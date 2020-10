Maske pružaju zaštitu, ali ne daju vam stopostotnu sigurnost

Japanski su istraživači dokazali da maske mogu pružiti zaštitu od čestica koronavirusa u zraku, ali čak ni maske profesionalne kvalitete ne mogu potpuno eliminirati rizik od zaraze

<p>Znanstvenici sa Sveučilišta u Tokiju izgradili su sigurnu komoru s glavama lutaka okrenutima jedna prema drugoj. Jedna glava, opremljena raspršivačem, simulirala je kašljanje i izbacila stvarne čestice koronavirusa. Druga je oponašala prirodno disanje s komorom za prikupljanje virusa koji prolaze kroz dišni put.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Pamučna maska smanjuje primanje virusa do 40 posto u odnosu na situaciju kad maske uopće nema.</p><p>Medicinska maska N95, koju koriste medicinski stručnjaci, zaustavlja čestice virusa do 90 posto. Međutim, čak i kad je maska N95 u potpunosti priljubljena za lice, neke se čestice virusa uspiju uvući. </p><p>Kad je maska stavljena na glavu lutke koja kašlje, pamučne i kirurške maske blokiraju više od 50 posto čestica virusa.</p><p>- Sinergijski učinak nastao je u situaciji kada su maske imali i primatelj virusa i raspršivač virusa - napisali su istraživači u studiji objavljenoj u srijedu.</p><p>Sve je veće slaganje među zdravstvenim stručnjacima da se virus Covid-19 može širiti zrakom. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) revidirali su ovog mjeseca svoje smjernice rekavši da patogen može satima ostati u zraku.</p><p>Druga je skupina japanskih istraživača uz pomoć superkompjutorskih simulacija pokazala da vlažnost zraka znatno utječe na to kako se virusne čestice šire zrakom.</p>