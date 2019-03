Londonski pacijent: Tek drugi čovjek koji je izliječen od HIV-a

Neimenovani muškarac iz Londona tek je drugi čovjek s HIV-om u remisiji.

Pacijent je prije 18 mjeseci bio na transplantaciji matičnih stanica čiji cilj je bio izliječiti rak, koji je imao istovremeno s HIV-om, a nakon transplantacije se pokazalo da muškarac, koji više ne uzima terapiju, više nema virus HIV-a. U povijesti postoji samo još jedan slučaj izlječenja HIV-a, a to je Amerikanac Timothy Ray Brown, poznatiji kao 'Berlinski pacijent' koji je zahvaljujući transplantaciji matičnih stanica, prije 12 godina, isto uspio izliječiti virus HIV-a. U proteklih 12 godina između ova dva uspjeha, svi pokušaji izlječenja istom metodom su propali.

Stručnjaci su oduševljeni viješću o izlječenju još jednog pacijenta te ju smatraju 'prekretnicom' u borbi protiv HIV-a, virusa koji uzrokuje AIDS, ali upozoravaju da to ne mijenja svakodnevicu za 37 milijuna ljudi koji žive s HIV-om.

Foto: Dreamstime

Osim HIV-a, oba pacijenta su bili u uznapredovalom stadiju raka - pacijent iz Berlina s leukemijom, a Londonski pacijent s Hodgkinovim limfomom.

Za njih je životno opasna i složena transplantacija matičnih stanica bila posljednji pokušaj preživljavanja. Za većinu drugih, to je nepotrebno opasna i agresivna opcija u usporedbi s uzimanjem jedne tablete dnevno koja potiskuje HIV tako da je netransmitabilan, te im dopušta da žive dug i zdrav život.

Dr. Anthony Fauci, voditelj odjela za HIV/AIDS u Američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, izjavio je da izvješće 'potvrđuje dokaz koncepta' prikazanog kod pacijenta u Berlinu: da donorske stanice od nekoga tko je otporan na HIV mogu izbrisati HIV kod primatelja, ako preživi transplantaciju.

- Ali to je potpuno nepraktično sa stajališta širokog spektra ljudi koji se žele izliječiti - dodao je dr. Fauci.

Foto: Pixabay

- Ako imam Hodgkinovu bolest ili mijeloidnu leukemiju koja će me ionako ubiti, i moram imati transplantaciju matičnih stanica, a također imam i HIV, onda je to vrlo zanimljivo. Ali to se ne odnosi na milijune ljudi kojima nije potrebna transplantacija matičnih stanica - objasnio je doktor.

Dr. Janet Siliciano s instituta John Hopkins, jednog od vodećih istraživačkih centara za HIV, se složila da rezultati imaju ograničen utjecaj.

Ipak, to je pokazalo da izlječenje Berlinskog pacijenta nije slučajnost - kao što su se mnogi bojali kad je pokušaj ponovnog takvog liječenja iznova i iznova propadao.

- Mislim da je to vrlo uzbudljivo, jer sada znamo da to nije samo pacijent iz Berlina. Sada znamo da je n = 2 - izjavila je dr. Siliciano.

Slučaj, objavljen u ponedjeljak u časopisu Nature, uključivao je istraživače na četiri britanska sveučilišta: UCL, Imperial, Oxford i Cambridge. Slučaj će biti javno predstavljen danas na konferenciji o HIV-u u Seattleu.

Londonskom pacijentu je dijagnosticiran HIV 2003. godine. Počeo je uzimati anti-retrovirusnu terapiju (ili, ART - lijekove za suzbijanje virusa) tek 2012. godine. Još od 1996. godine, kad je ART otkriven, preporučao se kao tretman koji se mora početi uzimati odmah nakon dijagnoze. Istraživači nisu objasnili zašto je pacijent iz Londona čekao devet godina nakon dijagnoze da počne uzimati ART terapiju. Tada mu je 2012. godine dijagnosticiran i uznapredovali Hodgkinov limfomom, te je 2016. godine, nakon kemoterapije, pristao na transplantaciju matičnih stanica.

Kao i kod prvog pacijenta, u prilično jedinstvenoj situaciji, doktori su se nadali da će postići savršenu ravnotežu - pronaći donora s HIV otpornim genima koji bi istovremeno izbrisali rak i HIV iz njegovog tijela.

Većina ljudi nosi gen CCR5, što je loše za čovjeka na puno načina. Prema najnovijim istraživanjima, taj gen sprječava ljudsku sposobnost da se preživi i oporavi od moždanog udara. To je također gen koji HIV cilja i koristi kao pristupnu točku za ulazak u imunološki sustav.

Jako mali postotak ljudi u svijetu nosi mutaciju CCR5 gena, koji nije pogodan za prijenos HIV virusa, koji ga u biti blokira. Kao rezultat toga, ljudi s mutiranim CCR5 genom su prirodno otporni na HIV, te se nazivaju 'elitni kontrolori', jer prirodno 'kontroliraju' virus kao da su na lijekovima za njegovo suzbijanje.

Kao i kod pacijenta iz Berlina, liječnici u Londonu pronašli su donora s mutacijom CCR5.

Oko 1 posto ljudi koji su potomci sjevernih Europljana naslijedili su mutaciju od oba roditelja i imuni su na HIV. Donor je imao dvostruku kopiju mutacije.

- To je bio 'nevjerojatan, teško moguć, događaj' i zato to nije bolje istraženo - rekao je vodeći istraživač Ravindra Gupta s University Collegea u Londonu.

Transplantacija je promijenila imunološki sustav pacijenta u Londonu, dajući mu mutaciju donora i otpornost na HIV.

Pacijent je dobrovoljno prestao uzimati lijekove za supresiju HIV-a kako bi vidio hoće li se virus vratiti - nešto što liječnici obično ne preporučuju jer to nikome nije uspjelo još od berlinskog pacijenta.

Štoviše, slučaj pacijenta u Berlinu bio je nešto drugačiji: prestao je uzimati svoju antiretrovirusnu terapiju prije transplantacije.

ART, koji se uzima svakodnevno, potiskuje virus kako bi se spriječilo ponovno izbijanje. Nakon šest mjeseci svakodnevnog uzimanja ART-a, količina virusa kod pacijenta je toliko mala da ju je teško detektirati, ali nakon samo par tjedana ne uzimanja ART terapije količina virusa se mnogostruko povećava.

Ali to nije bio slučaj za pacijenta iz Londona. Testovi ne samo da nisu pronašli trag R5 virusa (tip povezan s CCR5), već nisu našli ni X4 virus, tip HIV-a koji je u potpunosti povezan s drugim genom.

Osamnaest mjeseci kasnije bez ART terapije pacijent je i dalje u remisiji, bez HIV-a.

U usporedbi s Brownom, pacijentu iz Londona je bila smanjena kemoterapija kako bi se pripremio za transplantaciju, nije bio na radijaciji i imao je samo blagu reakciju na transplantaciju. Brownu se leukemija vratila i on je morao ići i na drugu transplantaciju matičnih stanica, kao i na opsežnu kemoterapiju i radioterapiju.

Svjestan svega što se dogodilo u slučaju berlinskog pacijenta, Dr. Fauci je želio nastaviti dalje s oprezom i pričekati neko vrijeme prije nego što londonskog pacijenta proglasi izliječenim od HIV-a.

On je trenutačno stanje pacijenta nazvao 'remisijom' i rekao da moramo još pričekati prije nego se čovjek proglasi izliječenim.

Ima i drugih pacijenata koji su ovako dugo bili bez terapije pa se HIV vratio. Na primjer, dijete iz Mississippija: beba koja se zarazila HIV-om od svoje majke, bila je na ART terapiji 18 mjeseci, a zatim bez lijekova dvije godine, zbog čega su mnogi mislili da je izliječena. Ali virus se vratio.

U Francuskoj postoji i kohorta Visconti: 14 muškaraca koji su primili ART vrlo rano, a zatim prestali u roku od tri godine, i iako je virus još uvijek uočljiv u njihovim stanicama, prirodno je kontroliran.

Londonski i berlinski pacijenti su drugačiji slučaj, jer je cijeli njihov imunološki sustav zamijenjen drugim, otpornijim sustavom.

No dr. Siliciano to vidi kao posljednji u nizu kontroverznih i nevjerojatnih događaja u posljednjih nekoliko godina koji jasno ukazuju da da bi moglo biti još otkrića.

Doista, CCR5 je bio gen u središtu prošlogodišnje kontroverze oko kineskog znanstvenika koji je genetski modificirao blizance kako bi ih učinio otpornima na HIV. Dr. He Jiankui je koristio CRISPR-ove uređaje za uklanjanje CCR5, tako da su djevojčice, Lulu i Nana, rođene bez CCR5, te nisu od oca naslijedile HIV.

- Sva ta istraživanja o 'izlječenju' slučajeva su jako informativna. Svako od njih je dalo nove informacije, smjer i način na koji razmišljamo o pristupima eliminiranja latentnog rezervoara - rekao je dr. Siliciano za Daily Mail.

Foto: stern.de

Timothy Ray Brown, berlinski pacijent, je izrazio želju da upozna londonskog pacijenta i da ga ohrabri da izađe u javnost.

- Londonski pacijent je izuzetno koristan za znanost i davanje nade ljudima koji žive s HIV-om - rekao je on za Associated Press u ponedjeljak.

Dr. Gero Hutter, njemački doktor koji je liječio Browna, nazvao je novi slučaj 'sjajnim vijestima' i 'jednim dijelom u slagalici za izlječenje HIV-a'.