Sedam brzih i zdravih recepata s mahunama idealnih za ljeto

Mahune su lagano, sezonsko povrće koje je posebno popularno tijekom ljeta, kada organizmu najviše odgovaraju svježa i jednostavna jela. Bogate su vlaknima, vitaminima A, C i K te mineralima poput željeza i kalija, zbog čega povoljno djeluju na probavu, imunitet i opće zdravlje.

Osim što su hranjive, mahune su i vrlo niskokalorične pa su idealne za laganije ljetne obroke koji ne opterećuju organizam u vrućim danima. Ljeti ih je posebno dobro konzumirati jer pomažu u hidrataciji, potiču osjećaj sitosti i lako se kombiniraju s drugim sezonskim namirnicama.

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Zbog svoje svestranosti mogu se pripremati na brojne načine - od salata i variva do toplih priloga - pa su odličan izbor za raznovrsne i zdrave ljetne recepte. Za vas smo izdvojili sedam najukusnijih.

Mahune s rajčicama

Sastojci: 500 g mahuna, 3 žlice maslinova ulja, 500 g rajčica, 100 g luka, peršin

Priprema: Popržite sitno nasjeckani luk dok ne postane staklast, zatim dodajte očišćene mahune. Poklopite posudu i kuhajte bez dodavanja vode na laganoj vatri do 10 minuta te povremeno protresite jelo. Pripremite rajčice, tako što ćete izvaditi sjemenke iz njih, zatim ih narežite na kockice i dodajte mahunama. Posolite i kuhajte još 15 minuta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mahune s vrhnjem po bakinom receptu

Priprema ovog jela trajat će 40 minuta, a količina sastojaka idealna je za jedan obiteljski ručak.

Sastojci: 500 g mahuna, 1 luk, 2 mrkve, 2 krumpira, 1 čašica kiselog vrhnja, 2 žlice octa, 3 žlice sjeckanog peršina, prstohvat crvene paprike, goveđi ili povrtni temeljac ili voda, sol, papar po želji

Priprema: Očistite luk, mahune, mrkvu i krumpir. Luk narežite na sitno, mrkvu i krumpir na kocke, a mahune na komade duge 5-6 cm. Na malo ulja ubacite luk i dinstajte ga dok ne omekša i ne postane staklast. Možete ga malo posoliti da ne zagori i ne pocrni.

Foto: marcomayer

Kad luk omekša, dodajte mahune, sjeckanu mrkvu i krumpir. Miješajte od minutu do dvije pa dodajte temeljac ili vodu i pustite da zakuha na jakoj vatri. Kad zakuha, smanjite vatru i kuhajte dok povrće ne omekša. Začinite solju, paprom i crvenom paprikom te promiješajte. Na kraju umiješajte kiselo vrhnje i dvije žlice octa. Dobro promiješajte, pospite peršinom i maknite s vatre.

Mahunama možete dodati i malo mesa, primjerice junetine - narežite ga na veličinu zalogaja i propirjajte na luku prije dodavanja povrća.

Salata od mahuna i krumpira

Sastojci: 500 g krumpira, 500 g mahune zelene (mlade), 1 kom ljuta paprika,1 žlica ružmarina, limunov sok, sol, 1 kom kuhano jaje, 1 mala žlica sjemenki gorušice

Foto: 123RF

Priprema: Očistite mahune, skuhajte ih u posoljenoj vodi, ocijedite i prepolovite. Posebno skuhajte krumpir u kori, ogulite ga i narežite na ploške. Stavite u zdjelu mahune i krumpir. kratko popržite u tavi. Pomiješajte maslinovo ulje, sol i limunov sok. kad se sol otopi, dodajte sjemenke gorušice. Prelijte time salatu i dobro promiješajte. Nasjeckajte crvenu ljutu papričicu i pospite po salati. Prije posluživanja ukrasite je ružmarinom.

Zapečeni njoki s mahunama i gljivama

Sastojci: 680 g zelene mahune, 0,50 šalice maslaca,1 kom luka, 450 g šampinjona, 2 režnja češnjaka, 30 g brašna, 3 šalice mlijeka, 1 šalica pilećeg temeljca, 960 g njoka,1,50 šalica prženog luka

Foto: 123RF

Priprema: Zagrijte pećnicu na 175 °C s rešetkom u sredini. U velikom loncu posoljene kipuće vode kuhajte prepolovljene mahune 2-3 minute dok ne postanu svijetlozelene. Prebacite ih u ledenu kupku, a zatim ocijedite, posolite s 1/2 žličice soli i prebacite u vatrostalnu posudu (33x23 cm). U velikoj tavi na srednje jakoj vatri otopite 2 žlice maslaca. Dodajte tanko narezan luk, posolite i pirjajte oko 7 minuta dok ne omekša i počne se karamelizirati. Dodajte još 2 žlice maslaca i pustite da se otope. Umiješajte očišćene i tanko narezane gljive i pirjajte 13-15 minuta dok ne omekšaju i tekućina ispari. Dodajte nasjeckani češnjak i kratko pirjajte dok ne zamiriše, oko 1 minutu. Začinite po ukusu i dodajte u posudu s mahunama. U istoj tavi otopite preostali maslac. Umiješajte brašno i kuhajte 2–3 minute dok ne poprimi zlatnu boju i tostirani miris. Postupno umiješajte mlijeko, zatim temeljac, neprestano miješajući. Pustite da zavrije i kuhajte 5-7 minuta dok se umak ne zgusne. Dodajte njoke, nježno ih razdvajajući ako su se slijepili. Prelijte umak s njokima preko mahuna i gljiva u posudi. Promiješajte sve zajedno da se sjedini. Pecite 30 minuta, dok rubovi ne počnu lagano krčkati i njoki se ne zagriju do kraja. Izvadite, pospite prženim lukom i vratite u pećnicu još 7-10 minuta, dok luk ne zamiriše i postane hrskav.

Popečci sa zelenim mahunama i ciklom

Sastojci: 200 g kuhane cikle, 500 g zelenih mahuna, 500 g mljevenog mesa, 2 jaja, žlica gorušice, sol i papar, pecivo od dan prije, 2 ljutike, 3 češnja češnjaka, 4 žlice ulja, svježi estragon, žličica kapara, krušne mrvice, 2 žlice maslaca, kumin

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Priprema: Oguljenu ciklu narežite na kockice. Mahune narežite te ih kuhajte oko 8 minuta u slanoj vodi da ostanu još lagano tvrde pa ih ostavite da se ocijede. Namočite pecivo u mlakoj vodi. Dotle oljuštite i nasjeckajte 1 ljutiku i 1 češanj češnjaka pa ih propirjajte na žlici zagrijanog ulja. Umiješajte 2 žlice sjeckanog estragona i ostavite da se malo ohladi. Omekšalo pecivo ocijedite, usitnite prstima te pomiješajte s mljevenim mesom, jajima, pirjanom ljutikom, gorušicom i kaparima. Ako je premekano, dodajte malo mrvica. Meso začinite i oblikujte u popečke. U tavi zagrijte preostalo ulje pa na njemu popržite popečke 3-4 minute sa svake strane. Potom oljuštite i nasjeckajte drugu ljutiku i preostala 2 češnja češnjaka te ih propirjajte na maslacu dok ne postanu staklasti. Dodajte mahune, kratko ih miješajte na vatri s ljutikom pa ih posolite i popaprite. U drugoj tavi zagrijte drugu žlicu maslaca, na njoj sasvim kratko propirjajte ciklu, posolite je i pospite kuminom. Mahune rasporedite na tanjure, na njih stavite popečke i sa strane ciklu.

Salata od riže, mrkve i mahuna

Sastojci: 150 g riže, 2 rajčice, 200 g mahuna, 200 g mrkve, svježi peršin

Za preljev: 1/2 dl vinskog octa, 1/2 dl maslinova ulja, 1 češanj češnjaka, malo svježe metvice, malo šećera, sol i papar

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Priprema: Rižu skuhajte u malo posoljenoj vodi. Ocijedite, isperite hladnom vodom i ponovno ocijedite. Rajčice očistite od sjemenki i izrežite na kockice, a potom u vreloj vodi blanširajte mahune i mrkvu oko 10 minuta. Ocijedite i stavite u posudu s rižom, dodajte rajčice i sjeckani peršin.

Potom izmiješajte sve sastojke za preljev i začinite salatu. Dobro je promiješajte pa ostavite oko pola sata u hladnjaku i tek nakon toga je poslužite.

Salata od mahuna s kikirikijem