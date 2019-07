Majčinska ljubav nema granica: Anji je mama donirala bubreg

Ja imam tri bubrega, dva moja i jedan koji mi je dala mama. Ove godine ću ići u prvi razred i jedva čekam krenuti u školu. Imam seku i dobila sam sad i bracu. Sad sam ja najstarija sestra i svi me slušaju. Ja sam zdrava i nekad idem u bolnicu na kontrolu, ali nije strašno, u dahu nam je rekla sedmogodišnja Anja Mavrić iz Pule.

Njezina majka Irena (35) prije tri godine donirala je bubreg svojoj mezimici. U međuvremenu je rodila treće dijete, sina Igora, koji ima tri mjeseca.

Foto: Privatan album

- Trudnoća je prošla odlično. Nisam imala nikakvih problema i dijete je, hvala Bogu, zdravo. Ono što je važno je da je miran, dobar i spava cijelu noć, pa se i mi stignemo naspavati. Radila sam gotovo do zadnjeg dana jer sam se tako osjećala bolje. Na posao se vraćam na jesen, a sinčića će tad čuvati nonići - rekla je mama Irena.

Anji je donirala bubreg 10. svibnja 2016. godine, a transplantacija je obavljena u klinici u Padovi, Azienda ospedaliera di Padova. Transplantacija je protekla dobro, a bubreg, na svu sreću, dobro radi. U početku je ipak bilo komplikacija nakon transplantacije, i to samo nakon osam dana.

- Na Anjin četvrti rođendan, 18. svibnja, vidjela sam da ne mokri uredno i, nakon što je u bolnici otvorila darove i ugasila svjećice na rođendanskoj torti, ponovno je hitno operirana jer je dobila trombozu. Izvadili su bubreg koji sam joj ja dala, očistili su ga i vratili.

Operacija je trajala punih šest sati, a bubreg je proradio nakon pet dana. Našoj sreći tad nije bilo kraja - prisjetila se mama. Anja je veliki borac, živahna je i radoznala kao i sve njezine vršnjakinje. Ima seku Eriku (4), a presretna je što je dobila bracu.

Foto: Privatni album - Volim svog bracu Igora. Lijep je i jako lijepo miriše. Volim ga paziti i maziti. Ja ga i čuvam - naglasila je djevojčica.

Nakon što joj je majka dala prijeko potrebni bubreg i nakon što je opasnost od komplikacija prošla, obje su otpuštene kući 30. lipnja. Irena je kazala da su joj prije odlaska u Padovu puno pomogle Hrabrice, grupa roditelja za pomoć i podršku obiteljima s djecom na dijalizi i transplantiranima.

- To su mame koje prolaze sličan put kao i mi i u njima smo pronašli podršku. Dok sam bila trudna s Anjom, znala sam da ima neke probleme s bubrezima, ali mi liječnici nisu mogli reći što će biti kad se rodi. Rekli su da može umrijeti, završiti na dijalizi ili pak da može sve biti u redu. Živim za svoju djecu i, kad sam shvatila da ću joj moći dati bubreg, nije bilo dvojbe - rekla je.

Anja je na dijalizu krenula sa osam mjeseci, i to na peritonejsku dijalizu (ugrađen joj je kateter u trbuh). Tri i pol godine je išla na dijalizu, a radili su je kod kuće i to 14 sati dnevno.

Foto: Privatni album - Brzo se pojavio tračak nade za transplantaciju, kad mi je rečeno da sam jedini srodni donor. Obje imamo krvnu grupu 0+. U Padovi smo najprije prošle sve preglede i tek je onda dogovorena transplantacija. Anja zbog svog stanja slabije vidi, pa će u školi imati asistenta. Krenut će u školu na Kaštanjeru, a već se sprema za prvi dan. Sva je uzbuđena. Na kontrole odlazi jednom mjesečno, u Zagreb na Rebro ili u Padovu. Cijeli život će piti tablete koje pomažu da ne odbaci bubreg, ali istovremeno ruše joj imunitet, pa je podložna infekcijama.

Foto: Privatni album Nakon što je nedavno dobila vodene kozice, bilo je jako teško i opasno, ali smo sve izdržali. Jaka je moja Anja - kaže mama Irena čija je operacija vađenja bubrega trajala tri, a Anjina šest sati. Ona je ležala na jednom odjelu, a suprug je s Anjom bio na drugom. Kaže da u tim trenucima nije bilo mjesta za paniku i strah već su se čvrsto držale zacrtanog puta i vjerovale u uspjeh. Irena na kontrole ide jednom godišnje, kao i svaka zdrava osoba.

Foto: Privatni album - Ne pijem lijekove, nisam se bojala ostati trudna, a u trudnoći sam išla na kontrolu nefrologa, nešto češće kontrolirala sam urin i krvnu sliku. Trudnoća je prošla bez problema - rekla je. Anja je presretna što je dobila bracu, a mama kaže da se seke znaju svađati koja ga više voli.

- Preslatke su kada se prepiru tko ga više voli. Kada ga je Anja prvi puta vidjela rekla je: “To je baš mala mrvica. Daj mi ga mamice, ja bih ga nosila“. Anja mora piti terapiju cijeli život i to protiv odbacivanja bubrega i zbog te terapije ne smije jesti od 6 do 8 ujutro i od 18 do 20 svaki dan. Tako da, ako ide na dječji rođendan ništa ne jede nego pita tortu za doma. Već se navikla da je tako - kaže mama koja je trenutno na porodiljnom, a nakon ljeta se vraća na posao.

Foto: Privatni album - Obožavam svoj posao i jedva se čekam vratiti. Anja će tada krenuti u školu, Erika u vrtić, a Igora ćemo čuvati svi. Uskaču tu nono i nona i baka i dida. S troje djece nije jednostavno, ali kad se dobro organiziraš, dan je ispunjen smijehom i igrom. Buđenje je u 7 ujutro kada pripremam lijekove. Slijedi oblačenje, pranje zuba i spremanje Anje i Erike za nogometni kamp. Cure obožavaju nogomet. Onda sam slobodna za spremanje ručka., čisćenje i pranje odjeće, a ako ugrabim malo vrmeena, Igor i ja skoknemo do mora. Oko 15 sati odemo po seke u kamp a onda su svi gladni. Za stolom smo zajedno i nakon toga opet svi idemo na more. Nakon igre slijedi Anjina terapija i svi idu spavati u 22 sata - kaže Irena.

Foto: Privatni album Iskustva rado dijeli na društvenoj mreži s mamama u sličnoj situaciji.

- Strepimo kada bilo tko od njh ide na operaciju, kao da je naše dijete. Imamo i veliku potporu pulske pedijatrije i super sestre Danijele koju Anja obožava. Želi samo da joj ona vadi krv i onda daje ručicu bez problema. Sada smo u fazi kada živimo “normalan” život ali nikada ne znamo kada će tijelo odbaciti bubreg i naći se opet na dijalizi. Za sada je sve u redu i želimo da tako i ostane - rekla je na kraju Irena Mavrić.