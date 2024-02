Ljubav 'zarobljena' u smoli: Radim uspomene na vjenčanja i ljubimce koji više nisu s nama

Nakon pauze, zbog rodiljskog dopusta, odlučila sam uvesti neke promjene u svojem radu. Tijekom korone društvene mreže postale su zasićene nakitom od smole i zaključila sam da se želim nekako izdvojiti iz mase. Tako sam došla na ideju da odbacim kalupe prema kojima sam do tada radila i počnem sama proizvoditi okvire u koje ću lijevati smolu. Od ideje do realizacije bilo je potrebno više od pola godine, ali sam bila presretna i preponosna kad sam objavila svoju prvu kolekciju nakita s čeličnim okvirom. Dobila sam nakit koji je istodobno čvrst i nježan. Zrači elegancijom, a pristaje uz sve kombinacije, priča nam zagrebačka umjetnica Ivana Lozić (38).

Nekadašnja profesorica biologije svoju ljubav prema prirodi i umjetnosti spojila je još 2016. godine kad je počela Kewik priču. Biljke koje je ubirala u prirodi ovjekovječila bi u drvenim okvirima i smoli te su tako nastajali predivni privjesci, prsteni, naušnice.

- Drvene okvire također sama radim, još sam jedina u Hrvatskoj. Iako je sav moj nakit inspiriran prirodom, najveći zaljubljenici u prirodu naručuju upravo nakit od drva, što me posebno raduje. Posljednje vrijeme ono što radim uvelike ovisi o ljudima koji me prate na društvenim mrežama i naručuju moj nakit. Zahvaljujući njihovim životnim pričama i željama, danas radim nakit kakav nisam mogla ni zamisliti da ću raditi. Riječ je o 'čuvarima uspomena'. Smola se ponaša kao jantar u prirodi, pa je idealan medij za čuvanje raznih uspomena. Upravo je to ono čime sam se od ove godine odlučila najviše baviti, pretvarati vaše uspomene u poseban komad nakita - opisuje Ivana.

Najčešće uspomene koje joj stižu su pramenčići kose koje ljudi žele sačuvati nakon prvog šišanja svoje bebe, dlaka ljubimaca koji su ih napustili, školjkice vežu za neka posebna mjesta ili voljene osobe, cvijeće iz buketa kao uspomena na vjenčanje...

- Priča i uspomena ima zaista raznih, a ono što je zajedničko i glavna nit svake te priče i svake narudžbe jest ljubav. Zato mi je posebno zadovoljstvo biti dio tih priča i zahvalna sam što mi pružaju povjerenje - govori nam Ivana.

Osim Čuvara uspomena radi nakit inspiriran godišnjim dobima. Mnogo vremena provodi u prirodi, pa svoje doživljaje i slike koje joj ostanu u glavi nastoji pretočiti u nakit. Njena ljubav prema botanici razvila se još na faksu, a odmalena u sebi nosi kreativnu iskru koja ju je tjerala da se kreativno izražava.

- Jesen me najviše inspirira, pa je tad i najbogatija ponuda nakita. Znam da bi mnogi htjeli provoditi više vremena u prirodi, ali im užurban život to često ne dopušta. Zato je ideja mojeg nakita da povezuje s prirodom i, kao što često komentiraju žene koje nose moj nakit, mislima odvede u šetnju šumom - pojašnjava Ivana, koja izrađuje ove male herbarije koje ljudi uvijek nose sa sobom. Posebno mjesto u njenom radu imaju mladenke.

- Za njih sam od prošle godine uvrstila u ponudu 'shadow box'. Riječ je o drvenim okvirima, s pomalo vintage štihom, u koje slažem cvijeće iz vjenčanih buketa. Drvene okvire sama radim, a također sušim cvijeće, pa takav 'shadow box' predstavlja trajnu uspomenu na najposebniji dan. Vani je čuvanje buketa zadnjih godina dosegnulo vrhunac popularnosti i to planiraju jednako kao salu za vjenčanje, bend, vjenčanicu... Kod nas je takva ideja još u začecima, ali vjerujem da će s vremenom sve više mladenki htjeti uključiti i čuvanje buketa u organizaciju svojeg vjenčanja - zaključuje Ivana, čije radove možete pronaći na Facebook stranici Kewik Wood and Resin Jewelry.