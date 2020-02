Mačke i psi pamte slično kao i ljudi, sjećaju se ljudi i događaja

Mačke i psi mogu se sjetiti događaja koji su se dogodili prije mnogo godina i reagirati na neke sitnice koje potiču pamćenje baš kao i ljudi, zaključili su istraživači iz Danske, nakon što su anketirali 375 vlasnika pasa i mačaka koji su brinuli o njima dulje od šest mjeseci, o prilikama u kojima su njihovi ljubimci pokazivali znakove sjećanja na određeni prošli događaj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čini se da većina mačaka i pasa ima takozvanu epizodnu memoriju, koju često aktiviraju neki 'okidači'. Naime, vlasnici su trebali procijeniti jesu li kada osjetili da se njihov ljubimac prisjeća prošlih događaja, s tim da su to trebali prijaviti, te procijeniti jesu li u tom trenutku postojale neke sličnosti sa situacijom ili događajem za koji sumnjaju da ga se životinja prisjeća.

Pritom su isključena ona iskustva za koja se može reći da su očekivana, primjerice kada ljubimac očekuje da se pojavite u određeno vrijeme, ili reakcije na mjesto hranjenja, jer se to može objasniti drugačijom vrstom sjećanja - semantičkim pamćenjem. Ta memorija obuhvaća opće znanje o svijetu.

Ako to usporedimo sa semantičkim pamćenjem kod ljudi, to bi moglo uključivati spoznaju da je nebo plavo, ili znanje o tome kako koristiti telefon.

Foto: Labbvenn

No većina sudionika istraživanja izvijestila je da se njihovi ljubimci sjećaju i nekih prošlih događaja, što se javlja u sličnim omjerima i kod pasa i kod mačaka. Zapravo samo 20 posto vlasnika nije smatralo da njihov ljubimac ima neke znakove takvih epizodnih sjećanja.

Foto: Zadarski azil

Tim izvještava da se više upamćenih događaja odigralo mjesecima prije sjećanja, nego kroz manje vremena, a za gotovo polovinu događaja su kućni ljubimci i po nekoliko puta pokazali da se prisjećaju tog događaja.

Činilo se, osim toga, da se sjećanja u velikoj mjeri - u oko 80 posto slučajeva - pokreću u okolini životinje. Najčešći 'okidač' je lokacija, no česta je i neka vrsta interakcije s drugom životinjom ili osobom, pokazalo se.

Foto: Dreamstime

U većini slučajeva, sjećanja pasa i mačaka izgledala su slično, no vlasnici pasa njihova sjećanja ocjenjuju pozitivnije. No istraživači upozoravaju da bi to moglo biti povezano s činjenicom da mačke imaju više nijansiranih načina na koje pokazuju emocije.

Otkriveno je, među ostalim, da mačke češće reagiraju na zvučne 'okidače', odnosno podsjetnike na neki događaj, prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: