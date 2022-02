Ulaganje u solarnu energiju jedno je od ključnih u budućnosti. Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije još je prije dvije godine provela istraživanje koje je pokazalo da će globalni kapacitet solarne energije rasti devet posto godišnje do 2050. te da će do tada pokriti četvrtinu globalne potražnje za energijom. Vrlo je očito kako je energija sunca budućnost kojoj se svijet polako okreće.



Tehnologija za korištenje energije sunca danas je sve pristupačnija i jedna je od inovativnijih tehnologija za proizvodnju energije budući da se fotonaponski paneli mogu instalirati ne samo na krovove zgrada nego i na razne druge površine, primjerice na zemljišta nedovoljne kvalitete za poljoprivredu i slično. Za obitelji, ali i tvrtke, solarna energija znači vrlo mnogo - niže račune, a njezina isplativost ovisi o mnogo toga, ali u prosjeku prednosti ulaganja u solarnu elektranu na, primjerice, obiteljskom krovu su do 75 posto manji trošak električne energije uz zaštitu kupca od rasta cijena na tržištu. Rok za povrat investicije procjenjuje se na od šest do osam godina.

Ciljevi Strategije energetskog razvoja Hrvatske do 2030. godine te Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) za razdoblje od 2021. do 2030. godine predviđaju barem 36,4% udjela OIE (obnovljivi izvori energije) u neposrednoj potrošnji energije.



Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već godinama kroz razne programe sufinancira projekte korištenja solarne energije: kroz programe energetske obnove (sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije opravdan su trošak u programima obnove obiteljskih kuća, a bili su i u programima obnove višestambenih i nestambenih zgrada); kroz programe sufinanciranja korištenja OIE u obiteljskim kućama te kroz posebne javne pozive za turistički sektor i industriju.



- Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije planiramo nastaviti i u ovoj godini, odnosno u drugom i trećem kvartalu, a novac bi trebao biti dostupan i fizičkim i pravnim osobama kroz dva različita poziva - kažu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje je u tijeku donošenje Fondova Programa rada i Plana javnih poziva za 2022. godinu. Svi zainteresirati više detalja imat će nakon njegove objave, uključujući uvjete pojedinih programa kao i okvirne termine objave javnih poziva.

Građanima bi Fond sufinancirao sustave za korištenje OIE u obiteljskim kućama, koji uključuju solarne panele, dizalice topline, peći na pelete i slične tehnologije namijenjene zagrijavanju prostora i potrošne tople vode te fotonapon za proizvodnju električne energije.



Pravnim bi osobama, osim za sustave za korištenje OIE, prvi put trebao biti dostupan i novac za izradu zelenih krovova. Za sufinanciranje će se moći prijaviti trgovačka društva, OPG-ovi, obrtnici, privatni iznajmljivači, samostalne djelatnosti, lokalne jedinice, zadruge, ustanove i institucije, ali i vjerske zajednice te upravitelji višestambenih zgrada u ime svojih suvlasnika.

No to nije sve od poticaja. Dodatne mogućnosti sufinanciranja tvrtkama nude i EU programi.

Primjerice, proteklih je godina kroz pozive za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama novcem iz EU sufinancirano 105 projekata s gotovo 600 milijuna kuna. Krajem prošle godine za još 75 takvih projekata ukupno je odobreno 459 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Tvrtkama će biti dostupan i novac iz Modernizacijskog fonda.