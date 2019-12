Majčin instinkt: Beba izvrtala očima, doktor rekao da je umor

Lisa Martin (29) iz Velike Britanije snimila je svog sina Benjija tijekom napadaja kako bi liječnicima dokazala da nisu u pravu. Njezin sin je u dobi od četiri i pol mjeseca počeo dobivati čudne napadaje, trzaje očiju i tijela. Lisa je pokušala razgovarati s obiteljskim liječnikom, no uvjeravao ju je kako se radi o reakciji na pretjerani umor bebe.

Majčin instinkt joj je govorio da je nešto puno ozbiljnije i nije odustajala. Snimila je napadaje. Na kraju se ispostavilo, kada su liječnici u bolnici pogledali snimku, da mališan ima jedan oblik epilepsije. Ukoliko se poremećaj ne liječi, može uzrokovati oštećenje mozga, autizam pa čak i smrt.

Foto: Caters News / Caters News / Profimedia

- Benji je bio savršeno zdrav do dobi od četiri i pol mjeseca, a tada smo primijetili kako radi te pokrete očima koji kao da ga uznemiravaju. Odmah sljedeće jutro sam razgovarala s liječnikom opće prakse, opisala sam mu što se događa, a on je to prokomentirao da je dječak umoran te da će to prestati - ispričala je Lisa.

POGLEDAJTE TU SNIMKU:

- Ali, ti pokreti su se nastavili tijekom dana i kada se moj muž te večeri vratio s posla, odlučili smo se uputiti kod liječnika naoružani video snimkom. Ti pokreti su za nas bili zastrašujući i pokazivali da se događa nešto izvan naše kontrole. Kašnjenja u dijagnozi obično dovode do lošijih ishoda jer što je mozak dulje kaotičan, više štete nastaje - dodala je i napomenula da je objavila video svoje bebe tijekom napadaja kako bi drugi roditelji obratili pažnju pojavi li se nešto takvo kod njihove djece.

Foto: Caters News / Caters News / Profimedia

Nakon što su u bolnicu došli sa snimkom, liječnici su dječaka zadržali u bolnici. Tijekom noći napadaji i trzaji su postali jači i agresivniji, a liječnici su izbrojali oko 80 napadaja samo u jednoj noći. Potom su ga hitno prevezli na EEG i mjerili moždane valove, a upravo ta pretraga dovela ih je do prave dijagnoze - infantilni spazmi ili West sindrom.

Tada je uslijedio niz testiranja, MRI pretraga, lumbalna punkcija, uzeli su mu krv za analizu i počeli davati steroidni lijek Prednisolone.

- Lijekovi su bili toliko teški za našeg sina da je vrištao 24 sata dnevno. Nakon mjesec dana je izgubio mnoge vještine koje je naučio prije pojave grčeva, nikada se nije smijao i više nije bio sretno dijete. Lice mu je nateklo od steroida. Činilo nam se katkad da je naše dijete netko zamijenio drugim. Ipak, kombinacija lijekova je djelovala - prisjetila se ova majka i dodala da je to bilo krajem 2016. godine.

Foto: Caters News / Caters News / Profimedia

Benjijevi napadaji su sada pod nadzorom, no posljedice su ostale - ima poteškoća u govoru i potrebna mu je pomoć oko osobne njege i svjesnosti. Izlasci s njime za roditelje znaju biti vrlo zastrašujući i teški. Na primjer, odjednom mu dođe da potrči i dotakne automobil u pokretu. Ali, pronašli su sretno mjesto za njega, to je lokalna igraonica u koju se dobro uklopio.

Lisa je u međuvremenu rodila još jednog sina, malenog Joeya i stalno pazi kako se kod njega ne bi pojavio isti problem, prenosi Daily Mail.

