Vodič za horoskopske znakove: Kako osnažiti vezu u karanteni

Ova godina nekim je parovima teško pala jer nisu navikli toliko vremena provoditi zajedno. Zvijezde otkrivaju što svakom znaku treba, a i što može pružiti te s kime će se najvjerojatnije posvađati i pomiriti

<h2>OVAN</h2><p>Dosada je Ovnov neprijatelj. Rutina ih brzo umara, a zadnje što želite je da ste umorni jedan od drugog. Rješenje je da začinite svoj seksualni život. Uložite u nove seksi igračke, promijenite uobičajene poze i seksajte se u vrijeme u koje to inače nikad ne radite.</p><p>Ako ste Ovan: Držite svoju narav i žeđ za vijestima pod kontrolom. Trudite se potrošiti višak energije.</p><p>Vjerojatno je: Ovan će se pomiriti s Vagom i prekinuti s Rakom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>BIK</h2><p>Zajedno pripremite kuću za zimu. Bikovi mrze kaos i ako je cijela kuća u neredu, počet će im ići para na uši. Nakon što sve pospremite, s Bikom osmislite projekt koji će vaš dom učiniti još ugodnijim.</p><p>Ako ste Bik: Pokušajte smiriti svoju potrebu da sve previše analizirate i bavite se negativnim mislima. Otvorite se i podijelite svoje osjećaje.</p><p>Vjerojatno je: Bik će se pomiriti s Jarcem i prekinuti s Vodenjakom.</p><h2>BLIZANCI</h2><p>Ako ste s Blizancem, vi već znate koliko su nemirnog duha. Blizancima treba mentalna stimulacija ili će vas izludjeti. Sada kada ne mogu izlaziti, na vama je da osigurate zabavu za njih. Uložite u veći televizor, nabavite zanimljive knjige ili kupite neke društvene igre.</p><p>Ako ste Blizanac: Iznenadite svog partnera svojim talentom za prljave razgovore u krevetu. Sada imate vremena ispuniti sve svoje fantazije.</p><p>Vjerojatno je: Blizanci će se pomiriti sa Strijelcima i prekinuti s Bikom.</p><h2>RAK</h2><p>Vaš Rak vjerojatno misli da ga uzimate zdravo za gotovo. Rakovi uvijek očekuju barem malo zahvalnosti za stvari koje rade za vas. To što sada provodite više vremena zajedno znači samo da ih trebate malo više hvaliti. Maleni komplimenti ili mali znakovi pažnje učinit će veliku razliku.</p><p>Ako ste Rak: Iskoristite svoj talent za romantiku kako biste iznenadili partnera spojem kod kuće.</p><p>Vjerojatno je: Rakovi će se pomiriti s Ribama, a prekinuti sa Strijelcem.</p><h2>LAV</h2><p>Ako vam ponestaje tema s kojima bi razgovarali sa svojim Lavom zato jer nigdje ne idete, uvijek se možete vratiti njihovoj omiljenoj temi - njima samima. Organizirajte večer u kojoj ćete jedno drugome govoriti zašto se cijenite i volite dok gledate svoje stare fotografije.</p><p>Ako ste Lav: Nemojte biti ljubomorni ako partner sada provodi više vremena na telefonu ili više radi od kuće. Možete biti preposesivni, dajte partnerima malo prostora.</p><p>Vjerojatno je: Lav će se pomiriti s Ovnom i prekinuti sa Škorpionom.</p><h2>DJEVICA</h2><p>Izvadite markere i pano te predložite vašoj Vagi da napravite ploču na kojoj ćete isplanirati zajedničku budućnost. Djevice vole biti organizirane i sanjaju o tome da imaju sve isplanirano do posljednjeg detalja.</p><p>Ako ste Djevica: Otpustite malo kočnice, ispod vaše suzdržane vanjštine spava pravi seksualni dinamo. Predložite partneru vatrene igrice u krevetu.</p><p>Vjerojatno je: Djevica će se pomiriti s Ribom, a prekinuti s Ovnom.</p><h2>VAGA</h2><p>Vjerojatno je da vaša Vaga ima visoke kriterije kada se govori o urednosti doma, iako je sasvim moguće da ne obavljaju dovoljno po kući. Kako bi izbjegli nepotrebne svađe, napravite popis zadataka kako bi svatko obavljao pošteni dio posla.</p><p>Ako ste Vaga: Pokušajte savladati svoju jedinu lošu naviku - neodlučnost. Nemojte sve ostavljati za posljednji trenutak ili misliti kako vaš partner misli o svemu.</p><p>Vjerojatno je: Vaga će se pomiriti s Vodenjakom, a prekinuti s Lavom.</p><h2>ŠKORPION</h2><p>Ako osjećate da ste se emocionalno distancirali od svog Škorpiona, posvetite jednu večer u tjednu zabavi i 'dajte uzde' Škorpionu. Oni vole imati sve pod kontrolom. Pristanite na sve njihove ideje i gledajte kako postaju sve sretniji.</p><p>Ako ste Škorpion: Prepustite se užicima masturbacije i otvorite se. Recite svojim bližnjima što vas muči.</p><p>Vjerojatno je: Škorpion će se pomiriti s Bikom, a prekinuti s Jarcem.</p><h2>STRIJELAC</h2><p>Strijelci su prirodno društveni i vole izlaziti. Njima treba njihov prostor i ne vole kada ih netko gnjavi ili im određuje raspored. Pustite ih da rade stvari po svom,</p><p>Ako ste Strijelac: Pobrinite se da se svako toliko malo ispišete. Vi ste tempirana bomba u karanteni jer vam nedostaje vaša sloboda, ali nemojte se iskaliti na partneru.</p><p>Vjerojatno je: Strijelac će se pomiriti s Lavom, a prekinuti s Djevicom.</p><h2>JARAC</h2><p>Vaš Jarac vjerojatno previše radi, jer se uvijek u stresnim trenucima okreću poslu. Pobrinite se da ih kod kuće čeka topli dom kada završe s poslom.</p><p>Ako ste Jarac: Zapamtite da samo rad bez zabave može život učiniti dosadnim. Organizirajte si vrijeme za zabavu i ponekad spustite telefon.</p><p>Vjerojatno je: Jarac će se pomiriti s Rakom, a prekinuti s Ovnom.</p><h2>VODENJAK</h2><p>U posljednje vrijeme često se svađate sa svojim Vodenjakom? Nije čudno, jer njima treba prostora i privatnosti, a do toga je u vrijeme karantene teško doći. Oduševite ih tako što ćete u dijelu kuće napraviti dio samo za njih.</p><p>Ako ste Vodenjak: Sjetite se da tu i tamo trebate svojim partnerima dati kompliment ili neki znak pažnje. Ponekad se možete izgubiti u svojim mislima.</p><p>Vjerojatno je: Vodenjak će se pomiriti s Blizancima, a prekinuti s Ribom.</p><h2>RIBE</h2><p>Ribe stimulira voda pa im pripremite ugodnu kupku kao predigru za seks. Radi se o osjetljivom znaku pa se pobrinite da ih obasipate pažnjom, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/horoscopes/13163453/star-sign-boost-relationship-lockdonw/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>Ako ste Riba: Pobrinite se da imate nekoga s kime bi pričali i odredite rituale s kojima ćete se opuštati.</p><p>Vjerojatno je: Ribe će se pomiriti s Djevicom, a prekinuti s Vagom.</p>