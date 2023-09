Prednosti i mane horoskopskih znakova: Evo tko je prgav, ali hrabar, tko je zaljubljen u sebe

Ovan

Hrabri, ali prgavi. Ovnovi se ničega ne boje. Sudeći po karakteristikama, spremni su riskirati i povesti gomilu zarad svake, čak i naizgled lude ideje. Iako se pojedina ideja samo na prvu može činiti suludom, brzo će svi shvatiti da je Ovan bio u pravu. Općenito, ne možete se ne diviti hrabrosti žene ili muškarca koji su rođeni pod ovim horoskopskim znakom. Ali ne preporučuje se ljutiti ili čak iritirati Ovna. Budite spremni na činjenicu da će odgovoriti brzinom munje.

Bik

Prijateljski nastrojen, ali tvrdoglav. Bik se obično brzo uklopi u situaciju i izuzetno lako nađe zajednički jezik sa svima. Obično su to oni kojima se uvijek obraćate za savjet ili samo za razgovor o svom životu. Predstavnici ovog znaka uvijek će pokušati saslušati i pomoći. Općenito, nevjerojatno su prijateljski raspoloženi prema svima oko sebe, ali sve dok se držite na distanci i ne pokušavate im držati lekcije ili, još gore, kritizirati ih. U ovom slučaju, pripremite se na činjenicu da će Bik uzvratiti udarac i prestati biti sladak i ljubazan. Nevjerojatno su tvrdoglavi i kada nešto odluče, ne daju se razuvjeriti. Štoviše, to se odnosi i na male stvari.

Blizanci

Snalažljivi, ali nestalni. Blizanci su najbolji sugovornici. Čini se da mogu voditi razgovor o bilo kojoj temi, i to ne zato što brbljaju bez prestanka, već zbog svoje erudicije i zanimanja za sve oko sebe. I uvijek znaju izlaz čak i iz najtežih situacija, a u tome im pomaže snalažljivost. Dakle, ako ne znate što učiniti, obratite se njima, oni će vam sve objasniti. Pa čak i humorom, šalama i dosjetkama. Međutim, ne biste trebali očekivati ​​da će se predstavnici ovog znaka cijeli život uvijek pridržavati jednog mišljenja ili ideje. Oni nisu poznati po svojoj dosljednosti. Danas, primjerice, možda vjeruju da je sport najvažnija stvar u životu, ali sutra će vas uvjeravati da više čitate.

Rak

Miran, ali tajnovit. Raka je lako razlikovati od gomile po mirnom i prijateljskom izrazu lica. Oni zaista vole mir i spokoj u duši. Vrlo su obiteljski orijentirani te se trude izbjegavati sukobe i svađe. Čak i ako pokušate uključiti Rakove u razgovor koji im je neugodan, oni će odmah pokrenuti temu u drugom smjeru. Znaju i čuvati tajne. Dakle, niste mogli pronaći boljeg partnera i prijatelja. Ali vrijedi uzeti u obzir da oni vjerojatno neće odmah otvoriti svoju dušu ili se možda uopće nikada neće otvoriti. Vrlo pažljivo biraju bliske osobe. Puno im je lakše živjeti u svojoj ljusci i nikada iz nje ne izaći.

Lav

Društveni, ali narcisoidni. Lavovi ne mogu zamisliti svoj život bez ljudi i komunikacije. Ne vole sjediti sami kod kuće, uvijek im trebaju velika društva, šale i zabava. Nije iznenađujuće da imaju mnogo obožavatelja, prijatelja i poznanika, a kuća im je uvijek puna gostiju. Štoviše, Lavovi sa svakom osobom nalaze poseban kontakt, a sve zato što se žele svima svidjeti. Nevjerojatno su ponosni i spremni su prekinuti kontakte s onima koji ih ne smatraju najboljima. Dakle, ako želite zadobiti njihovo povjerenje, ne zaboravite im se diviti. Ili im se barem nemojte rugati.

Djevica

Korektne, ali pedantne, Djevice vole živjeti po sistemu. Doslovno imaju sve posloženo, čak i kada razmišljaju, važu prednosti i nedostatke. Čini se da se u cijelom horoskopu ne može pronaći ispravnija i organiziranija osoba. Štoviše, pridržavaju se rasporeda ne samo na poslu, već i u obitelji. Oni su izvrsni muževi, žene i roditelji. Međutim, ponekad njihova želja da sve rade na pravi način dovodi do pretjeranog maksimalizma i pedantnosti, i umjesto da budu sretni, ne obraćajući pažnju na sitnice, oni će svaku sitnicu ispraviti i ponoviti. Osim toga, težeći idealu, predstavnici ovog znaka mogu biti previše samokritični.

Vaga

Šarmantne, ali hirovite. Vage, unatoč odabranoj profesiji, teže svemu lijepom. Iznimno im je važno živjeti u lijepom okruženju, gledati lijepe stvari, nositi lijepu odjeću, govoriti lijepim frazama... Često su zainteresirane za umjetnost ili imaju kreativan hobi. Osim toga, vrlo su šarmantne. Međutim, često su predstavnici ovog znaka, koji teže ljepoti, previše hiroviti, pa čak i zahtjevni prema voljenima. Štoviše, to se ne odnosi samo na žene, već i na muškarce.

Škorpion

Svrhovit, ali osjetljiv. Škorpion voli udobnost, luksuz i slavu. Ali oni su spremni ne samo prihvatiti sve te užitke kao darove sudbine, već ih i postići bez pomoći drugih. Predstavnici ovog znaka vrlo su ambiciozne osobe, a na njihovoj odlučnosti im svatko može pozavidjeti. Ako nešto odluče, oni će to postići bez obzira na sve. Oni vide cilj, ali ne vide prepreke. Istovremeno, nije im teško zamjeriti se nekome tko ih smatra nesavršenima, a njihova ogorčenost može trajati dugo.

Strijelac

Optimistični, ali previše jednostavni. Strijelci su dobri jer nikad ne gube optimizam. Predstavnici ovog znaka vjerojatno neće biti tužni ili nezadovoljni. Svaki udarac sudbine prihvatit će s osmijehom i mislima da ide sve samo na bolje. Oni su nevjerojatno jaki u duhu i zato smatraju svojom misijom ohrabriti sve oko sebe. Istina, ponekad zaborave da nemaju svi njihovi prijatelji i poznanici sličan temperament, a kada izraze svoje mišljenje, mogu nekoga uvrijediti. Čini se da ne mogu naći ravnotežu kada je njihova iskrenost potrebna i kada je vrijedno šutjeti.

Jarac

Marljivi, ali proračunati. Jarci ne mogu sjediti besposleni. Uvijek trebaju raditi, učiti i usavršavati se. A da bi danas postali bolji nego jučer, spremni su raditi bez pauze i odmora. Također, predstavnici ovog znaka ne smatraju potrebnim gubiti vrijeme na stvari, pa čak ni na one ljude koji u datom trenutku ne mogu biti korisni. Život po ovoj računici za njih je sasvim normalan. Često biraju čak i životnog partnera, vođeni ne samo osjećajima, već razumom i logikom.

Vodenjak

Vodenjaci su izrazito druželjubivi, a prijateljstvo im je iznad svega. Spremni su odreći se svega što rade kako bi pomogli voljenoj osobi. I, usput, ne samo onima koji su im bliski, nego i bilo kojoj osobi koju su sreli na putu. Takav altruizam za predstavnike ovog znaka često je njihova glavna životna filozofija. Ali u isto vrijeme, oni koji ih dobro poznaju mogu primijetiti da oni sami nisu spremni tražiti pomoć i da se u svemu oslanjaju samo na sebe. Vodenjacima je također teško izraziti svoje osjećaje i emocije, zbog čega djeluju hladno i distancirano.

Riba

Velikodušne, ali tjeskobne. Ribe nikada ne dijele druge po klasnim ili bilo kojim drugim kriterijima, one su velikodušne i spremne otvoriti svoje srce svakome tko im se nađe na putu. Predstavnici ovog znaka vole slušati tuđe probleme i davati savjete. One mogu biti dobri psiholozi za druge. Nije iznenađujuće da rijetko uspijevaju biti same. No važno je uzeti u obzir da i Ribe trebaju druge koji će ih stalno bodriti. A sve zato što su skloni vlastitom preispitivanju i pretjeranoj anksioznosti, piše Atma.