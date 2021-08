U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježen je porast broja prijava građana o mogućoj ugrozi strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, poput plemenite periske i kornjače čančare, te zavičajnih vrsta poput ježinaca, izvijestio je u četvrtak Državni inspektorat.

U Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije prisutan je trend ugrožavanja zmija koje se tijekom dana sunčaju na otvorenim površinama, ističe u priopćenju Državni inspektorat.

Naime, u ljetnim mjesecima kada je povećan boravak građana na otvorenom, brojne strogo zaštićene biljne i životinjske vrste dodatno su ugrožene, a okoliš i priroda značajno opterećeni.

Inspektorat podsjeća da je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, zabranjeno namjerno hvatanje, ubijanje i uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta, kao i namjerno uništavanje i uklanjanje njihovih gnijezda, legla i područja razmnožavanja. Također je zabranjeno namjerno branje, rezanje, sječa, iskopavanje, sakupljanje ili uništavanje jedinki strogo zaštićenih biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti.

Posebno su u ljetnim mjesecima opterećeni nacionalni parkovi i parkovi prirode. U tom kontekstu naglašavaju kako zaštitu uživaju i samonikle biljke i gljive te divlje životinje koje se nalaze u nacionalnom parku, strogom rezervatu, te u posebnom rezervatu ako se radi o samoniklim biljkama, gljivama, te divljim životinjama radi kojih je područje primarno zaštićeno.

Ako inspekcija zaštite prirode Državnog inspektorata utvrdi povredu odredbi Zakona o zaštiti prirode koje se odnose na strogo zaštićene vrste, kaznit će svaku fizičku osobu novčanom kaznom u rasponu od 7000 do 30.000 kuna, odnosno pravnu osobu od 25.000 do 200.000 kuna, ovisno o težini prekršaja. No niti jedna novčana kazna ne može vratiti prirodnu ravnotežu i balans koja se narušava uništavanjem, hvatanjem ili ubijanjem strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Stoga, u cilju trajnog očuvanja prirode, apeliraju na građane da se savjesno i odgovorno odnose prema svim sastavnicama okoliša te da prirodna dobra koriste racionalno i održivo. Uočeno kršenje Zakona o zaštiti prirode građani mogu prijaviti Državnom inspektoratu ili najbližoj policijskoj postaji.

Prijava Državnom inspektoratu se podnosi ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“, na telefon Državnog inspektorata 01 2375 100 ili slanjem prijave poštom odnosno dolaskom na adresu Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.