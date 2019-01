Ljudi s ovom krvnom grupom su dokazano najbolji ljubavnici

Oni uživaju u svemu što rad u krevetu i mogu voditi ljubav satima. Radi se o ljudima s krvnom grupom 0 koji su na glasu kao velikodušni seksualni partneri kojima je zadovoljstvo druge strane izuzetno važno. Ponekad će sebi uskratiti zadovoljstvo samo da bi druga strana uživala još više.

Inače, grupa 0 nije samo najčešća krvna grupa među ljudskom populacijom, već je povijesno dokazano i najstarija – stručnjaci i povjesničari tako ističu kako su nositelji te krvne grupe zapravo bili prvi ljudi na svijetu.

Kada se vratimo na seksualno zadovoljstvo koje pružaju, može se reći da se taj dio populacije smatra dijelom koji se odlično snalazi u situacijama gdje su potrebni logičko razmišljanje i zaključivanje, ali i da su baš ovi ljudi najambiciozniji, portal Nature and society magazine.

Zato često žude za moći pa ih ostvarivanje zadanog cilja neće zadovoljiti na dulje staze; uvijek će biti u utrci s vremenom i zadavati si sve više sve ambicioznije ciljeve, jer bi im u protivnome bilo dosadno. A ono što si postave će često i ostvariti.

Ljudi s krvnom grupom 0 su po prirodi optimistični, odgovorni i savjesni. Ipak, i oni imaju svoje najslabije točke, a to su stres i dosada. To ih ubija u pojam i ponekad potakne destruktivno ponašanje. Adrenalin je ono zbog čega se osjećaju živima - što su više aktivni, to su puniji pozitivne energije.

Muškarci s krvnim grupama A, B i AB češće 'zakažu u krevetu'

Znanstvenici sa Sveučilišta Ordu u Turskoj otkrili su ne tako dobre vijesti za neke muškarce. Tvrde da o krvnoj grupi ovisi kakva im je potencija. Po njihovom istraživanju, muškarci s krvnim grupama A, B i AB imaju četiri puta više šanse da 'zakažu u krevetu' odnosno da pate od erektilne disfunkcije u nekom periodu svojeg života.

Kažu kako su muškarci s grupom 0 pravi sretnici jer su kod njih najmanje šanse da će ostaviti ženu razočaranu nakon seksa. Za usporedbu, od muškaraca obuhvaćenih istraživanjem, 42 posto onih koji imaju krvnu grupu A imalo je problema i tek 16 posto njih s grupom 0. Znanstvenici navode kako im nije jasno na koji način bi krvna grupa mogla utjecati na potenciju, prenosi Daily Mail.