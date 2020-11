Ljepši dar: Najčešće greške koje radimo pri zamatanju poklona

Zamatanje poklona djeluje jednostavno, no ako želite da vam poklon izgleda kao sa profesionalnih fotografija onda ćete se ipak trebati malo više potruditi

<strong>Alton DuLaney,</strong> najpoznatiji svjetski umjetnik zamotavanja poklona, ​​zna sve trikove i strategije zamotavanja darova kako bi pokloni postigli taj uredan izgled i podijelio je uobičajene pogreške koje ljudi rade, piše <a href="https://www.realsimple.com/holidays-entertaining/holidays/gift-wrapping-mistakes" target="_blank">Real Simple.</a>

Izbjegavajte ove pogreške prilikom zamotavanja poklona:

1. Nemate mjesto za zamotavanje poklona

Kako biste najbolje zamotali poklon trebate ga zamotavati na ravnom području koje nije neuredno kako vam prilikom zamotavanja ne bi nešto zasmetalo. 

2. Zaboravljate prikupiti sve što vam je potrebno

Svakih 30 sekundi posežete za škarama ili za drugim kolutom vrpce? To će umanjiti vašu koncentraciju i samo produžiti vrijeme zamotavanja. Nabavite sve što vam treba, vrpcu, škare, papir za zamatanje, naljepnice za poklone i slično. Te sve stvari stavite nadohvat ruke tako da vam je sve na jednom mjestu.

3. Papir i vrpcu režete tupim škarama

Tupe škare neće čisto rezati papir za zamatanje. Umjesto dugog, glatkog reza, mučit ćete se izrezati papir koji vjerojatno neće biti ravan. Prije nego počnete zamatati poklone obavezno naoštrite škare. 

4. Koristite jedan par škara

Umjesto toga, uzmite dva para škara. Jedne za papir za zamatanje i jedne za vrpcu. 

5. Koristite pogrešnu vrpcu

Standardne prozirne vrpce ili one u boji, isticat će se na foliji. Jednostavno će se stopiti s papirom i izgledati fenomenalno.

6. Višak papira ostavljate na pakiranjima

Papir bi trebao samo prekriti predmet koji se omotava. Svaki višak, posebno na kratkim krajevima kutije, treba odrezati. 

U suprotnom, zamotani poklon imat će izbočine na mjestu na kojem se savije višak papira. 

7. Zamatate poklon dok je okrenut prema gore

Kad počnete zamatati poklon, stavite ga naopako na papir.

8. Lijepite papir na kutiju

Ponekad je kutija dio poklona. Lijepljenje papira na kutiju može ju oštetiti. 

9. Poklone pakirate u prevelike kutije

Teško je saviti oštru, urednu liniju na površini koja je velika. Ili odaberite manju kutiju ili učvrstite poklon da ga možete lakše zamotati. 

10. Koristite pogrešan papir

Jeftin papir za zamotavanje jednostavan je za novčanik, ali lako se može poderati ili naborati tijekom postupka zamotavanja darova. S teškim i kvalitetnijim papirima je teško raditi, jer ih je teško presaviti ili presaviti. Potražite one papire koji se nalaze između toga, na granici, da nisu pretanki ni predebeli.

11. Prekrižite vrpcu na dnu poklona

Kad vežete vrpcu oko zamotanog poklona, počnite s vrha. Mnogi ljudi rade križanje na dnu paketa. To dodaje kvržicu na dnu paketa, sprječavajući da poklon sjedi ravno.