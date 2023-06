'Ljudi me vrijeđaju radi spojenih obrva, ali ja se zbog njih neću mijenjati, meni su prekrasne'

Poznata je po posebnoj ljepoti koju mnogi smatraju izazovnom i zanimljivom, no naravno da se nekima ne sviđaju te guste, spojene obrve koje nose ime - 'unibrow'. No, 26-godišnja Sophia Hadjipanteli je od toga napravila projekt.

Foto: Instagram / sophiahadjipanteli

Sada je njezin #UnibrowMovement postao hit jer, naravno, nije jedina s takvim obrvama, mnogima je neugodno da ih imaju. Mnogi su sada oduševljeni što je odlučila pokrenuti tako nešto što ih ohrabruje te ističe da mogu biti ponosni, a ne se sramiti.

Njezina body positive kampanja rezultirala je s pola milijuna pratitelja na Instagramu – a došli su i poslovi, surađivala je s brendovima kao što su Jean Paul Gaultier, Louboutin, Hugo Boss i Valentino.

No neki je radi toga mrze, trolaju je svakodnevno te komentiraju neka umre. Mnogi su i vulgarni jer ne mogu prihvatiti raznolikost.

Sophia, koja živi u Londonu, prva je generacija ciparskih Grka.

Foto: Instagram / sophiahadjipanteli

- Svakog dana dobivam ružne komentare. Više ih čak ni ne primjećujem, mislim da jednostavno nisu navikli da je netko drugačiji - komentirala je manekenka, piše Daily Star.

- Mislim da mnogim trolovima smeta kada me vide kako radim nešto što oni nikada ne bi mogli, jer su uvjetovani jednim načinom izgleda i ljepote. Ljudi su mi sto puta rekli da umrem, to je jako tužno - otkrila je Sophia.

Nada se da će se ta stigma maknuti te da će ljudi prihvatiti takvu raznolikost. Smatra da nas drugi ne mogu navoditi da mijenjamo izgled ili sebe radi nekih očekivanja društva.

Foto: Instagram / sophiahadjipanteli

- Ti trolovi me inspiriraju da budem još više ponosna na ovo što imam, a opet oni se dalje nerviraju - komentirala je.

Sjeća se tog načina ponašanja iz djetinjstva, veli da su je u školi maltretirali isto radi toga. Sada je postala imuna na sve to te voli tu svoju posebnost.

- Nisam mislila da ću radi toga postati toliko poznata - iskrena je Sophia.

Veseli je da je sada dio pokreta koji mijenja način na koji gledamo na ljepotu.

Njezini su roditelji također ponosni, došli su u Ameriku kako bi ona i njezin brat imali bolji život od njih. Sada mogu vidjeti svoju kćer na reklamnim plakatima u zračnim lukama i naslovnicama časopisa u trgovinama.

- Kad sam bila mlađa, činilo mi se da su te stvari nedostižne. Ideja slavnih bila mi je tako općenita i super je znati da su mi ljudi kojima sam se divila sada dobri prijatelji - istaknula je.

- Roditelji su me uvijek učili da budem prirodna, te da je bitno biti dobar i ljubazan, to se vidi izvana. Sve dugujem svojim roditeljima jer su me naučili stvarima koje danas pokušavam naučiti druge. Ne moraš se uklopiti da bi bio cool - zaključila je.