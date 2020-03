Ljubav na prvi pogled zapravo ne postoji, to je 'samo' požuda

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

'Ljubav na prvi pogled' uopće nije ljubav - to je ustvari požuda, piše Reader's Digest.

Ljudi će vas možda pitati vjerujete li u to, a romantični scenaristi će ga bacati okolo s istim oduševljenjem kao mladenka koja baca buket. No, skepticima se to čini pomalo sumnjivim konceptom.

Ni Rim nije bio izgrađen za jedan dan, a za snažnu, ljubavnu vezu potreban je posao, smatraju skeptici.

Gotovo uvijek na početku se javlja snažna početna privlačnost, tj. požuda.

Foto: Dreamstime

Istraživanje koje je provedeno među nizozemskim i njemačkim studentima u njihovim 20-ima pratilo je njihove susrete s partnerima i anketiralo ih je o njihovim osjećajima. Istraživanje je podijeljeno u tri faze: internetska anketa, laboratorijsko istraživanje i tri sastanka koji traju dulje od 90 minuta. Nakon sastanka, sudionici su upitani osjećaju li nešto poput ljubavi na prvi pogled i u kojoj su mjeri smatrali da je njihov partner fizički privlačan. Izmjerene ljubavne komponente bile su intimnost, predanost i strast.

U gotovo svakom slučaju kandidati su osjećali fizičku privlačnost kod drugih kandidata.

Bilo je uključeno 60 posto žena, ali većinu prijavljenih slučajeva ljubavi na prvi pogled činili su muškarci.

Za ljubav treba dugo vremena i oko nje treba posla, ona se ne može samo 'roditi' na temelju prvog pogleda.

