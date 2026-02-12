Ljubav ulazi kroz želudac za najmanje 50 eura po osobi

Tko ljubi, zna da ljubav ulazi kroz želudac, a oni iskusniji vjerojatno i to da s romantičnim ručkom ili večerom za Valentinovo nije pametno čekati zadnji čas. Naime, većina zagrebačkih restorana u srijedu je već imala popunjene sve termine za večeru, odnosno mogla se još pronaći tek pokoja "rupa" u terminima za kasniji ručak ili večeru. U Dubravkinu putu rekli su nam, štoviše, da na listi čekanja imaju čak 150 ljudi koji se nadaju da bi netko možda mogao odustati pa da će ipak doći na red.

