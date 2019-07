Mačka ju ogrebala pa je skoro umrla od vrlo opasne infekcije

Bolest mačjeg ugriza najčešće nije opasna i prolazi sama od sebe, odnosno nisu potrebni niti antibiotici. U rijetkim slučajevima mogu se razviti ozbiljnije komplikacije, među kojima je i upala središnjeg živčanog sustava, što može dovesti i do gubitka svijesti, no i tada su prognoze dobre. Vrlo su rijetki slučajevi da se doista razviju komplikacije opasne po život, kaže naš poznati infektolog, prof. dr. med. Boris Dželalija, voditelj Odjela zaraznih bolesti u Općoj bolnici Zadar, komentirajući slučaj žene koja je gotovo umrla nakon što ju je macka ogrebala.

Naime, Moira Brady (45) iz Bailliestona u Glasgowu, razvila je infekciju MRSA, tzv. zlatnim stafilokokom, bakterijom Streptococcus A, nakon što ju je ogrebala mačka koju je tjerala iz vrta. Riječ je o divljoj uličnoj mački koja je došla u njezin vrt i napala domaću, pa ju je ona krenula potjerati, kada ju je ogrebla. U prvom času na to nije ni obratila pažnju, no za nekoliko dana ruka joj je otekla i jedan prst poplavio, pa se javila u bolnicu.

Kako se u tom trenutku infekcija već širila njenim tijelom, liječnici su utvrdili da su joj već počeli zatajivati bubrezi, te da bi vjerojatno umrla da nije odmah zatražila pomoć. U međuvremenu su joj morali amputirati prst na lijevoj ruci, prošla je transplantaciju kože i trebat ce još nekoliko operacija u budućnosti da se stanje sanira.

- Rekli su mi da sam mogla izgubiti cijelu ruku, pa i umrijeti. Kirurg je ostao pet i pol sati nakon kraja smjene da bi mi spasio život i svi kažu da sam sretna što sam uopće preživjela, ispričala je Moira za The Mirror. Kaže da joj je jedna bezazlena ogrebotina uništila život jer ima ozbiljno smanjenu funkciju ruke.

- Takve su komplikacije vrlo rijetke, odnosno stvar je u tome da rana od ugriza nije bila dobro zaštićena, pa se razvila infekcija, kaže dr. Dželalija. U slučaju da vas mačka ogrebe ili ugrize, to mjesto treba dobro dezinficirati i zaštititi gazom i u pravilu nije potrebna liječnička pomoć ukoliko ne primijetite da se razvija upala, kaže sugovornik. U slučaju upale, odmah treba potražiti pomoć, dodaje.

Inače, bolest mačjeg ogreba povezuje se najžešće s malim macama, do godine dana starosti, pa su najžešće pogođena djeca koja ih vole maziti. Prvi simptom te bolesti može biti papula, ili mala kvržica na prsima, ili na vratu, nakon čega se može razviti povećanje limfnih čvorova. Najčešće se radi o limfnom čvoru ispod pazuha, ili onome na vratu. Može se javiti blaga vrućica i osip, kao i umor, no to su već rjeđe komplikacije, kaže dr. Dželalija.

- Ozbiljnije komplikacije mogu se razviti kod relativno malog broja ljudi koji imaju oslabjeli imunitet, uslijed iscrpljenosti organizma drugim bolestima, na primjer dijabetesom, karcinomom i slično. U tom slučaju može doći do povišene temperature, glavobolje, pa i gubitka svijesti, no i u tom slučaju su prognoze dobre, kaže dr. Dželalija.

Kod ljudi kod kojih postoje određene bolesti koje mogu biti podloga za razvoj komplikacija, mogu se razviti i neke druge komplikacije, dodaje.

- U liječenju bolesti mačjeg ogreba ili ugriza u pravilu nisu potrebni lijekovi, odnosno antibiotici, a ako se procijeni da ih treba dati, onda je to u pravilu jedino azitromicin, kaže dr. Dželalija. Pritom treba znati da se ništa bolest može razviti i nakon manjih ugriza mačaka, no podjednako je i sa psima. Osim toga, svakom povećanju limfnih čvorova treba pristupiti oprezno, jer ono može biti povezano i sa drugim bolestima.

- Zbog toga je svakako dobro da se obave odgovarajuće pretrage, kako bi se isključili drugi problemi, ističe dr. Dželalija.