neuredna i ako se proteže do kažiprsta ili barem završava između kažiprsta i srednjeg prsta, to je znak kvalitetnog ljubavnog života i čvrstih emocija. Ljudi s takvom linijom obično su vrlo romantični, a žene vrlo vjerne. Ako na kraju linije postoje dva ili tri kraja, kao da je riječ o vilama, one ukazuju na odgovornu i srdačnu osobu koju ljudi cijene. S druge strane, ako je linija srca kratka ili uopće nije naglašena, to je znak egocentrične, uskogrudne i nemilosrdne osobe koja voli djelovati bez razmišljanja o posljedicama. I nije baš poželjan partner.

Foto: Dreamstime

Kad linija srca počinje od Jupiterova brijega, jastučića u podnožju kažiprsta, to označava idealistički i pomalo spiritualno orijentiran seksualni poriv. Takvi ljudi seksualni nagon stavljaju na prvo mjesto, što može završiti razočaranjima u životu, ako od suprotnog spola ne dobiju dovoljno.

Kada linija srca počinje između Jupiterova i Saturnova brijega i spušta se do ruba Merkurova brijega u širokom luku, to upućuje na izraženu senzualnost muškarca. Takav dlan oznaka je vrlo strastvenoga, velikodušnoga i osjećajnog muškarca, koji vjeruje u fizičku privlačnost.

Kad linija srca pada široko prema dolje, u dobro formiranom luku prema vanjskom rubu Merkurova brijega, to označava višak muške energije i fizičkog u seksualnom nagonu.

Kad se linija srca odvaja i jedan krak ide između prvog i drugog prsta, a drugi prema Jupiterovu brijegu, to upućuje na veću ženstvenu ili mentalnu seksualnost.

Nizak položaj linije srca upućuje na povećanu seksualnu sklonost.

Foto: Fotolia

Kad postoji niz finih okomitih linija preko linije srca na početku, ili se spuštaju prema kraju linije srca, to je pokazatelj da je osoba sklona koketiranju i često osobu suprotnog spola lako može dovesti u napast.

Kad linija srca ide ravno preko ženske ruke, to upućuje na to da takve žene privlače stariji muškarci. Također, takve žene svakako imaju veću emocionalnu reakciju na seks, odnosno on je za njih psihički važan.

Kad se linija života spoji s kratkom linijom glave, to znači da je seksualno ponašanje osobe u rasponu od jedne krajnosti u drugu. Osobe s ovom vrstom linija uglavnom nisu romantične i seks je za njih neka vrsta dobitka

Foto: Dreamstime

Ako postoje dvije linije glave – jedna koja se spaja s linijom života na početku i druga, koja se također spaja s linijom života malo niže, to upućuje na to da osoba možda i do kasnih 30-ih neće imati ozbiljniju vezu, a može biti i znak da je moguć kasniji brak. No to drugo spajanje linija pokazuje i da se želi osloboditi tvrdih i pravila u pogledu seksa koja nameće društvo.

Riječ je o liberalnoj osobi. Ako je oženio rano, sredinom 30-ih mogao bi doživjeti burnu aferu ili tajnu vezu koja će se zasnivati na seksu. Ako je druga linija života ravna u toj vezi neće biti nikakve emocionalne ili romantične povezanosti, međutim, ako je zaobljena, moglo bi biti i emocija.



