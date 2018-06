Ljudi koji spavaju 8 sati imaju jači libido i bolji seksualni život

Seks terapeutkinja Laurie Mintz je provela istraživanje koje je pokazalo da bolje noćno spavanje vodi do veće seksualne želje i povećanja broja seksualnih hormona poput testosterona.

Dr. Mintz je za Daily Mail objasnila kako je spavanje tako usko povezano s povećanim seksualnim porivom i zašto, na drugu stranu, dobar seks utječe na bolji noćni odmor.

Kako dobar noćni odmor poboljšava seksualni poriv kod žena?

Dr. Mintz, profesorica psihologije na Sveučilištu u Floridi, tijekom godina istraživanja primijetila je da ako imate problema sa spavanjem ili seksom, jedno direktno utječe na drugo.

- Dobar noćni odmor može povećati interes za seks, a dobar seks može dovesti do boljeg sna - objašnjava dr. Mintz.

Njezino istraživanje nije jedino na tu temu koje je pokazalo direktnu vezu sna i seksa. Istraživanje iz 2015. koje je proveo Medicinski fakultet Sveučilišta Michigan otkrilo je da su žene koje su dulje spavale imale jaču želju za seks sljedećeg dana.

Foto: Thinkstock

Sa svakim satom duljeg sna, ženama je seksualni poriv rastao za 14 posto. Isto istraživanje pokazalo je da više sna povećava i genitalnu uzbuđenost kod žena..

- Postoji toliko mnogo žena koje tvrde da se bore sa smanjenim libidom - rekla je dr. Mintz, koja je napisala i Vodič umorne žene za strastveni seks.

- Žene stalno moraju balansirati poslovni i privatni život, obveze prema djeci, mužu, kući i poslu, pa je i za očekivati da se osjećaju umornima i pod stresom - objašnjava.

Dr. Mintz napominje da postoje dvije stvari koje se mogu učiniti kako bi se poboljšala ženska seksualna želja.

- Prvo, seks se ne mora dogoditi tijekom noći kad ste umorni. Pronađite neko drugo doba dana - izjavila je.

Drugi je ono što seksualni terapeuti nazivaju "samo to učini" pristupom (just do it approach).

Dr. Mintz kaže da je istraživanje pokazalo da većina žena u dugotrajnim odnosima s vremenom prestane osjećati spontanu želju za seksom.

- Ne shvaćaju da je umanjena seksualna želja normalna i na kraju se osjećaju kao da s njima nešto nije u redu. Žene misle da se prvo moraju napaliti pa onda seksati, a to nije tako. Preokrenite postupak jer, nakon što se seksate, osjećat ćete se uzbuđeno, svi ti hormoni u vašem tijelu će se osloboditi i za vrijeme seksa ćete se dobro osjećati - objasnila je dr. Mintz.

Kako dobar noćni odmor poboljšava seksualni poriv kod muškaraca?

Nedostatak sna loše utječe na seksualni poriv kod oba spola jer povećava razinu kortizola, također poznatog kao hormon stresa. Iako on može utjecati na žene, ima osobito snažan učinak na muški libido. A uz to, nedovoljno sna smanjuje razinu testosterona.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu u Chicagu bavilo se količinom i kvalitetom muškog spavanja i ustanovilo da su muškarci koji su spavali po četiri sata na noć pokazali znatno niže razine testosterona od onih koji su spavali prosječnih osam sati.

Foto: Thinkstock

Problem je u tome što kortizol i testosteron rade jedan protiv drugog. Visoke razine testosterona omogućuju muškarcima smanjenje tjelesne masti, izgradnju mišića i održavanje visokog libida. Kortizol radi upravo suprotno. Uzrokuje razgradnju mišića i povećanje visceralne masti te povećanje libida.

Premalo spavanja može također smanjiti seksualnu želju kod muškaraca, istaknula je dr. Mintz.

Jedno istraživanje provedeno u bolnici Donaustauf u Njemačkoj 2009. godine pokazalo je da muškarci koji pate od apneje u snu imaju veću vjerojatnost za poremećaje s erekcijom i spolnu disfunkciju.

Bolji seks vodi boljem snu

Baš kao što bolji san može dovesti do boljeg seksa, dobar seks može kratkotrajno i dugotrajno dovesti do boljeg sna.

Razlog je uglavnom biološki. Nakon orgazma, tijelo oslobađa hormon koji se zove oksitocin, također poznat kao 'hormon ljubavi'. Oksitocin odmah izaziva pospanost jer je protuteža hormonu kortizolu.

Dr. Mintz objašnjava da fizički kontakt koji partneri imaju tijekom seksa također može dugoročno poboljšati san.

Foto: Fotolia

- Prilikom fizičkog kontakta osjećate kako se smanjuje stres, polako se opuštate i kasnije bez problema utonete u san - rekla je.

Istraživanja su pokazala da seks može sniziti krvni tlak i smanjiti brzinu otkucaja srca, ublažiti bolove i učvrstiti odnos između partnera.

Kod žena, seks povećava razinu hormona estrogena. Estrogen je hormon koji održava spavanje, a pokazalo se da visoki nivo estrogena poboljšava kvalitetu sna, smanjuje vrijeme potrebno da se padne u san i produžuje REM fazu spavanja.

Učinak na žene je dugoročan. Nakon što uđu u menopauzu, kod žena se prirodno smanjuje razina estrogena, zbog čega žene u postmenopauzi često pate od nesanice.

Za muškarce, jedan od mnogih hormona koje oslobađaju tijekom ejakulacije je prolaktin. Razine prolaktina prirodno su veće tijekom spavanja, a istraživanje je pokazalo da se čak i životinje kojima se da prolaktina odmah umiruju i pripremaju za san.