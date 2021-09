Istraživanja pokazuju da ljudi mogu neurološki postati ovisni o ljubavi. Također, istraživanja su otkrila su da doista postoji nešto poput slomljenog srca, tzv. sindrom slomljenog srca. To je stanje u kojemu se nalazi srce nakon intenzivnog emocionalnog ili fiziološkog stresa, kaže Shane Birkel, bračna i obiteljska terapeutkinja iz Velike Britanije.

Simptomi sindroma slomljenog srca su slični onima kod srčanog udara - bol u prsima, kratkoća daha, nepravilan rad srca i osjećaj slabosti. Pojavljuje se uslijed izuzetno jakog stresa, neočekivanih emotivnih šokova (ponekad i pozitivnih).

Zapravo dolazi do negativne reakcije srca uslijed povećane razine hormona stresa u tijelu. Srce oslabi jer se proširi i ne pumpa više krv kako treba, preciznije lijeva klijetka koja je zadužena za opskrbu našeg tijela kisikom. Najčešće pogađa žene, i to one starije od 50 godina, a uglavnom prođe sam od sebe.

Devet savjeta kako se nositi s tugom zbog prekida:

1. Dopustite si prolazak kroz proces tugovanja

- Jedna od najvećih pogrešaka koju moji klijenti rade je potiskivanje i izbjegavane teških emocija koje dolaze s prekidom ili gubitkom voljene osobe. Nema potrebe da se sramite što se osjećate tužno, ljuto ili uzrujano. I zasigurno ne biste trebali glumiti da se osjećate dobro, ako ste loše - savjetuje ova terapeutkinja.

Kaže kako neki ljudi djeluju na prvu kao da su se brzo oporavili od prekida, a zapravo nisu i to je znak za uzbunu. Potiskivanje emocija nikad ne završi dobro. Zato je važno proći kroz sve faze tugovanja i ne žuriti.

Jako je važno biti svjestan toga da ne postoji pravilo koliko vremena treba proći da bi tugu zamijenio osjećaj sreće te kako je potrebno vrijeme da rane zacijele, a koliko će to trajati je vrlo individualna stvar.

Ovo su faze tugovanja koje svaka osoba mora proći da bi mogla nastaviti sa životom kako treba:

Odbijanje

U toj fazi se ljudi vode srcem, a ne mozgom, kada se pokušavaju priviknuti na činjenicu da će živjeti bez partnera. Iako su svjesni da je ta veza gotova, u to ne vjeruju. Pa makar svi oko njih vide suprotno, oni maštaju o tome da još postoji način da se veza spasi.

Hvataju se za lažne nade iako je sasvim jasno da spasa za tu vezu nema. U ovoj fazi mnogi ne mogu odoljeti slanju noćnih poruka itd.

Ljutnja

Bijes nakon prekida veze može se manifestirati na više načina - ljutnjom na bivšeg partnera s pitanjima tipa 'Kako mi je to mogao napraviti?'. Zatim, tu je bijes na Boga ili 'više sile' s pitanjima u glavi topa 'Zašto sam proklet? Zašto ništa ne možeš napraviti za mene?'...

Postoji i ljutnja na ljude ili situacije za koje se smatra da su krivci za raspad veze - zbog druge žene, gubitka posla... Pojavljuju se i negativne emocije prema ljudima koji se ne slažu ili ukazuju da ljutnja nema smisla. U toj fazi mnogi imaju potrebu ocrnjivati bivšeg partnera kako bi ga na neki način kaznili.

Pregovaranje

To često ide zajedno s poricanjem. U ovoj fazi ljudi tragaju za bilo kakvim načinom da se odnos nastavi - bilo nekim pokušajima pregovaranja, prijetnjama ili obećanjima da će se promijeniti.

Tada se neki koriste i pokušajima uvjeravanja bivšeg partnera tipa da će svojim odlaskom povrijediti djecu, svoju obitelj, psa... U ovoj fazi neki znaju posegnuti za astrologijom, tarotom ili nekom vrstom vračanja - da bi vidjeli što im budućnost nosi ili čak pokušali utjecati na nju.

Depresija

Poput ljutnje, i depresija se pojavljuje u različitim oblicima, na primjer, konstantan osjećaj umora, bezvoljnost, nedostatak želje da se bilo što napravi (ležanje u krevetu postaje bolji izbor), osjećaj nepovezanosti s ljudima koji su u blizini, na rubu suza većinu vremena.

Zatim, mogu se javiti poteškoće sa spavanjem ili prekomjerno spavanje, gubitak apetita ili prejedanje, pojačana sklonost drogi i alkoholu. Osjećaj beznađa je najčešći i najviše oslabi organizam, psihički i fizički, jer čovjek postaje uvjeren da se više nikada neće osjećati drugačije nego kako se osjeća u tom trenutku, kao da nikada neće krenuti dalje i ponovo biti sretan.

Prihvaćanje

Ova faza je oslobađajuća jer se tada čovjek pomiri s činjenicom da je nekoga izgubio i polako kreće dalje sa životom. To ne znači da tuga odmah nestaje, ali polako, s vremenom, se gubi njezin intenzitet i osoba se počinje osjećati bolje - kao da vidi svjetlo na kraju tunela, ponovo ima nade za bolji život.

Ponekad se ljudima čini kao da nikada neće doći do te faze, ali hoće - prije ili kasnije, samo treba biti strpljiv, prenosi Psychology Today.

2. Budite milostivi prema sebi

- Važno je biti ljubazan i suosjećajan prema samome sebi dok prolazite kroz to teško vrijeme. Prijatelju koji je upravo izgubio baku ne biste rekli: 'Ne budi tužan - bit ćeš dobro', pa nemojte ni sami sa sobom razgovarati na taj način. Ponašajte se prema sebi kao prema prijatelju kako biste se lakše nosili s tugom i usamljenošću - kaže Birkel.

3. Oslanjajte se na vlastiti sustav podrške

- Imajte na umu da, iako ste doživjeli gubitak jedne veze, u svojem životu još uvijek imate prijatelje i obitelj koji vas žele podržati i biti uz vas - pa dopustite im to! Važno je moći se osloniti na bliske ljude jer oni, ne samo da će vam pomoći da se ne izolirate od svih, već će vam biti i sustav podrške, bit će u blizini kad zatrebate njihovu pomoć ili rame za plakanje - savjetovala je.

4. Njegujte zdrave navike i rutine

To nije lako u vremenima dok prolazite vrlo turbulentne emocije, ali držati se zdravih navika i rutina (ili ih uvesti) vam je u takvim trenucima potrebnije nego ikad.

- Usredotočite se na stvari poput vježbanja, pravilne prehrane i planiranja aktivnosti u kojima uživate. To će vam pomoći da ostanete prizemljeni u svijetu i da ne krenete putem beznađa. Ljudi koji u teškim trenucima ostaju aktivni, zdravi i okruženi ljudima, puno se lakše nose s onime što im se događa u životu - kaže terapeutkinja.

5. Poradite na svjesnom izražavanju

- Takvo izražavanje vam pomaže, ne samo u potvrđivanju emocija, već i u iskorištavanju vlastitog osjećaja utemeljenosti. Radi se o pokušaju realnog razumijevanja situacije u kojoj se nalazite. Razmislite o izrazima poput: 'Tako sam tužna, ali moram dovršiti ovo izvješće' ili 'Osjećam duboku tugu i ne želim čak ni ustati, ali znam da je mom tijelu potrebna šetnja.' - savjetuje Shane Birkel.

6. Izbjegavajte impulzivnost

Duboki gubici mogu nas navesti da češće donosimo impulzivne, pa čak i rizične odluke, osobito kada je u pitanju prekid veze s bivšim partnerom.

- Intenzitet vaše želje da uzvratite udarac, nazovete svojeg ljubavnika, učinite nešto što bi mu nanijelo štetu itd., nema nikakve veze s mudrošću. Imate li problema s napadima impulzivnosti, burnih reakcijama ili porivom da to nešto napravite odmah, savjetujem vam prakticiranje svjesnih stanki. Pričekajte najmanje 24 sata prije nego što napravite to što vam je palo na pamet - kaže terapeutkinja.

7. Pišite dnevnik

Zapisivanje svega što osjećate može napraviti čuda. Jedno istraživanje je pokazalo da se ljudi brže oporave od razvoda ako pišu dnevnik i boljeg su mentalnog zdravlja od onih koji nemaju tu naviku.

- Pisanje može biti jedna od najsvetijih i najljekovitijih navika u životu. Izdvajajući vrijeme u danu za slobodno pisanje može vam pružiti uvid u prekid, vaše trenutne osjećaje i zašto je taj prekid tako bolan. To vrijedi za svaki gubitak, ne samo za romantični - pojasnila je terapeutkinja terapeut Jesse Kahn.

8. Ne skačite odmah u drugu vezu

Mnogi ljudi to rade jer pogrešno misle kako će se na taj način brže riješiti boli zbog prekida. Bolja ideja je biti neko vrijeme sam, posložiti se u glavi i tek tad krenuti u potragu za novim partnerom.

- Imajte na umu da, ukoliko tražite mnogo pažnje od drugih ljudi, čak i onu seksualnu, kako biste se osjećali bolje, to može biti signal da izbjegavate proces tugovanja ili pokušavate ispuniti prazninu nečim što neće biti dugoročno rješenje - objasnila je Shane Birkel.

9. Razmislite o razgovoru sa stručnjakom

- Ako se borite s svojim emocijama i nikako ne možete krenuti dalje sa životom, razmislite o odlasku na terapiju nekom stručnjaku za mentalno zdravlje. Ponekad se s ovakvim stvarima previše teško nositi bez podrške stručnjaka - kaže Birkel, a prenosi mindbodygreen.com.

