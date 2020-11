Loša komunikacija jedan je od češćih razloga za prekid veze: Gledanje filmova pomaže!

Gledanje i rasprava o filmovima koji prikazuju romantičnu vezu smanjila je stopu razvoda, pokazalo je to istraživanje provedeno na 174 para. Za bolju komunikaciju u vezi dobre su i kratke TV emisije

<p>Jedan od glavnih problema koji uništava romantične veze je loša komunikacija - posebno kada bi tema razgovora trebala biti sama veza i problemi u njoj. Ako oba partnera izbjegavaju međusobno dijeliti svoje emocije i ono što ih zabrinjava, gotovo je nemoguće pronaći rješenja koja bi ih mogla zbližiti i stvoriti čvršću povezanost.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Istina je da ovakva vrsta otvorene, često ranjive, komunikacije može biti teška, postoje načini da je učinite manje zastrašujućom. Zapravo, postoji jedan vrlo jednostavan način.</p><p>Prema istraživanju objavljenom u časopisu 'Journal of Contextual Behavioral Science' to je zajedničko gledanje TV emisija i filmova, i razgovaranje o njima. Psiholozi su promatrali 174 para kako bi vidjeli koliko su određene aktivnosti učinkovite u poboljšanju njihovih odnosa. Podijelili su ih u četiri skupine.</p><p>Prva je trebala završiti visoko cijenjeni program za poboljšanje bračnih odnosa, druga pohađati radionice osmišljene za izgradnju empatije i suosjećanja, trećoj skupini dodijeljeno je gledanje romantičnih filmova i raspravljanje o prikazanim odnosima dok četvrta skupina nije radila ništa od navedenog.</p><p>Prema nalazima studije, parovi koji nisu bili raspoređeni na radionice ili vježbe rasprave o filmovima imali su stopu razvoda ili razdvajanja od 24 posto u prve tri godine braka. Za ostale je ta stopa iznosila oko 12 posto, što je 50 posto manje od grupe koja nije učinila ništa da poboljša svoju vezu. </p><p>Ispostavilo se da je gledanje nekoliko filmova s partnerom, i razgovor o njim,a jednako učinkovito rješenje za smanjenje rizika od razvoda kao i pohađanje dugotrajnih radionica namijenjenih poboljšanju veze.</p><p>- Umjesto da se uključe u 14-satne radionice na koje moraju doći u kampus, parovi mogu poboljšati svoj odnos samo gledajući tri filma kod kuće i vodeći rasprave o svojoj vezi što postaje lakše razgovaraju li najprije o onome što su vidjeli na ekranu - rekao je koautor studije, dr. <strong>Ron Rogge</strong>, docent kliničke psihologije na Sveučilištu Rochester.</p><h2>Najučinkovitiji žanr su romantične drame</h2><p>Dr. Ron Rogge napominje kako je pri izboru filmova treba brati one kroz čiju se radnju proteže ozbiljna romantična veza, a drame su daleko učinkovitije od komedija. </p><p>Neki filmovi korišteni tijekom studije uključivali su 'Istinite laži' (True Lies), Gospodin i gospođa Smith' (Mr. and Mrs. Smith) i 'Vrtlog života' (American Beauty).</p><h2>I TV emisije mogu poslužiti kao sličan oblik terapije </h2><p>Iako se početno istraživanje fokusiralo isključivo na filmove, Rogge kaže da su televizijske emisije sasvim prihvatljiva alternativa za užurbane parove s malo slobodnog vremena za trošenje na cjelovečernji igrani film. </p><p>- Važna stvar je rasprava koju pokreće ono što vi i vaš partner odlučite gledati - pojasnio je.</p><p>U istraživanju provedenom 2016. godine pokazalo je da pozitivan učinak ovih rasprava o romantičnim vezama na ekranu nije bio ograničen samo na bračne parove. Vježba je imala sličan učinak na nevjenčane parove u različitim fazama odnosa, prenosi <a href="https://bestlifeonline.com/tv-movies-lower-risk-of-divorce/" target="_blank">bestlifeonline.com</a>.</p><p> </p>