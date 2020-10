Ljudi tijekom pandemije manje biraju koristiti dijeljeni prijevoz

Većina potrošača u svijetu zbog pandemije koronavirusa oklijeva koristiti dijeljeni prijevoz (carsharing), kada kupuju automobile najviše biraju benzince, a veći udjel autonomnih vozila očekuju za desetak godina

<p>Potrošači radije koriste vlastito vozilo umjesto dijeljene mobilnosti i javnog prijevoza kao posljedice Covida-19, pokazalo je istraživanje "Strategy&", koje je objavio PricewaterhouseCoopers (PWC). Dijeljena se mobilnost, odnosno carsharing, najviše smanjila u Njemačkoj jer tamo 77 posto ispitanih namjerava koristiti manje usluga dijeljenja automobila, u SAD-u 56 posto, te u Kini njih 51 posto. </p><p>I u Kini i u SAD-u, pokazalo je istraživanje, potrošači trenutno najviše preferiraju uporabu vlastitog vozila, dok je u Njemačkoj porast vožnje automobilom na posao i dalje jednak postotku vožnje na posao biciklom i pješice. </p><p>PWC predlaže da pružatelji usluga dijeljene mobilnosti poduzmu korake kako bi potrošače ponovno pridobili nazad, poput redovnog čišćenja vozila i dezinfekcije.</p><p>Pokazalo se, naime, da su te dvije stvari tijekom sve jače pandemije važnije od nižih cijena. </p><p>PwC prognozira smanjenje ukupnog broja vozila u Europi do 2035. godine za 1,2 posto, te rast u SAD-u za 1,1 posto. U Kini bi taj porast mogao iznositi 3,9 posto. To je, objašnjava se, prije svega posljedica rasta mobilnosti u Kini, dok bi se broj vozila u SAD-u trebao povećati zbog sklonosti potrošača prema dijeljenoj mobilnosti. Europa, međutim, ima najveći prosječni vijek trajanja vozila dok se ono ne zamijeni. </p><p>Benzin je i dalje najpoželjnije pogonsko gorivo i u Njemačkoj i u Kini. U Kini, međutim, 68 posto anketiranih mlađih od 40 godina preferira električne aute, dok takve - najmodernije - pogonske sklopove u Njemačkoj preferira 46 posto ispitanih, a u SAD-u njih 37 posto.</p><p>Istraživanje je pokazalo i da potrošači očekuju značajan rast autonomnih vozila do 2030. godine, a za tu su modifikaciju spremni platiti 20 posto veću cijenu.</p>