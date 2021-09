U djetinjstvu su nas uvijek učili da je psovanje loše i da to ne treba raditi, ali kada ste prvi put čuli da je jedan od vaših prijatelja nešto opsovao, to vas je vjerojatno malo zbližilo. Naime, postoji nekoliko razloga zašto su ljudi koji psuju zapravo izvrsni prijatelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Nađite sreću u malim stvarima

1. Reći će vam istinu

Psovanje može biti nenamjeran čin, a često samo isklizne u trenucima pojačanih emocija. Studija je pokazala da je netko tko psuje vjerojatnije 'nefiltriran', odnosno iskren i rjeđe će cenzurirati neke stvari.

Psovke mogu biti dokaz da osoba govori svoje iskreno mišljenje te da ne filtrira sebe ili svoje stavove, što je jako vrijedna osobina kod prijatelja. Ponekad nam je jednostavno potreban prijatelj koji će nam reći ono što moramo čuti, a ne ono što želimo čuti.

2. Dat će vam mudar savjet

Često se pretpostavlja da što više osoba psuje, to je manje inteligentna, jer se pretpostavlja da joj nedostaje rječnik da bi se u potpunosti izrazila. No studija je ipak pokazala da što je osoba tečnija u govoru, to učinkovitije koristi psovke kako bi prenijela svoje misli, a njezin je rječnik raznolikiji i opsežniji.

3. Oni su netko kome možete vjerovati

Psovanje među prijateljima zahtijeva određenu razinu povjerenja da ono što je izrečeno neće napustiti krug prijatelja. Studije su pokazale da je u timovima koji su dobro surađivali, u sektoru proizvodnje i IT-ja, bilo ugodnije kada su se šalili, što je uključivalo psovanje i određenu razinu povjerenja jednih prema drugima.

4. Psovanje je dobro za nas

U još jednoj studiji, volonteri su u dva navrata morali staviti ruke u ledeno hladnu vodu. Jednom su mogli psovati koliko su htjeli, a drugi put im je bilo rečeno da koriste neutralne riječi. Sudionici su mogli podnijeti više boli kada su mogli slobodno psovati.

Zato sljedeći put kad se porežete, nagazite na Lego kockicu ili se udarite, slobodno opsujete jer to može pomoći u smanjenju boli. Ista situacija je i s emocionalnom boli, jer oslobađanje od frustracija kroz psovanje smanjuje vjerojatnost da ćemo fizički djelovati, piše Bright Side.

POGLEDAJTE VIDEO O PROFESIONALNOM HEJTERU: