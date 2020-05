Više se nikad nećete mučiti s čišćenjem rešetke za roštilj

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ako se u karanteni osjećate loše i malaksalo, niste jedini

Ako ne očistite roštilj na vrijeme može doći do nakupljanja opasnih bakterija te privlačenja svih vrsta insekata i štetočina. No, to se neće dogoditi ako ga znate pravilno očistiti. U nastavku pročitajte kako to pravilno učiniti.

1. korak: 'Zapalite' ostatke hrane i masnoće

Rasplamsajte vatru (ili zapalite malo ugljena), zatvorite poklopac roštilja i ostavite tako 10 do 15 minuta. Visoka temperatura očvrsnut će ostatke hrane, tako da će ih biti lakše očistiti.

2. korak: Očistite rešetke

Ostatke ugljena s rešetke uklonite polu-fleksibilnom četkom od nehrđajućeg čelika. Također možete upotrijebiti i kuglu od aluminijske folije, ali bolje je uložiti nešto novaca u za dobru četku za roštilj. Jednostavno je lakše i manje vremena oduzima.

Ako su donje strane rešetke za roštilj jako masne, to može izazvati iskre i spaljivanje hrane. Tu masnoću uklonite i obrišite mokrom, sapunicom bogatom spužvom te isperite i osušite ručnikom.

3. korak: Očistite zagorene ostatke

Skuplji plinski roštilj često ima zaštitu za plamenik, odnosno komade metala u obliku slova V koji štite mlazove plina od kapanja masnoće. Izvadite ih i pomoću noža uklonite mast. Ako je potrebno, očistite ih deterdžentom, operite i osušite ručnikom. Ako pak imate roštilj na drveni ugljen, onda zbog ovog ne morate brinuti.

4. korak: Očistite unutrašnjost roštilja

Očistite unutrašnjost roštilja špahtlom kako bi lakše uklonili ostatke masnoće i kako ona ne bi utjecala na okus vaše hrane. Koristile sapun i vodu ako vam je roštilj jako prljav.

5. korak: Završno 'glancanje' (neobavezno)

Ako ste posebno motivirani za čišćenje, možete očistiti i vanjski dio roštilja. Ako je površina od nehrđajućeg čelika, obrišite mast s odgovarajućim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika i polumekanom spužvicom. Za ostale vrste površina dovoljna je i topla voda, piše Men's Health.

