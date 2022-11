Loše higijenske navike: Kad ste zadnji put oprali grickalicu za nokte ili obrisali guzu pravilno?

Manje više svi znaju koje su osnovne higijenske navike, no postoje situacije koje su pojedinci smetnuli s uma, poput pretjerane upotrebe vodice za ispiranje usne šupljine ili pretjerivanja s pranjem kose.

Ovo su neke loše navike vezane za higijenu koje možda radite:

Nosite mobitel na zahod

Iako vam je možda privlačno surfati društvenim mrežama dok sjedite na zahodu i čekate 'veliko finale', no to je sve samo ne dobra ideja. Na njega će se zalijepiti mnoštvo bakterija koje će potom doći i do vašeg lica, usta...

Koristite štapiće za uši

Čišćenje nakupina u ušima može se činiti kao dobra ideja, ali često ta navika napravi više štete nego koristi. Problem nastaje zbog toga što se štapićem vosak gura dublje u ušni kanal, a to pak zna rezultirati oštećenjem bubnjića i drugim problemima.

Perete kosu svaki dan

Vlasište proizvodi prirodna ulja koja su važna za zdravu i sjajnu kosu, a kada ga šamponirate, osim prljavštine uklanjate i prirodnu masnoću. To će rezultirati suhim vlasištem i kosom bez sjaja.

Ne perete ruke često

Pranje ruku važno je kako bismo bili zdravi i smanjili šansu za širenje raznih bolesti posebno ako ste u dodiru s potencijalno nehigijenskim površinama.

Dijelite svoju britvicu

Dijeljenje britvice je jako loša ideja, jer se na taj način lako šire kožne infekcije poput stafilokoka, a u najgorem slučaju mogu se prenijeti virusi poput hepatitisa i HIV-a.

Neadekvatno perete zube

Zube je potrebno četkati dvije minute dva puta na dan. Mnogi ljudi griješe jer u žurbi, posebno ujutro prije posla, na brzaka protrljaju zube i misle da su ih dobro oprali.

Pogrešno brišete stražnjicu

Iako zvuči pomalo čudno, mnogi ljudi pogrešno brišu guzu ili to naprave nepotpuno pa im na gaćama ostanu mali smeđi tragovi. Također, stražnjica se briše sprijeda prema natrag, a toga bi se posebno trebale pridržavati žene - kako im bakterije iz debelog crijeva ne bi završile u rodnici.

Držite četkicu za zube blizu WC školjke

Kada se četkica za zube nalazi u blizini WC školjke, izložena je svim onim bakterijama koje se rasprostru zrakom kroz sitne čestice svaki put kad pustite vodu. Radi se o nevidljivim oblaku mikroskopskih čestica koje će obaviti sve u blizini i nataložiti se na površinu pa tako i na četkicu za zube.

Koristite previše tekućine za ispiranje usta

Vodica za ispiranje usta zapravo može biti preoštra za neke ljude pa nije pametno pretjerivati niti sa količinom ni sa učestalošću ispiranja. Vodice za ispiranje usne šupljine na bazi alkohola imaju tendenciju dehidrirati usta.

Ne mijenjate često ručnike

Ručnik za brisanje nakon tuširanje lako postaje leglo bakterija, plijesni i gljivica, i to nakon samo nekoliko dana korištenja. Razlog tomu je vlažno okruženje koje pogoduje razvoju mikro organizama, a ručnici su stalno mokri ili vlažni. Dobro ih je mijenjati svaka tri do 4 dana.

Dugo imate istu kuhinjsku spužvicu

Spužve za pranje posuđa su kao veliki magneti za mikroorganizme, što zna dovesti do širenja bolesti poput salmonele. Pokušajte ih ponekad prokuhati u vreloj vodi i češće mijenjati.

Predugo spavate na istoj posteljini

Na posteljini se skuplja sve i svašta, od prljavštine do sitnih čestica kože, tjelesnih izlučevina, dlaka... Trebalo bi je mijenjati barem svaki drugi tjedan.

Hodate bosi u javnim tuševima

Ako ste na javnom bazenu ili se tuširate u teretani, svakako obucite japanke ili drugu obuću predviđenu za hodanje po vodi. Naime, u javnim kupalištima na podu može biti svega - bakterija, gljivica, urina, tuđih dlaka...

Ne čistite grickalicu za nokte

Povremeno je važno alkoholom prebrisati škarice za nokte i grickalice, jer mogu biti pune bakterija i spora gljivica, a mnogi nemaju tu naviku. Prljavi nokti znaju prenijeti brojne infekcije.

Idete u krevet sa šminkom

Spavanje s šminkom vjerojatno je jedna od najvećih grešaka kad je briga o njezi kože u pitanju. Nataložena šminka začepit će pore, doći će do upale i stvaranja prištića. Također, šminka na očima zna dovesti do ozbiljnih infekcija.

Nikada ne očistite daljinski

Mnogu zaborave koliko je važno očistiti daljinske upravljače. Njih svakodnevno diraju svakakvim rukama pa su često leglo bakterija i virusa.

Ne perete bocu za vodu

Višekratnu bocu za vodu treba prati svaki dan u vrućoj vodi kako se u njoj ne bi namnožile bakterije, prenosi msn.com.

