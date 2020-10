Otkrivene varijante gena koje se mogu povezati s najtežim oblikom Covid-19

Novo britansko istraživanje koje je obuhvatilo 2200 pacijenata s teškim oblikom Covid-19 moglo bi pomoći tome da se na vrijeme identificiraju oni s većim rizikom i olakšati izbor lijekova

<p>Prema nedavnom britanskom istraživanju koje je obuhvatilo 2200 pacijenata s teškim Covidom-19, istraživači su identificirali neke zajedničke varijante gena koje se mogu povezati s najtežim slučajevima te bolesti. To bi moglo pomoći u identificiranju rizičnih pojedinaca na vrijeme, ali i usmjeriti liječnike prema postojećim lijekovima koji pomažu u liječenju bolesti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je snimka pluća mladića oboljelog od Covid-19 </p><p>Rezultati nove studije, koja još nema recenzija, potvrdili su sudjelovanje regije kromosoma 3 u obolijevanju od Covid-19 te navode da 'jedna kopija varijante povezane s bolešću više nego udvostručuje šanse za zaraženu osobu da razvije ozbiljan Covid-19'.</p><p>Uz to, studija je otkrila da je varijanta gena IFNAR2 povezana s 30-postotnim povećanim rizikom od ozbiljnog Covida-19. Također, varijante gena OAS-a koje kodiraju proteine koji aktiviraju enzim koji razgrađuje virusni RNK koji narušava njihovu tipičnu funkciju mogu omogućiti da virus 'procvjeta' u vašem tijelu.</p><p>- Svaka od njih predstavlja potencijalnu metu za liječenje - rekla je za časopis Science genetska epidemiologinja Priya Duggal sa Sveučilišta Johns Hopkins. </p><p>Iako su potrebna daljnja istraživanja, istraživači su također otkrili da dva gena, DPP9 i TKY2, povezana s upalnim odgovorima, mogu imati određeno sudjelovanje u ozbiljnom riziku od Covid-19. To znači da bi postojeći lijekovi za liječenje dijabetesa i artritisa mogli biti učinkoviti u ublažavanju simptoma Covid-19.</p><h2>Ostali čimbenici</h2><p>Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pretilost je također važan čimbenik visokog rizika za teški Covid-19, a osobe koje se smatraju pretilima (što znači da imaju indeks tjelesne mase ili BMI od 30 ili više) imaju čak tri puta veću vjerojatnost za to da će biti hospitalizirani zbog koronavirusa od onih koji nisu pretili. </p><p>Osobe s dijabetesom tipa 2 smatraju se među najvećim rizikom za teške slučajeve bolesti. Nedavno francusko istraživanje pokazalo je da je oko 10 posto pacijenata s dijabetesom koji su hospitalizirani zbog teškog oblika Covid-19 umrlo u roku od tjedan dana od prijema u bolnicu. </p><p>Povećani rizik povezan je i s bilo kojom vrstom bolesti srca, koronarnih arterija, kardiomiopatije i plućne hipertenzije. Na to utječe i dob, iako nisu samo osobe starije od 65 godina podložne obolijevanju od težeg oblika bolesti, prenosi portal <a href="https://bestlifeonline.com/genes-predict-severe-covid/?nab=1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fhr.n1info.com%2FZnanost%2Fa566128%2FGeni-mogu-predvidjeti-hocete-li-imati-teski-oblik-covida-19.html%3Ffbclid%3DIwAR2rbvpnAAQBR47y_uhMdmWROzreDpkSuNKCvTfv9PDjVAkOetECy9_mSUE">Best Life.</a></p>