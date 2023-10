Ljubav po Zodijaku: U Ovna i Djevicu se lako zaljubiti, ali u šarmantne Vage baš i nije

Ovan (21. ožujak - 20. travanj)

Lako se zaljubiti u vas jer imate odličnu energiju, avanturističkog ste duha, volite se zabavljati i ne bojite se izaći iz 'komforne zone'. Ono što otežava zaljubljivanje je činjenica da se bojite predanosti. Često, u početku novog odnosa ste vrlo nesigurni što želite, a to zna preplašiti neke ljude.

Bik (21. travnja - 21. svibnja)

Veoma je lako pasti na osobu rođenu u znaku Bika. Topli ste i odani te stalno svog partnera obasipate pažnjom. Kod vas je situacija drugačija, ljudi se trebaju truditi da se ne zaljube u vas.

Blizanci (22. svibnja - 21. lipnja)

Teško se zaljubiti u vas jer ljudi ne saznaju kakva ste zaista osoba. U jednom trenutku ste spremni za izlaske i veoma ste otvoreni, a već sljedećeg trenutka ste neodlučni, nervozni i tjeskobni. Tako dugo dok nećete dopustiti drugima da upoznaju sve vaše strane, bit ćete jedan od najtežih znakova Zodijaka.

Rak (22. lipnja - 22. srpnja)

Gotovo svatko se može složiti da je zaljubljivanje u Raka vrlo jednostavno. Vi odlično razumijete druge, mudri ste i hrabri te se ljudi u vašoj blizini osjećaju veoma važno. Nije se teško zaljubiti u vas, mnogi bi čak rekli da je to previše lagano.

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Lako se zaljubiti u vaše veliko srce, entuzijazam i otvoreni um. No razlog zbog kojeg se teško vezati za vas, čak i sa svim ovim divnim osobinama je ponos. Ne dajete partneru da i on nešto odlučuje u vezi i želite kontrolirati sve. To vas čini veoma kompliciranim znakom Zodijaka.

Djevica (23. kolovoz - 22. rujan)

Kada upoznajete Djevicu, imate mnogo razloga da se zaljubite u nju - inteligentna je, ima smirujuću energiju te je suosjećajna. Problem je u tome što ih ljudi niti nemaju priliku bolje upoznati jer su tjeskobni i previše razmišljaju prije nego što odu na spoj. Prestanite razmišljati 'što ako' i prepustite se uživanju s drugom osobom.

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Iako pazite da se svi osjećaju ugodno oko vas te ste prijateljski nastrojeni, šarmantni i otvoreni, ljudi se često teško zaljubljuju u vas jer ste neodlučni u onome što želite. Prepustite se osjećajima.

Škorpion (23. listopad - 21. studeni)

Najčešći razlog zbog kojeg ljudi bježe od vas je vaša ljubomora - vi definitivno ne znate kako se nositi s njom. Vi znate što želite od partnera, a ako odmah ne dobijete željenu pažnju i sigurnost, odmah razmišljate tko bi u vašoj blizini mogao biti vaš novi potencijalni partner koji bi zadovoljavao sve vaše potrebe. Vi sve želite na brzinu, a ljudi se osjećaju da se niti nemaju vremena zaljubiti u vas prije nego pronađete novu dramu i probleme u 'vezi'.

Strijelac (22. studeni - 21. prosinca)

Ljudi se u okruženju Strijelaca osjećaju bolje i sretnije. U vas se uopće nije teško zaljubiti jer vi i najmanje stvari činite zabavnima, a vaša znatiželja i energija su zarazne.

Jarac (22. prosinca - 20. siječnja)

Vi imate mnogo osobina koje zadivljuju potencijalnog partnera - ambiciozni ste, impresivni, vrijedni i duhoviti. No razlog zbog kojeg ljudi odlaze prije nego što vas zaista upoznaju je taj da uvijek želite biti korak ispred situacije kakva zapravo je, odnosno vjerujete da je veza osuđena na propast prije nego je započela. Mislite da vas vaša praktičnost čini idealnim partnerom, a zapravo vas pesimizam i niska očekivanja čine osobom koju rijetko tko želi uz sebe.

Vodenjak (21. siječnja - 19. veljače)

Nemojte biti tužni Vodenjaci, ima mnogo razloga zbog kojeg se netko može zaljubiti u vas - pametni ste, iskreni, neovisni i brinete o važnim stvarima u životu. Problem je taj što ste uvijek malo neobični kada je ljubav u pitanju. Kada osjetite da vam se ljudi približavaju, zatvarate se ili ih blokirate zbog straha od vezanja. To često zna odbiti ljude.

Riba (20. veljače - 20. ožujka)

Nije nevjerojatno teško zaljubiti se u vas, ali nije niti lako. Ako osoba koja vam se sviđa uspije uvidjeti sve vaše kvalitete, tada postoji velika šansa da će se zaista zaljubiti. Osjećajni ste i osjetljivi, ali prilikom upoznavanja znate biti rezervirani i neizvjesni pa potencijalni partner dobije dojam kao da ga ne interesirate.