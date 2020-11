Ljuta mladenka: Poslali ste mi krivu vjenčanicu! Iz salona joj odgovorili: Odjenuli ste je krivo

Žena iz Kentuckyja na Facebooku je objavila dugačko pismo u kojem tvrdi kako vjenčanica koju joj je salon poslao nije ni nalik onoj koju je od njih naručila, a onda je uvidjela pogrešku

<p>Žena koja na Facebooku ima račun pod imenom <strong>Deux Aubrey</strong> objavila je dugačko pismo u kojem tvrdi da joj je poštom stigla vjenčanica koju je kupila u salonu, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/bride-angry-email-dress-shop-194032370.html">Yahoo</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Turski dizajneri osmislili maske koje idu uz vjenčanicu</p><p> Međutim, bila je shrvana kad je otvorila pošiljku i uvidjela da haljina nije ni nalik onoj koju je izabrala.</p><p>- Jako sam se uzrujala zbog toga i poslala sam im ljuto i očajno pismo e-mailom tražeći povrat novca. Fotografirala sam se u haljini kako bih im dokazala da nije ni nalik onoj koju sam naručila - pojašnjava Aubrey.</p><p>No ako ste pomislili da je riječ o još jednoj prezahtjevnoj mladenki koja je nervozna uoči vjenčanja, prevarili ste se. Dobila je odgovor salona u kojem su istaknuli da je haljinu odjenula naopačke.</p><p>- Dobila sam odgovor u kojem piše: Haljinu ste odjenuli naopako. Lijepo molimo da je odjenete ispravno - kazala je Aubrey koja je imala dovoljno snage da se nasmije cijelom incidentu.</p><p>- Ponekad nije važno koliko smo škola završili jer nam svejedno nedostaje zdravog razuma, pa čak i oko toga kako se ispravno odjenuti - našalila se.</p><p>Njezina objava je uskoro postala viralna, a ljudi su je pitali kako je uopće moguće da joj se to dogodilo. Aubrey se opravdavala kako je riječ o kombinaciji umora nakon posla, nedostatka modnog znanja i činjenice da joj je zaručnik pričvrstio haljinu.</p><p>- Bila sam očajna i nadala sam se odgovoru, više nego što sam bila ljuta. To je bio kovitlac osjećaja u kojem sam mislila da mi je vjenčanica katastrofalna - pojasnila je.</p><p>Komentatori su se i našalili, pa su je pitali računa li se kao loš znak i to što je mladoženja vidio haljinu odjevenu naopačke.</p><p>- Nevjerojatno mi je da je ovo obišlo svijet - komentirao je drugi.</p><p>Aubrey je ponudila savjet i drugim mladenkama koje haljine naručuju online zbog pandemije.</p><p>- Živite. Smijte se. Volite. Ispričajte se. I zamolite svoje djeveruše da vam pomognu pričvrstiti haljinu, a ne vašeg muža - zaključila je.</p>