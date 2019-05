Mačak Oscar po mirisu osjeti da će netko umrijeti vrlo brzo

Mačak Oscar slavu je stekao 2007.godine kada je dr. David Dose u časopisu New England Journal of Medicine opisao da predviđa kako će netko ubrzo preminuti, poput pacijenata sa uznapredovalom fazom Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti.

Foto: steerehouse.org

Takvom štićeniku pokušavao je maženjem olakšati zadnje dane i učiniti sve da se osjeća ugodnije. S nekima bi se mazio, a pokraj nekih bi legao na krevet i spavao s njima - nekoliko sati kasnije su izdahnuli.

POGLEDAJTE GA U VIDEU:

Oscar je kućni ljubimac i terapeutski mačak Centra za rehabilitaciju 'Steere House' na Rhode Islandu u SAD-u.

Oduvijek je šetao centrom i nije se baš volio maziti, ali kada bi osjetio da će netko uskoro preminuti, skočio bi na njega i mazio se toliko intenzivno da je osoblje ubrzo shvatilo o čemu se radi pa su njegovu promjenu u ponašanju koristili kako bi pozvali obitelj i učinili pacijentu zadnje dane još ljepšima.

Foto: steerehouse.org

Dr. David Dose je imao hipotezu da Oskar primijeti manjak pokreta kod takvih ljudi ili da može namirisati biokemijske supstance koje se oslobađaju iz umirućih stanica. O ovom izuzetnom mačku je napisao knjigu 'Making Rounds With Oscar: The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat'.

Foto: steerehouse.org

Oscar u centru živi od 2005. godine, udomili su ga kao malog mačića. Osoblje je uočilo njegove sposobnosti šest mjeseci kasnije. Nakon što je predvidio 25 smrti, počeli su to shvaćati ozbiljno i zvati obitelji da se oproste od umirućeg.

Do 2015. je točno prognozirao smrt za oko 100 štićenika centra.

Foto: steerehouse.org

NEPREPOZNATLJIVA HUREM: Nekad prekrasna glumica danas izgleda kao plastična lutka