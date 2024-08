Ljudi koji nisu završili sa svojim srodnim dušama ispričali tužne priče o sadašnjim ljubavima

Nakon života provedenog proučavajući seks i veze, Tracey Cox, stručnjakinja za seks i veze, smatra da taj postotak može biti istinit.

Naime, ono što tražimo u ljubavi vrlo je različito od onoga što želimo od supružnika i potencijalnog oca ili majke našoj djeci. Naglašava da tu dramatičnu ljubav koju mislimo da tražimo, često karakteriziraju veliki usponi i padovi, nesigurnost kao i intenzivna strast. Kad smo mladi, upravo to tražimo, no ne i kasnije, kad smo zreliji, kazala je Cox.

- Neki od nas imaju dovoljno sreće da te kvalitete pronađu u osobi s kojom žive. No, drugi nisu te sreće i udaju se za nekoga koga njihova obitelj odobrava i koji će ih pratiti kroz život. Sve je to lijepo i razumno – ali čini li nas sretnima? Razgovarala sam s raznim muškarcima i ženama koji nisu završili sa svojom 'osobom' - izjavila je Cox.

Scott i njegova bivša ljubav koju nije prestao voljeti

Scott (51) je u vezi već 24 godine, ali još uvijek žudi za svojom prvom ljubavi.

- Desetljećima kasnije, nikada je nisam prestao voljeti – i to je koliko god jadno zvučalo - izjavio je Scott.

- Upoznao sam Saru na sveučilištu i bili smo jako zaljubljeni četiri godine. Naši prijatelji izlazili su međusobno i s drugima, ali nas nitko drugi nije zanimao. Bila je to intenzivna veza i imao sam mnogo problema s ljubomorom zbog svoje prošlosti (moja je majka imala puno afera). Pobjesnio bih ni zbog čega i na kraju nas je to rastavilo. Željela je djecu i nije ih htjela odgajati u tako turbulentnom okruženju. No, nije bilo sumnje da smo se nastavili voljeti i nakon prekida - izjavio je.

- Svi u našoj sveučilišnoj grupi ostali su prijatelji, tako da sam gledao kako Sarah upoznaje drugog tipa, zapravo finog muškarca. Bilo im je super, bio je fin prema njoj. Nisam se iznenadio kad je zatrudnjela i udala se. Pozvan sam na vjenčanje, ali nisam prihvatio poziv. Nisam mogao podnijeti da je vidim kako stoji tamo i izgovara svoje zavjete nekom drugom - prisjetio se.

Scott je već tada bio u vezi s drugom.

- Kažem 'mi' jer sam također bio u vezi s nekim drugim. Bila je to jedna od onih veza u koje upadneš, a ne izabereš. Bila je slatka i htjela mi je ugoditi, ali ja je nikad nisam volio. Izašli smo van, ona je zatrudnjela i htjela je zadržati bebu, stoga sam pristao na to. I danas smo skupa, prošlo je 24 godine, imamo dvoje djece. No, nisam je nikad htio oženiti. Poštujem je i draga je, ali to je s moje strane odnos bez ljubavi. Ne znam zašto je to trpjela, iskreno - ispričao je.

Znao je da je neće prestati voljeti.

- Ona zna da nikad nisam prestao voljeti Saru. Znao sam da je nikad neću prestati voljeti i kad smo prekinuli. Sada imam 51 godinu i cijeli život živim sa srcem koje pripada nekome tko nije moj. Koliko god to jadno zvučalo. Par prijatelja zna da sam još uvijek zaljubljen u nju, stalno mi govore da nastavim dalje, ali ja ne želim. Moje srce čezne za njom. To je dramatična riječ, ali to je jedina riječ koja pristaje - priznao je.

Ipak, neko vrijeme njih dvoje imali su aferu, nedavno. U međuvremenu su Sarah i suprug dobili četvero djece.

- Imali smo to jedno čarobno razdoblje, a sve je počelo njezinom porukom. Čuo sam od prijatelja da ima problema u braku. Našli smo se u parku i poljubili te mi je priznala da misli da sam ja ljubav njezina života. Rasplakali smo se i nakon toga otišli u hotel, spavali zajedno te se nakon toga sreli tako još par puta - izjavio je.

Ali ona je imala četvero djece, a on dvoje i nijedno od njih nije željelo nikoga povrijediti.

- To je bilo prije pet godina. Bilo mi je lakše kad sam shvatio da i ona tako misli jer barem znam da nisam zamišljao tu veliku ljubav, već je ona stvarna - zaključio je Scott.

Hailey smatra da je u redu žrtvovati se

Hayley (40) ima troje djece i u sretnom je braku 11 godina.

- Ja sam pragmatična, razumna osoba. Zbog toga ne žalim što sam se udala za osobu koja je trebala biti najbolji muž i otac, umjesto nekoga prema kome sam osjećala strast. Imati djecu s nekim izbor je koji treba pažljivo razmotriti. To uključuje žrtvu. Vi sebe smatrate odgovornim za donošenje ljudskog bića na svijet i odgajanje nadajmo se pristojne odrasle osobe. Za to su potrebni mir i stabilnost. Većina strastvenih ljubavi nije mirna i stabilna - izjavila je.

Smatra da je njezina prva i strastvena veza zapravo previše dramatična.

- Moja bivša strastvena veza nije bila sigurna, bio je paranoičan i ljubomoran na sve. Svaki put kad smo prekinuli mislila sam da je moj život gotov i nije mi se sviđao taj osjećaj. Prekinula sam na koncu tu vezu i toliko sam bila ljuta na muškarce da mi je trebalo pet godina da opet izađem na spoj. Zapravo, bila je to stvar preživljavanja. Moj život ne bi bio sretan da sam ostala s njim - naglasila je Hayley.

Sada je sretna, u braku s muškarcem koji je pouzdan, financijski siguran te je najbolji je uzor djeci koji je ikada mogla poželjeti.

- Oni svog oca ga vole i ja sam ga s godinama sve više zavoljela. No, to nije ista ljubav koju sam imala prema bivšem. Ako govorite najintenzivnije što sam ikad osjećao prema nekome, moj bivši osvaja nagradu 'ljubav mog života'. Ali ono što sada imam je prava ljubav. Sagrađena je na čvrstom tlu - prijateljstvu i poštovanju - a ne na požudi i strasti. Ne bih mijenjala muža za milijun bivših. Nijedan dio mene ne vjeruje da sam se 'nagodila'. Bila je najbolja odluka u mom životu odlučiti se za razuman izbor - zaključila je.

Esther već godinama ima ljubavnika - to je njezin bivši

Esther, 46, ima dijete i u braku je 18 godina. Ona i njezina prva ljubav, Joe, u vezi su već 15 godina.

- Joe i ja smo se upoznali kad smo imali 15 godina. Godinama smo bili nerazdvojni, onda sam ja otišla na sveučilište, a on je otišao putovati. Sklopili smo uobičajeni pakt: oboje imate dozvolu da radite što želite dok ste razdvojeni, ali očekuje se da ćete ponovno biti zajedno - sjeća se.

Čekala je dvije godine, ali Joe je i dalje putovao.

- Slučajno sam zatrudnjela s tipom s kojim sam hodala i moji su nas roditelji natjerali da se vjenčamo. Dolazim iz malog, konzervativnog grada, pa smo morali na to pristati. No, nakon 5 godina, Joe se vratio kući. Pojavio mi se na vratima i molio me da mu se vratim, ja sam bila u sretnom braku s djetetom. Srce mi se slomilo, morala sam mu reći da je prekasno. Mislila sam da će otići iz grada, no on je ostao i nakon četiri godine se oženio - izjavila je Esther.

Oduvijek je znala da je Joe ljubav njezina života.

- Sjećam se da sam se osjećala potpuno svladana emocijama i čežnjom, vidjevši ga izbliza. Volim svog muža, ali Joe je bio neosporna ljubav mog života. Mislim da ima nečega u toj prvoj ljubavi: nikad ih zapravo ne preboliš. Jednom prilikom pobjegli smo od obitelji, napili se i našli, odmah smo se poljubili, shvativši da se volimo.

I sada imaju aferu koja traje već 15 godina.

- Nitko nikada nije saznao. Samo jedna osoba zna: moja prijateljica od povjerenja koja ga poznaje od početka. Ona je glavna osoba ako se naš standardni dogovor o sastancima mora promijeniti. Inače, nemamo kontakta. Sastajemo se na sigurnom mjestu i nikad drugdje. Osim ako prijateljica ne odluči nekome reći, ne mogu zamisliti da će netko ikad saznati - izjavila je.

- Ne mogu živjeti bez njega, ali nezamislivo mi je da oboje ostavimo svoje obitelji u malom gradu kao što je ovaj. To je jedino rješenje kojeg se trenutno možemo sjetiti. Kad djeca odrastu, možda ćemo otići iz grada i konačno moći živjeti život kakav bismo trebali imati - izjavila je Esther, piše Daily Mail.