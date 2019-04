Maja je 'Lady Robot': Počela sam ih izrađivati zbog straha

Kao mala sam voljela gledati SF filmove, no nisam nikad ni pomišljala da ću biti inženjerka robotike. To sam odlučila tek na fakultetu. Mislila sam možda da ću biti doktorica, no i tako sam htjela o tome odlučiti kad odrastem. Kada sam upisivala elektrotehniku, naslušala sam se raznih komentara, jer "možda to ipak nije za djevojke", ali evo tu sam gdje jesam, danas me ponekad zovu i "Lady Robot", to je naša interna šala, kaže nam Maja Hadžiselimović (28), djevojka koja se bavi konstruiranjem i programiranjem robota za različite njemačke automobile kao što su BMW i VW.

- Zapravo mi nikad nije bilo čudno u muškoj oblasti, jer kako je moja majka igrala šah, tako sam i ja dugo vremena. A šah uglavnom igraju muškarci. S druge strane, tata je po zanimanju mehaničar za TV, pa sam se kao mala interesirala za to, ali nikad nešto specijalno. Gledala sam ga kako šarafi i namjesti pa TV opet proradi - kaže nam ova beskrajno nasmijana Zeničanka koja zapravo radi dva posla.

Jedan je integracija robota u autoindustriju, te njihovo programiranje, testiranje sigurnosti, i puštanje u pogon, a drugi je konstruiranje egzoskeleta, uređaja koji pomažu ljudima kod fizički zahtjevnih poslova. Obično su ti uređaji smješteni na stražnji dio leđa i oprti o butine te tako pomažu kod očuvanja donjeg dijela kralježnice.

- Tržište egzoskeleta se još gradi. Sve to izgleda pomalo futuristički, a u cijelom svijetu postoji tek nekoliko firmi koje se time bave. Firma u kojoj ja radim jedina je u Europi - kaže Maja.

- To je još vrlo mlada grana, ali ima velik potencijal. Takvi roboti uvelike pomažu ljudima koji su prisiljeni svaki dan raditi ponavljajuće fizičke poslove poput saginjanja - kaže Maja, koja je odrasla u Zenici, fakultet upisala u Sarajevu, a zatim ga nastavila u Mariboru i Novom sadu, a onda je dobila priliku usavršavati se u Augsburgu.

- Svi nekako vide prijetnje u robotima, ja sam poželjela vidjeti odakle dolazi taj strah. Htjela sam vidjeti čega se to bojimo i prodrijeti duboko kako bi saznala zašto je to tako. Zapravo je strah bio motivacija za usavršavanje u poslu - kaže.

- Na nama je kako ćemo koristiti robote, u dobre ili loše svrhe, prije nego izgradimo strah. Ako unaprjeđuju radna mjesta, onda je to prava stvar za napredak društva. Bankomati su oko nas, ali ne vidim da se ijedna banka zatvorila ili da se broj zaposlenih u bankama smanjio. To su normalni procesi koje prate svaku tehnološku revoluciju. Morat ćemo prihvatiti robotiku kao prirodan razvoj - smatra Maja koja je dobila priliku raditi i u Kini i Americi, no nije zaboravila na svoju BiH.

- Ako znate iz kakve siromašne države dolazim, onda znate kakve je to neponovljiva bila prilika za mene. No nisam to znanje htjela zadržati za sebe, već sam aktivna kod kuće gdje radim edukacije za djecu iz manjih gradova, kojima visoka tehnologija i nije toliko dostupna. Četrdeset djece sam dovela KUKA-u, tvrtku u kojoj radim. Možete si misliti kakav je to bio doživljaj za njih, susresti se s robotima iz industrije - kaže.

Kroz taj rad želi pokazati da i oni koji su otišli, natrag mogu donijeti mnogo više nego "samo pare".

- Mislim da sam pokazala da ima nešto pozitivno što se može napraviti za BiH. Tehnologija će i ako jednog dana doći do svih - kaže robotičarka.

Smije se da su je često na sajmovima znali zamijeniti za hostesu, pitajući mogu li je slikati kod automobila.

- Kad me pitaju mogu li razgovarati s nekime tko ovo razumije, znam im oštrije odgovoriti pa kažem: "Ja sam konstruirala ovo". Nekad ih i postidim - kaže.

- Imam mentoricu u firmi kojoj radim pa sam nekako lakše ušla u taj muški svijet. Podijelila je sa mnom svoje znanje, a kako sam shvatila kroz priču i ona je jedna od rijetkih koje se mogu naći u ovoj oblasti. Susretala sam se sa stereotipima, da. Inženjeri s 40 godina radnog iskustva znali su mi reći da sam prva djevojka koja programira robote - govori Maja.

- Tokom jedne od radionica u sklopu ITGirls inicijative u kojem sam sudjelovala, djeca su me prvo pitala jesam li ikad nešto pokvarila. Da, spalila sam hiljadu komponenti, i vjerojatno ću napraviti još grešaka u životu. No nema drugog načina na koji se može funkcionirati. Žene svoje uspjehe opisuju kao "Potrefilo se", dok će muškarci često reći "Ja sam genijalac". Kad hoću i ja nešto tako odgovoriti, knedla je u grlu, jer smo naučene biti skromne - kaže Maja. Dodaje da razlike nije osjećala kad je bila studentica. Danas pokušava jednako raditi i s dječacima i djevojčicama.

- Njemačka vlada kroz program stipendija Dr. Zoran Đinđić omogućava studentima sa prostora zapadnog Balkana da odrade praksu u nekim od njemačkih kompanija te sam predložila da se i firme u kojima ja radim uključe u program. Do sada smo imali 4 studenata na praksi, od kojih su 2 iz Zagreba sa FSB - ispričala nam je.

Maja je izuzetno empatična, no nije ni čudno jer je u jednom trenutku školovanja željela postati defektologinja. Radila je na projektima s djecom s poteškoćama u razvoju. Tako je spojila ljubavi prema djeci i ljubav prema robotici - u jedno.

- Radili smo Lego robote za igru jer su istraživanja pokazala da robotika i elektronika pomažu djeci s teškoćama u razvoju - u koncentraciji. To je bila moja neostvarena defektologija - kaže. Često uzme godišnji, pa ode do bake i djeda u Metković, gdje bere mandarine, čisti maslinjak. To je mjesto, kaže, gdje se uvijek vraća, to je njena zona, utočište.

Uza sve ovo ima ubitačan tempo. Radi osam sati, međutim kad je na nekom projektu koji mora u roku biti dovršen, radi i po 16 sati. Stalno putuje, a često posjećuje dečka, inženjera telekomunikacija, koji je također angažiran na projektima širom svijeta pa su ti susreti uvijek u različitim gradovima.

- Sva sreća da je izumljen Google kalendar u koji sve upisujem - zaključuje vesela robotičarka.