Lucija (26) uredila dom po svom guštu: Znala sam što želim, a Pinterest mi je bio inspiracija

Lucija Gorički tvrdi da je njihov dom specifičan zato što svaka prostorija ima svoj stil, ali se prekrasno nadopunjuju. Iako su u njemu razni trendovi, njihov dom ima dozu karaktera i inovativnosti

<p><strong>Lucija Gorički</strong> (26) influencerica je, šminkerica i poduzetnica koja živi u Zagorju. Uspješno vodi svoj Instagram profil, YouTube kanal, a ima i otvoren obrt Lux Lucis. S obzirom na to da je odlučila useliti sa svojim dečkom, krenula je u kompletno preuređenje prvog kata obiteljske kuće.</p><p>Renovacije su započele skoro od temelja, a cijeli proces preuređenja zabilježila je na svom YouTube kanalu Lux Lucis pod nazivom '<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7_xC9V8Qvo0&list=PLTEs0lY--4lir-nAKWot7SPD-s1CNVjzS" target="_blank">Dom iz snova</a>'. Njen je serijal o preuređenju doma zaista privukao pažnju brojne publike, pa smo zato odlučili saznati kako je tekao cijeli proces renovacije i otkud tolika inspiracija za detalje u svakoj prostoriji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Gorički i njen 'Dom iz snova'</p><p>- Najbolja inspiracija za uređenje doma je Pinterest. Ono što sam znala pri samom početku je stil za pojedinu prostoriju koji želimo postići – kupaonica u spa stilu sa što više drvenih detalja i zelenila, kuhinja i dnevna soba u industrijskom stilu, a spavaća i beauty soba u skandinavskom stilu - objasnila je Lucija i dodala kako je tu već odrađeno pola posla jer se ti pojmovi mogu lako pretraživati i fotografija za inspiraciju na Pinterestu ne nedostaje.</p><p>Lucija također tvrdi da je njihov dom pomalo specifičan po tome što svaka prostorija ima svoj stil, ali se ipak prekrasno nadopunjuju. Iako su u njemu razni trenutni trendovi, njihov dom definitivno ima dozu karaktera i inovativnosti. Što se tiče organizacije i ideja za uređenje kuće, Lucija priznaje da je ona vodila glavnu riječ u smislu pronalaska namještaja i ideja, ali ni jedan aspekt uređenja nije odradila sama.</p><p>- Zajedno smo odabrali svaki komad namještaja u našem domu, prošli kilometre po raznim dućanima i svaku odluku donijeli zajednički. Većinu posla oko renovacije smo odradili sami (skidanje lamperije i tapeta, rušenje, bojanje zidova, postavljanje laminata, sklapanje namještaja…) tako da smo maksimalno uključeni na svim frontama - opisuje Lucija.</p><p>Par je u svim postupcima renovacije i preuređenja zaista uživao jer su stvarali prostor u kojem će zajedno provoditi vrijeme i stvarati razne uspomene. Ipak, bilo je neki dragih i manje dragih procesa renovacije kroz koje su morali proći. </p><p>- Najdraži dio preuređenja bio mi je pronalaženje idealnih komada namještaja i istraživanje raznih dućana, a najmanje dragi unutarnji radovi poput stavljanja glazure i plinskih instalacija koji oduzimaju puno vremena - izjavila je. Osim unutarnjeg uređenja, bilo je posla i na vanjskom dijelu kuće. Naime, nadograđivali su još jednu prostoriju na vanjskoj terasi pa su na tom dijelu i mijenjali krovište, radili natkriveni zasebni vanjski ulaz i osvježili fasadu na potrebnim dijelovima.</p><p>Kao i kod svih poslova i većih preuređenja, ponekad dođe do komplikacija jer rijetko sve teče savršeno, no Luciji i njenom partneru to nije predstavljalo veliki problem.</p><p>- Na najveću prepreku smo došli s odlukom o tome hoćemo li kompletno mijenjati plinske instalacije i bojler ili ne – trošak na koji nismo računali, ali smo presretni da ipak jesmo - tvrdi Lucija i dodaje da su imali i manji problem s pregradnim zidom kojeg su rušili pa su morali ostaviti jedan nosivi stup u open space konceptu kojeg nisu planirali.</p><p>Što se tiče troškova cijelog preuređenja, par je dosta uštedio jer nisu morali obnavljati prozore. Puno toga su radili sami i majstore su angažirali samo za ono što stvarno nisu mogli ili znali (postavljanje pločica, plinskih instalacija, gletanje), a najviše novaca potrošili su na kupaonu, plinske instalacije i promjenu krovišta na terasi. Kako je Lucija sada ima dovoljno iskustva s uređenjem doma, upitali smo ju kojim trikovima se koristila kako bi si olakšala cijeli proces uređenja.</p><p>- Jako je dobro ako niste u vremenskoj stisci pa možete dobro razmotriti sve što se nudi. Mi nismo imali određeni datum useljenja pa smo tako za sve komade mogli pričekati da budu na akciji i onda ih kupili. Svi veliki centri imaju razne vikend akcije i popuste pa preporučujem da se ništa ne kupuje po punoj cijeni - savjetuje Lucija i dodaje kako je dobro usporediti cijene istog proizvoda u raznim centrima. Iako to zahtijeva dosta vremena i istraživanja, Lucija naglašava da se to itekako isplati.</p><p>Sveukupno su Lucija i njen partner uređivali dom čak godinu dana i deset mjeseci, no proces preuređenja ipak još nije gotov.</p><p>- Što se tiče ovog kata koji smo sada radili, on je pred samim krajem preuređenja. Uvijek imamo neke manje projekte jer jako uživamo u tome, ali ostala nam je još ograda na vanjskom ulazu i neki detalji. Kroz neko vrijeme planiramo se primiti i preuređenja na tavanu i unutarnjeg stubišta, ali to će biti još jedan veliki projekt kojeg jedva čekamo - entuzijastično zaključuje Lucija.</p>