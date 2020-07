Mačkaste naočale: Ljetni hit u različitim stilskim formulama

"Cat-eye" okviri bili su hit u pedesetima, no nedavno su se vratile kao ultimativni trend, no danas nisu isključivo crne, već dolaze u raznim nijansama, kao i više uglatoj varijanti

<p>Sunčane naočale, čiji dizajn podsjeća na mačje oči, tijekom polovice prošloga stoljeća bile su must have za sve dame koje su željele sakriti pogled od sunca, a danas simboliziraju elegantne retro trendove.</p><p>Gornji dio okvira nerijetko je bio ukrašen kristalima i drugim hit aplikacijama. Žene su ih oduvijek voljele jer vizualno "podižu" oči.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mala Influencerica</strong></p><p>Danas su hit i modeli u pastelnim tonovima, koji naglašavaju ovaj specifičan oblik okvira.</p><p>Crveni okviri idealni su za ljeto, naglašavaju preplanuli ten i pašu neutralnim kombinacijama bez boja.</p><p>Slavne cure poput Sophie Turner kombiniraju ih uz klasična, bijela odijela.</p><p>Ljubiteljice minimalizma nose one super jednostavne, u klasičnoj crnoj varijanti, uže forme.</p><p>Ovo je idealan oblik okvira, prikladan za dame svih generacija.</p><p>Sunčane mačkaste naočale u smeđoj varijanti odlično pristaju bijelim ljetnim haljinama, u kombinaciji sa crvenim ružem.</p><p>Novo doba donosi i futurističke modele, inspirirane retro trendom i naglašene zlatnim linijama pročišćenog dizajna.</p><p>Uglate varijante većih dimenzija obožavane su među supermodelima, a nosi ih i Hailey Bieber.</p>