Pismo sebi na dan vjenčanja, sedam godina prije razvoda: Putovanje koje nisi očekivala

Jedna mladenka je odlučila sama sebi napisati pismo na dan vjenčanja, nakon sedam godina braka i razvoda istog. U njemu je sama sebi objasnila sve okolnosti i pružila si podršku

<p>U nastavku pročitajte što je sama sebi poručila samohrana majka i nedavno razvedena žena:</p><p>'Draga buduća Mladenko,</p><p>Bio je to najljepši dan, zar ne? Savršeno sunčano nebo i toplo vrijeme. A onaj tko poznaje Istočnu obalu zna da proljetni dan znači da imate 50/50 šansi ili za hladne pljuskove ili za sunčan dan. Majka priroda je vas i vašeg budućeg supruga blagoslovila prekrasnim danom i nebom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prvo Zoom vjenčanje na svijetu</p><p>Imali ste zapisane zavjete. Svaka slatka i sentimentalna riječ, svaka lijepa misao bila je istina. Nije bilo izrečenih laži ili izrečenih neistina dok ste stajali pred svećenikom, prijateljima, obitelji i jedan pred drugim.</p><p>Ta je buduća mladenka vidjela brak i bračni život pun nade i potencijala. Pomalo presunčani pogled s obzirom na to da su između vas i budućeg supruga postojale neke 'crvene zastave' prije nego što ste rekli 'Uzimam', ali niti jednom nisi, buduća Laura i uskoro razvedena, rekla: 'Nemoj to raditi!'.</p><p>Ionako nikad ne bi slušala. Udavala si se za svoju prvu ljubav. Da, on je bio tvoja suprotnost. Da, bilo je sukoba i znatnog stresa zbog buduće svekrve. Znala si da put neće biti lak, ali ipak, nisi bila obeshrabrena.</p><p>Vaša je posvećenost ljubavi (i nada u sreću koja će trajati zauvijek) bila lijepa, i dalje je. Iako ste te riječi izgovorili kao da ste ih pročitali izravno iz knjige o samopomoći. Brak je težak, a kada je postao ne samo težak posao već i težak rad, bila si zgrožena.</p><p>Hodala si do oltara u društveno prihvaćenoj dobi (rane tridesete), ali još uvijek prije toga niste imali puno ozbiljnih dugoročnih veza. Viđala si se i izlazila s mnogim tipovima muškaraca, većinom kretena, ali bila si mnogo naivnija u stvarima koje su povezane sa srcem, nego što je to inače slučaj kod većine u tvojim godinama.</p><p>Bila si zaljubljena, zaljubljena u ljubav i silno si željela biti prihvaćena. Stajala si tamo u velikoj haljini u stilu Pepeljuge i osjećala si se spašenom - brak, ljubav i muškarac. Svi su govorili da si vrijedna. Konačno.</p><p>Laura, voljela bih da si se osjećala dostojno i bez braka, ljubavi i muškarca, ali morala si krenuti na ovo putovanje da to pronađeš. Svakako, nikad nisi pomislila da ćete podijeliti skrbništvo nad svojom kćeri i započeti posao u stanu bez njega, pitajući se kako ćeš to uspjeti.</p><p>Ali da nikada nisi bila ta mladenka, možda nikada ne bi bila ono što si danas - vrijedna ljubavi, vrijedna svega što je dobro za tebe samu. Neću ti reći da se okreneš i udaljiš se. Bez njega u svom životu ne bi imala svoju prelijepu kćer. Ne bi imala svoj pomalo okaljani i zabrinuti, ali neumoljivi duh.</p><p>Udružila si ruke i došla do točke bez povratka s dobrim čovjekom, koji ima svojih problema i mana, ali nije tvoja sreća zauvijek. Ali vas dvoje sigurno imate (i uvijek ćete imati) onu iskru i povezanost. Morala si se njime baviti da bi saznala kako funkcionira veza i kako izgleda pogrešan brak.</p><p>Taj je dan bio radostan. Bili ste prekrasni i tamo je bila većina vaših najbližih doživotnih prijatelja, od kojih se većina držala tvoju ruku dok ste dovršavali postupak razvoda. Tvoji alfa i omega: oni koji su s tobom bili na početku i sada na tužnom kraju. Jedini opipljivi i doživotni čvor koji sada postoji je vaša kći. I, naravno, godine sjećanja. One ne odlaze, buduća Mladenko.</p><p>Danas nisi ista osoba. Bio je to samo početak dugog putovanja da bi došla do onoga što si sada: snažnija, samopouzdanija, žilavija, emotivnija, vatrenija i živopisnija. Bila si samo djevojka, a sada si sigurno žena.</p><p>Zato, Mladenko, pođi do oltara blistajući. Kreni dolje s ocem i pozdravi svog budućeg muža, budućeg bivšeg supruga i zauvijek oca vašeg djeteta. Bit će to putovanje koje nisi očekivala, ali sve će prilike i iskustva vrijediti svake sekunde.</p><p>Drži se čvrsto, zakopčaj se i spremi se za rast, mlada djevojko. Čekam te s druge strane - zagrlit ću te i reći ti da si dobro obavila svoj posao. I ponosim se tobom', piše <a href="https://www.yourtango.com/2015282042/letter-to-myself-on-wedding-day-seven-years-before-divorce" target="_blank">Your Tango</a>.</p>