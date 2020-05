Ljudi često zaborave očistiti ovih 14 predmeta u kućanstvu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Limun, soda bikarbona i ocat čiste sve površine u kućanstvu

Mnogi ljudi imaju uobičajenu rutinu čišćenja u svom domu, no nisu svjesni da bakterije vrebaju iz neočekivanih mjesta, piše Insider.

Dr. Andrew Jankowski instruktor je pedijatrijskih infektivnih bolesti u Washington University School of Medicine i u bolnici St Louis Children's Hospital. On ističe da posebnu pozornost valja obratiti na predmete koje dodirujete svakodnevno, uključujući daljinski upravljač, laptop, ali i sve druge predmete koji su izloženi vodi jer je ona najčešći prostor za razmnožavanje bakterija.

Foto: Dreamstime

Dezinficiranje takvih predmeta ima o druge pozitivne učinke, jer ćete iz njih ukloniti mrvice, prašinu i masnoće te ćete im tako produljiti trajanje. No evo što sve zaboravljamo prilikom čišćenja.

1. Ručke hladnjaka i ormarića

Čisteći kuhinju promislite o drškama, kvakama i ručkama koje svakodnevno ondje dodirujete. Sigurno više puta u danu otvarate hladnjak, zamrzivač ili ladicu u kojoj držite pribor za jelo. Stoga u rutinu čišćenja uključite i te predmete.

Good Housekeeping preporučuje obrisati masnoću i prljavštinu vodom pomiješanom sa sapunom, a zatim isprati i osušiti. Možete nanijeti i dezinfekcijsko sredstvo kako biste uništili bakterije.

Foto: Andrey Popov

2. Gumbi na pećnici, mikrovalnoj i drugim uređajima

Gumbi na tosteru, pećnici i mikrovalnoj također su mjesta koja redovito dodirujete prstima te ih stoga valja i redovito čistiti. Provjerite upute za korištenje na otopinama za čišćenje i pokušajte ih se pridržavati kako bi učinak bio što bolji. Kod tekućih sredstava za čišćenje vrijedi da ih se na prljavim površinama drži što je dulje moguće prije brisanja, a kod sprejeva je važnije nanijeti sredstvo na površinu nego na krpu pa potom brisati.

3. Spužvica za pranje suđa

- Svaki predmet koji je u doticaju s vodom vrlo je vjerojatno kontaminiran bakterijama - upozorio je dr. Jankowski, a topla i vlažna unutrašnjost spužve je idealna za razmnožavanje i rast bakterija.

Foto: Fotolia

Spužvicu dezinficirajte otopinom od 90 posto vode i 10 posto izbjeljivača, no nakon tjedan dana korištenja za pranje suđa možete je iskoristiti još jedino za brisanje kuhinjskih površina. Imajte na umu i da ako spužva dođe u doticaj sa sirovim mesom i povrćem, morate je dezinficirati ili zamijeniti.

4. Površine na kojima držite namirnice

Dr. Jankowski se osvrnuo i na navike čišćenja u svjetlu pandemije korona virusa.

- Predmeti u hladnjaku ili zamrzivaču jesu na niskim temperaturama, no svejedno i na njih valja obratiti pažnju jer virus može preživjeti niske temperature. Stoga im pristupam na isti način kao prema sirovoj piletini, no u ovom slučaju smatram da je kontaminiran pretinac za hranu. To znači da ću otvoriti pretinac, smjestiti hranu na čisti tanjur, baciti ambalažu i potom oprati ruke - kazao je.

Foto: Dreamstime

Ako za kupnju koristite torbe za višekratnu uporabu, važno ih je obrisati dezinfekcijskim sredstvom nakon svake kušnje. Ako ih ne čistite redovitu, uz neugodan miris mogu razviti plijesan i bakterije. Stoga birajte tekstilne torbe koje se mogu prati u perilici rublja, ili plastične koje se mogu prebrisati.

5. Kartice u novčaniku

Studija School of Hygiene & Tropical Medicine and Queen Mary pri Sveučilištu Londonu pokazala je da je čak osam posto kartica kontaminirano jednakom količinom bakterija kakvu očekujete u prljavim zahodskim školjkama. Stoga je preporuka kartice obrisati vlažnom krpom ili maramicama koje sadrže antibakterijska sredstva, a zatim gumicom nježno istrljati magnetsku vrpcu.

6. Četkica za zube i čaša

Iako zvuči logično, ponekad valja podsjetiti ukućane da prilikom puštanja vode moraju zaklopiti zahodsku dasku jer na taj način sprječavaju širenje malih kapljica vode koja može pasti čak i na četkicu za zube te druge površine.

Foto: dreamstime

Good Housekeeping također ističe da četkicu valja zamijeniti svaka tri mjeseca, a pritom ne zaboravite očistiti čašu u kojoj je držite. Za čišćenje koristite toplu vodu sa sapunom, isperite i ostavite da se osuši.

7. Prekidači za svjetla

Možda ste već očistili prekidače u hodniku, no sigurno ste zaboravili da su i prekidači u kupaonici na vrlo prometnom mjestu. Dr. Jankowski upozorava da predmeti u kućanstvu koje često dodirujemo mogu sadržavati bakterije otporne na antibiotike. Zato je važno redovito dezinficirati prekidače za svjetlo.

Good Housekeeping savjetuje da da to učinite dezinfekcijskim maramicama ili vatom natopljenom 70 postotnim alkoholom. Pritom pripazite da tekućina ne dospije u sam prekidač, nego čistiti površinski.

8. Jastuci

Plahte i jastučnice sigurno redovito mijenjate, no trebali biste misliti i na jastuke. - Većinu ih se može prati u perilici za rublje, a to je dobar način da se riješite prljavštine, masnoća, sline, znoja, bakterija, vlage, gljivica i grinja koje ondje žive - kaže Michelle Fisberg iz tvrtke Slumbr koja se bavi kvalitetom spavanja.

Foto: Dreamstime

9. Mobilni telefoni

Istraživanje koje je proveo Deloitte pokazalo je da Amerikanci provjeravaju telefon u prosjeku 47 puta na dan.

- Ako morate dezinficirati iPhone, Apple kaže da ga na čvrstoj podlozi čistite dezinfekcijskim maramicama ili izopropilnim 70 postotnim alkoholom - prenio je Business Insider.

10. Laptopi

- Pokušavam izbjegavati korištenje laptopa i mobitela u blizini drugih ljudi koji bi mogli kašljati ili kihati. Ako su moje ruke bile u doticaju sa potencijalno kontaminiranim površinama, operem ih prije korištenja elektroničkih uređaja - savjetuje on i dodaje da ukoliko jedete blizu laptopa, također valja oprati ruke nakon dodirivanja tipkovnice jer ćete tako smanjiti mogućnost prijenosa bakterija.

Kako biste očistili laptop, počnite s tipkovnicom.

Foto: Dreamstime

- Nakon što ste isključili struju, dezinfekcijskim maramicama obrišite tipkovnicu uz lagan pritisak dlana. Cilj nije natopiti tipkovnicu dezinficijensom nego je prebrisati, pa maramicu možete ocijediti kako biste uklonili eventualni višak tekućine - piše Business Insider.

11. Daljinski upravljač

Najprije izvadite baterije. Zatim uzmite vlažnu krpu i sredstvo za čišćenje te prebrišite daljinski upravljač, a posebnu pažnju obratite na prostor između gumba. Za osobito uska mjesta možete koristiti štapić za uši.

12. Kontroleri za video igre

Koristite ih svakog dana, pa biste ih morali uvrstiti u dnevnu rutinu za čišćenje. Vlažnom maramicom prebrišite svoje kontrolere jedanput na dan.

13. Slušalice

Business Insider je poslao 22 para slušalica u mikrobiološki laboratorij u Columbiji i otkrili su da su dva uzroka imala gljivice, dok je jedan uzorak imao bakterije povezane s prljavštinom. Sada je više nego ikad važnije čistiti predmete koje dodirujemo tijekom dana, a to uključuje i slušalice. Koristite male količine izopropilnog alkohola, a dr. Jankowski savjetuje da budete jedini korisnik te da ne dijelite slušalice s drugima.

Foto: Dreamstime

14. Unutrašnjost automobila

Kao i kod kuće, tako treba dezinficirati i površine u automobilu. Consumer Reports kaže da će većina sredstava za čišćenje koje koristite u svom domu biti jednako učinkovita i u automobilu te da ga neće oštetiti. Ukoliko pak niste sigurni koje sredstvo uzeti, Jeff Stout iz tvrtke Yanfeng Automotive Interiors kaže da se većinu površina može očistiti izopropilnim alkoholom.

